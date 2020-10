Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den Niederlanden und in Nordrhein-Westfalen steigt seit einigen Tagen merklich. Zwischen dem 26. September und dem 2. Oktober meldete die Johns Hopkins University rund 22.000 neue Infizierte in den Niederlanden. In NRW waren es im selben Zeitraum hingegen nur rund 4000. Dabei haben die Niederlande und NRW eine vergleichbare Einwohnerzahl. Während das Nachbarland rund 17.290.690 Einwohner hat, sind es in Nordrhein-Westfalen rund 17.947.200.

In den Niederlanden gibt es somit deutlich mehr Coronavirus-Infektionen als in NRW. Ein Trend, der sich seit Anfang September ablesen lässt. Die Bundesregierung hat am Freitagabend (2. Oktober) für weite Teile der Niederlande eine Corona-Reisewarnung ausgesprochen. Abgesehen von den Provinzen Zeeland und Limburg gelten nun die gesamten Niederlande als Risikogebiet. Seit Beginn der Pandemie haben sich in den Niederlanden rund 136.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, in NRW sind es bisher rund 73.000.

Als Reaktion auf die steigenden Zahlen haben die Niederlande ihre Corona-Schutzmaßnahmen deutlich verschärft. Sowohl für die Öffentlichkeit als auch für den Privatbereich sind umfangreiche Einschränkungen beschlossen worden.

Die folgende Grafik zeigt einen Vergleich der Neuinfektionen in den Niederlanden und in Nordrhein-Westfalen. Die Daten stammen von der Johny Hopkins University. Angegeben wird die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche seit dem 1. August. Außerdem lassen sich die Neuinfektionen in einer Woche pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) ablesen.

