Gründergeist Grüne in NRW wollen Start-up-Kultur auf dem Land beflügeln

Am Niederrhein. Die Grünen in NRW sehen im ländlichen Raum viel Potenzial für Start-ups und regen den Aufbau von „Gründungsschmieden“ an.

Die Grünen in Nordrhein-Westfalen wollen die Start-up-Kultur im ländlichen Raum beflügeln. „Da liegt noch viel ungenutztes Potenzial“, ist der Landtagsabgeordnete Matthi Bolte-Richter überzeugt. Er und mehrere Politiker seiner Partei regen in einem Papier den Aufbau von „Gründungsschmieden“ an, drängen auf intensive Förderung von Start-ups auf dem Land und fordern ein Umdenken bei Wirtschaftsförderern vor Ort.