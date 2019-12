NRW-Polizei überführt Verbrecher mit den Dienst-Smartphones

Die Polizei hat einen neuen Freund und Helfer. Seit diesem Jahr haben die Beamten in NRW Dienst-Smartphones im Einsatz – und erreichen damit schon erste Fahndungserfolge. Wie kürzlich in Düsseldorf.

Als eine Düsseldorferin verdächtige Geräusche in einem Mehrfamilienhaus hörte und zwei Verdächtige die Flucht ergreifen sah, schoss sie schnell ein Foto durchs Fenster. Nach einem Anruf bei der Polizei schickte sie das Foto an die Leitstelle. Die wiederum verschickte das Bild flugs auf die Diensthandys derjenigen Polizisten, die in der Tatort-Umgebung unterwegs waren. Kurz darauf konnte eine Streife das mutmaßliche Einbrecher-Duo an einer Bahn-Haltestelle aufgreifen und festnehmen. Die 21-jährige Frau und der 17-Jährige hatten Einbruchswerkzeug dabei; die Frau war geständig.

Spätsommer in Castrop-Rauxel, ein Mädchen verschwindet. Die Polizei schickt das Foto des Mädchens schnell auf die Diensthandys der Beamten, kurze Zeit später wird die Vermisste gefunden und kehrt zu ihrer Familie zurück.

Smartphones sind Entlassung für die Polizei in NRW

Fälle wie diese gibt es noch weitere. „Die Diensthandys sind eine deutliche Entlastung“, gibt sich Kim Ben Freigang, Pressesprecher der Polizei Düsseldorf, auf NRZ-Anfrage fest überzeugt, nachdem das Einbrecher-Duo dingfest gemacht worden ist.

„Vor allem die Fahndungsabfragen sind gestiegen“, sagt Leonie Möllmann, Sprecherin des zuständigen NRW-Innenministeriums. Will heißen: Die Streifenpolizisten müssen nicht mehr in der Dienststelle anrufen und eine Abfrage machen, sondern können selbst die Daten in das Handy eingeben. Das erspare Wartezeit und erlaube effektiveres Arbeiten, erläutert Möllmann.

Die Handys, laut Innenministerium handelt es sich um „besonders geschützte iPhone 8“, verfügen über eine Auskunfts-App. Darüber können die Polizisten Personenüberprüfungen veranlassen, indem sie zum Beispiel die Daten von Personalausweisen oder Autokennzeichen eingeben oder per Dokumentenscanner erfassen. Denn auch dieses Programm befindet sich auf dem Diensttelefon.

Polizei im Kreis Wesel war eine Pilot-Behörde

Das alles helfe den Beamten bereits bei der täglichen Arbeit. Doch die Anwendung soll ausgebaut werden. Denkbar sei, erläutert Möllmann, dass in Zukunft auch kleinere Auffahrunfälle per Handy schneller aufgenommen werden können statt die mehrseitigen Unfallbögen auf Papier auszufüllen. Auch die Identifikation von Personen durch ihren Fingerabdruck soll später möglich sein.

Bislang sind nach Angaben des Innenministeriums 20 Behörden mit knapp 12.000 Smartphones ausgestattet worden; die Polizeibehörden im Kreis Wesel, in Essen und Düsseldorf gehören beispielsweise dazu. Die übrigen 10.000 Handys werden bis zum Frühjahr an die noch fehlenden Behörden verteilt werden.

NRW-Innenministerium: Daten sind sicher

„Damit werden wir im Bereich der mobilen Kommunikation die am besten ausgestattete Polizei Deutschlands sein“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) zu Beginn der Handy-Verteilaktion. Demzufolge investiert Nordrhein-Westfalen bis zum Jahr 2022 insgesamt rund 50 Millionen Euro in die mobile Kommunikation der Polizei.

Vorausgegangen ist ein Pilotprojekt im Frühsommer, bei dem der Smartphone-Einsatz bei der Polizei in Dortmund, Wesel und Recklinghausen getestet worden ist. Ein paar technische Probleme seien behoben worden, erläutert Ministeriumssprecherin Leonie Möllmann. Personenbezogene Daten werden nach Angaben des Ministeriums nicht auf den Handys gespeichert, ein Rechenzentrum der Polizei garantiere für die Sicherheit der Daten.