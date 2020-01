Nach Brand im Krefelder Zoo schon mehr als 4000 Geldspenden

Krefeld. Nach dem Feuer im Krefelder Zoo gibt es eine Welle der Solidarität: 4000 Spenden sind bereits eingegangen. Eine Schweigeminute ist geplant.

Nach dem Feuer im Affenhaus des Krefelder Zoos in der Silvesternacht sind bereits Tausende Spenden eingegangen. „Die Spendenbereitschaft ist enorm. Bis Mittwochabend sind bei uns bereits weit mehr als 4000 Geldspenden von unterschiedlichen Menschen eingegangen“, sagte der Vorsitzende der Krefelder Zoofreunde, Friedrich Berlemann, der „Rheinischen Post“. „Ich kann aber noch nicht sagen, wie hoch die Spenden sind. Das müssen wir erst noch eruieren.“

Schweigeminute und Benefizkonzert nach Brand-Tragödie im Zoo Krefeld

Um der Trauer Ausdruck zu verleihen hat etwa die Fridays for Future-Bewegung aus Krefeld am Donnerstagabend zu einer Schweigeminute eingeladen. Sie soll um 19 Uhr auf dem Parkplatz an der Berliner Straße hinter dem Krefelder Zoo stattfinden.

Um den Zoo nach dem Brand zu unterstützen und Spenden zu sammeln, haben die Poetry-Slammer und Kabarettisten Jean-Philippe Kindler und Johannes Floehr eine Benefizveranstaltung im „Blauen Engel“ in Krefeld organisiert. „Wir möchten mit unserer Veranstaltung unseren kleinen Teil dazu beitragen, dass der Zoo die immensen Kosten nicht alleine tragen muss“, heißt es in der Einladung zu der Solidaritätsaktion bei Facebook (Eintritt frei, ein Spendenhut geht rum).

Bei dem Brand waren mehrere Menschenaffen gestorben, darunter Orang-Utans, Gorillas und ein Schimpanse. Es entstand ein Millionenschaden. Eine Zoosprecherin sagte am Donnerstag, das Haus sei völlig zerstört, die Überreste würden nach dem Ende der Ermittlungen abgerissen. Die Kosten für den Neubau eines Affenhauses liegen nach Angaben des Zoos in einem zweistelligen Millionenbereich.

Die Menschenaffenhaltung „wird bei uns ein Schwerpunkt sein und wir werden ein neues Affen-Haus bauen“, kündigte der Zoo Krefeld an. Dazu hat der Zoo die Nummern von zwei Spendenkonten veröffentlicht: