Neuer SPD-Vorsitz: Das sagen Genossen an Rhein und Ruhr

An Rhein und Ruhr. SPD-Mitglieder haben entschieden: Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken sollen Vorsitzende werden. So reagieren SPD-Politiker in der Region.

Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken haben den Mitgliederentscheid über den SPD-Parteivorsitz für sich entschieden. Mit einer knappen Mehrheit von 53,06 Prozent der Stimmen setzten sie sich in der Stichwahl gegen das Duo Olaf Scholz und Klara Geywitz (45,33 Prozent) durch und sollen nun auf dem Parteitag (6. bis 8. Dezember in Berlin) dem Parteivorstand zur Wahl vorgeschlagen werden. Von „hoch zufrieden“ bis „ich bin entsetzt“ - wir haben nach der Entscheidung im Willy-Brandt-Haus in Berlin die Reaktionen von SPD-Politikern an Rhein und Ruhr eingeholt.