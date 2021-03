Vollgestopft bis zum Geht-nicht-mehr: ein Mülleimer in Mülheim in diesem Corona-Winter (Archivbild).

Müll in der Natur NRW-Ministerin: Pflichtpfand für Einwegverpackungen prüfen

An Rhein und Ruhr. Umweltministerin Ursula Heinen-Esser will die Nutzung von Mehrwegbechern und -Tellern befördern. Ärger über Müll in der Landschaft.

​"Achtlos weggeworfener Einwegmüll verträgt sich nicht mit den Grundprinzipien einer modernen und verantwortungsvollen Gesellschaft", mahnt Ursula Heinen-Esser (CDU). Die NRW-Umweltministerin appelliert eindringlich an Bürger, Abfälle ordentlich zu entsorgen - oder wieder mitzunehmen. Kommunen sollten Fehlverhalten konsequent ahnden (8. März 2021).

Mindestens 100 Euro Bußgeld empfiehlt der Bußgeldkatalog den Kommunen bei achtlos weggeschmissenem Papier- und Plastikmüll. Zwei Jahre ist es in diesem Sommer her, dass die Empfehlungen in Nordrhein-Westfalen verschärft wurden. "Ein im Straßengraben entsorgter Plastikbecher ist kein Kavaliersdelikt, sondern flegel- und frevelhaft", meint die Ministerin.

"Alle stehen in der Verantwortung, Vermüllung zu unterbinden"

Die Corona-Krise habe zu einer Renaissance von Einweg-Verpackungen geführt, bedauerte Heinen-Esser. Nach dem schönen Wetter am vergangenen Wochenende seien Mülleimer überquollen; Plastik und Papier habe sich an Straßen und Wegen gesammelt. "Alle stehen in der Verantwortung, die Vermüllung von Grünanlagen, Parks, Wäldern oder Autobahnausfahrten zu unterbinden", meinte die Minister.

Sie plädiert für die Benutzung von Mehrweg-Becher oder -Teller unterwegs. Um das zu befördern, soll die Einführung eines möglichen Einweg-Pflichtpfands "geprüft" werden, regte Heinen-Esser an.