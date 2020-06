Niederrhein: Freude, aber auch Kritik am Konjunkturpaket

Steuersenkung und Kinderbonus: Mit dem Konjunturpaket der Bundesregierung wird ein wirtschaftlicher Aufschwung erhofft. Ob die Menschen an Rhein und Ruhr in die Innenstädte strömen und fleißig einkaufen, wird sich zeigen. (Symbolbild)

Am Niederhein. Das 130-Milliarden-Euro-Paket aus Berlin kommt am Niederrhein vielerorts gut an. Es gibt aber auch kritische Stimmen. Hoffnung auf NRW-Regierung.

130 Milliarden Euro schwer ist das Konjunkturprogramm, das die Große Koalition in Berlin auf den Weg gebracht hat, um die Folgen der Corona-Krise in Deutschland einzudämmen. Vor allem die Mehrwertsteuersenkung und den Kinderbonus dürften viele Menschen an Rhein und Ruhr besonders merken, aber auch die finanziellen Hilfen für Kommunen und den Öffentlichen Nahverkehr könnten nach der beschwerlichen Lockdown-Zeit wieder Hoffnung auf bessere Zeiten wecken. Am Niederrhein wird das Paket von vielen begrüßt, es gibt aber auch kritische Stimmen.

So findet etwa Kreishandwerksmeister Günter Bode aus Moers den Ansatz für das Paket „wahnsinnig gut“. Bode sagte auf NRZ-Anfrage: „Der Anreiz durch die niedrigere Mehrwertsteuer kann sich nur positiv auf das Handwerk auswirken, ich hoffe, dass die Kunden entsprechend reagieren.“ Nötig sei Hilfe auf jeden Fall: „Viele Gewerke wie zum Beispiel Friseure und Bäcker haben in den letzten Monaten sehr gelitten.“

Konjunkturpaket: "Es wird einen Kaufschub geben"

Und auch Alfred Walzer, Ehrenvorsitzender des Handelsverband NRW Niederrhein, freut sich über die Steuersenkung: „Es wird einen Kaufschub geben“, ist sich Walzer sicher. Es sei eine tolle Möglichkeit für Endverbraucher: „Vor allem bei größeren Anschaffungen wie einem Fernseher oder einem Computer lässt sich viel Geld sparen.“ Auch Autohäuser könnten so – trotz fehlender Kaufprämie für Verbrennungsmotoren – profitieren.

Eine Einschätzung, die Dirk Fisser vom Autohaus Fisser und Scheers mit Geschäftsstellen in Emmerich und Bedburg-Hau eher mit gemischten Gefühlen sieht: „Das hört sich alles gut an, aber wichtig ist, dass die entsprechenden Fahrzeuge an den Markt kommen.“ Denn die Hersteller hätten natürlich auch mit der Corona-Krise zu kämpfen gehabt und teilweise ihre Produktion zurückgefahren. „Wenn ein Kunde jetzt ein Auto bestellt, dann möchte er das natürlich auch zeitnah fahren“, sagt Fisser. Zudem glaubt er auch nicht, dass in der aktuellen Situation, in der sich viele Menschen in Kurzarbeit befinden oder einer ungewissen Zukunft entgegenblicken, die Menschen sich unbedingt für einen Autokauf entscheiden. „Natürlich hofft man darauf, dass die Kunden kommen und Autos bestellen, aber ich glaube es nicht.“

Alfred Walzer hofft jetzt auf eine schnelle Umsetzung aller vereinbarten Hilfen. Denn es gebe zwar im Einzelhandel auch Gewinner der Krise, aber vor allem kleine Geschäfte ohne Online-Verkauf hätten noch länger an der Situation zu knabbern: „Ganz viele Händler werden in nächster Zeit noch Probleme haben.“

Hoffen auf finanzielle Anreize für nachhaltige Zukunft

Etwas weniger euphorisch sieht Dirk Jansen, Geschäftsleiter vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) NRW, das Maßnahmenpaket. Es gehe zwar grundsätzlich in die richtige Richtung, trotzdem hätte er sich gewünscht, dass mehr finanzielle Anreize für eine nachhaltige Zukunft gesetzt werden, so der Umweltschützer. Die ausgebliebene Kaufprämie für Verbrennungsmotoren findet er hingegen gut: „Es hätte nicht sein dürfen, den Autoverkehr so maßgeblich zu subventionieren.“ Die Dringlichkeit, mit der jetzt gegen die Folgen der Corona-Krise angegangen wird, wünscht er sich in Zukunft auch bei Fragen und Herausforderungen des Klimawandels.

Positiv bewertet die IHK Niederrhein die in Berlin beschlossenen Maßnahmen und ihre Auswirkungen auf Duisburg. Von einem „gelungenen und durchdachten Paket“ spricht Hauptgeschäftsführer Stefan Dietzfelbinger: „Für Duisburg besonders wichtig ist die Senkung der EEG-Umlage.“ Die Umlage zur Förderung von Ökostromanlagen drohte wegen der Corona-Krise stark anzusteigen, nun wird sie gedeckelt. Das bedeute eine Entlastung besonders für energieintensive Branchen wie die örtliche Stahl- und Chemieindustrie.

Altschulden der Kommunen weiterhin ein Thema

Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link sieht ebenfalls gute Ansätze. „Dass der Bund sich stärker bei den Kosten für die Unterbringung von Sozialhilfeempfängern beteiligt, ist eine alte Forderung der Kommunen, der nun nachgekommen wird – gut so“, sagt Link. Verbunden mit einem Aber: „Die Entscheidungen der Bundesregierung werden aber nur dann ihre volle Wirkung entfalten, wenn die Kommunen endlich von der Altschuldenlast befreit werden.“

Das ist im Corona-Konjunkturpaket der Bundesregierung aber nicht vorgesehen. Link sieht hier nun die NRW-Landesregierung in der Pflicht: „Hier ist jetzt die Landesregierung gefragt, eine Lösung für die betroffenen Städte in Nordrhein-Westfalen zu finden.“

Werden Tickets für die Laga günstiger?

Ob sich die ab 1. Juli niedrigere Mehrwertsteuer auch auf die Ticketpreise der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort auswirken wird, steht noch nicht fest. „Wir warten noch auf Informationen, wie wir mit den Ticketpreisen umgehen“, sagte eine Laga-Sprecherin am Donnerstagmorgen. Über die Höhe der Ticketpreise müsse letztlich der Aufsichtsrat entscheiden. Zurzeit zahlen Erwachsene für eine Tageskarte 18,50 Euro (ermäßigt: 14 Euro). Kinder und Jugendliche von drei bis 17 Jahren zahlen zwei Euro, für Kinder bis einschließlich zwei Jahre ist der Eintritt frei. Es gibt Gruppenermäßigungen ab 15 Personen: 16,50 Euro.