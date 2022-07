Parookaville 2022: Wann Gäste Donnerstag losfahren sollten

Weeze. Das Festival in Weeze wird für Staus auf den Straßen sorgen - zumal es keine Sonderzüge gibt. Was Gäste im Vorfeld unbedingt beachten sollten.

225.000 Besucher, ausverkauft. Das größte Dance-Festivals Deutschlands, steht vor der Tür. Erneut schlägt Parookaville alle eigenen Rekorde. Die Anreise der 45.000 Camper wird am Donnerstag für Staus sorgen. Zumal auch noch die vormals 30 Festival-Sonderzüge durch 160 Sonderbusse ersetzt werden, die zusätzlich über die Straßen Richtung Airportgelände Weeze rollen.

Die Parookaville-Buchstaben im Desert Valley. Dahinter einer der 16 zusätzlichen Handy-Masten. Nach Vodafone und Telekom bietet dies Jahr auch O2 den 5G-Empfang. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

75.000 Bürger täglich in der Musikstadt-auf-Zeit aber, die Bürger von Parookaville, die fiebern, dass nach 1096 Tagen seit dem letztem Shutdown am Freitag um 15 Uhr das Festival eröffnet wird. Viele von den Machern „sind ganz sentimental geworden, weil sie zwei Jahre für die Tonne geplant hatten“, gesteht einer der drei Gründer, Bernd Dicks.

Magisch wird es auf alle wirken

„Wir wollen ein Erlebnis sein“, sagt Bernd Dicks „Magisch wird es auf alle wirken. Wir können es wirklich kaum erwarten.“ Und nun endlich, nach zwei Jahren Corona-Pause, wird die City erbaut. Allein für die neue Mainstage brauchte man sechs Wochen, weil den Firmen Handwerker fehlten.

Für den Ablauf des Festivals mit Security und Ordnen macht sich Bernd Dicks keine Personalsorgen. Man hat die Aufgaben auf mehrere Firmen verteilt und eigene Leute ausgebildet.

300 DJs und mehr lustige Acts dazu – aber es bleibt das Dance-Festival

300 DJs legen auf mehr als 10 Bühnen auf. Über die Mainstage wird natürlich noch nichts verraten. Neu sind aber auch Ausbauten an Bill’s Factory, der heimlichen Mainstage seit 2016. Sie ist an den Seiten und „Garagen“ erweitert worden, in denen die große Band Electric Callboy (vormals Eskimo Callboy) das Schlagzeug schon vorab aufgebaut und zum Auftritt nur noch reinrollt.

Der imaginäre Gründervater Bill Parooka. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Mittwoch waren die Baufirmen noch aktiv. 1500 Leute auf dem Gelände machen aus alten Überseecontainern, Stahlgerüsten und Holzlatten eine ganze Stadt. Es wird diesmal ein paar mehr witzige Acts geben, Livestreams von „Knossi“, Kölner Bands, (Rhythmusgymnastik wird an der Bühne „Brainwash“ die neue Schaum-Kanone mit 2000 Litern Flüssigkeit am Samstag ausprobieren) „aber wird bleiben das Festival, das ihr kennt“, verspricht Dicks.

Asbach-Uralt wirkt jung mit Breakdance

Witze-Erzähler Markus Krebs wird im Asbach-Uralt-Wohnzimmer zu finden sein. Die „etwas angestaubte Marke“ aus dem niederrheinischen Rheinberg, so Bernd Dicks, will den Parookaville-Bürgern zeigen, „wir können’s“ und gesellen humorvoll zu Rathaus, Kirche (Warsteiner-Hochzeit), Gefängnis und Freizeitpark nun ein „Altenheim“ mit break-dancenden Akteuren. Übrigens ist die älteste Bürgerin von Parookaville dies Jahr 81 Jahre alt.

Ein Eisbrecher von der Firma Wodka Gorbatschow (seit 1921 deutsche Firma aus Berlin) legt an, 15 Meter lang, acht Meter hoch. Das halbe Schiff bietet einen tollen Blick von der Terrasse auf gegenüber Bill’s Factory Bill’s Factory gegenüber.

Gewitter in der Nacht zu Donnerstag und am Donnerstagmittag

Zwei Meteorologen sind wie immer vor Ort. Ihre Prognose lautet: Gewitter in der Nacht zu Donnerstag – etwas Regen wäre Bernd Dicks recht, denn der verhindert Brandgefahr und verspricht perfektes Festivalwetter fürs Wochenende. Am Anreisetag Donnerstag ist mittags mit Regen zu rechnen.

Regionale Firmen – zum Beispiel Sicherheitsschuhe Elten aus Uedem, Gemüsemarkt Lindchen oder die Metzgerei vom Petrusheim – gehören als Partner dazu. Weezer Unternehmen übernehmen Gas, Wasser. Elektro und alle Hotels in 20 Kilometern Umkreis sind ausgebucht. „Durch uns werden fünf Millionen Euro Investitionen im Jahr getätigt und weitere fünf Millionen Euro bleiben durch die Gäste hier hängen. Parookaville ist ein großer Wirtschaftsfaktor für den Niederrhein“, weiß Bernd Dicks.

480 neue Schilder weisen den Weg. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Guter Rat: Anfahrt am besten nach 14 Uhr

Er rät , erst nach 14 Uhr anzureisen – oder mit dem Fahrrad zum Festival zu kommen. 2500 Stellplätze sind eingerichtet. Bekanntlich kann man auf Campinggelände alles kaufen, was man braucht, in zwei Penny-Stores (2000 qm und 950 qm auf zwei Zeltplätzen) und beim kleinen Hagebaumarkt: vom Zelt über Grill und Gartenzaun bis zu gekühlten Getränken, heißem Kaffee, Grillfleisch und Brötchen aus 16 heißen Öfen. Eine Eisfabrik musste schließen und kann die bestellten Crushed Ice und Cubes nicht liefern. Kurzfristig springt Penny ein: 60 Tonnen Eis! „Ist das Verstecke Kamera?“ Nein, die braucht Parookaville wirklich.

Die Männer, die am heißesten Tag, dem Dienstag, Bauzäune am Taxiway aufgebaut haben, auf schwarzem Split, dass fast die Schuhe festklebten, „die haben so hart meinen Respekt!“ lobte Bernd Dicks. Trotzdem durften sie nicht in den frisch gefüllten 525.000 Liter-Pool. Er wäre schwarz geworden.

