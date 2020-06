Musikvideo aus Viersen soll in Corona-Zeiten Mut machen

Mut machen in Corona-Zeiten: Viersener Musiker haben für das Video Lindenbergs "Durch die schweren Zeiten" neu eingesungen.

Am Niederrhein. Viersener Musiker haben Udo Lindenbergs "Durch die schweren Zeiten" neu eingespielt. Szenen zeugen Stadtansichten und "Helden des Alltags".

Zu sehen ist Busfahrer Kenar Ridvan, der seinen Linienbus mit Mund-Nasen-Schutz steuert oder Judith Nawrocki, die - ebenso geschützt - Lebensmittel verkauft. Feuerwehrmann André Faulseit und Rettungssanitäterin Jil Dubberke rücken aus. Krankenschwester Marita desinfiziert sich die Hände. Abrufbar ist das Video (Dauer: 4:49 Minuten) im Internet auf Facebook und Youtube.

"Danke, Viersen!" - Botschaft steht im Abspann

Zu sehen sind Ansichten etwa aus Fußgängerzone, dem Bahnhof, dem Innenstadtbvereeich und dem Hohen Busch - dazu Bürgermeisterin Sabine Anemüller, die eine Krisensitzung leitet, und Bilder der "Viersen All Stars", die das Lied einsingen respektive einspielen - verstärkt durch den "Rockchor 60+" der Music Academy Viersen. Die Botschaft steht im Abspann: "Danke, Viersen! Für Geduld. Für Verständnis. Für Umsicht. Für Zusammenhalt. Für Einsatz. Und für die Musik!"

Fürs Video hat die Stadt Rock-, Jazz-. und Klassiker versammelt. Der womöglich bekannteste von ihnen ist Pete Brough, der früher bei der Band Wallenstein war. Hans-Peter Faßbender hat das Lindenberg neu arrangiert, Thomas Krüsselmann führte Regie. Die Rechte für das Lied einzuholen, hat etwas gedauert - aber, nicht weil sich jemand gesträubt hätte: "Es war nur in Corona-Zeiten nicht einfach, an die Ansprechpartner zu kommen, weil Büros nicht besetzt waren", berichtet Stadtsprecher Frank Schliffke an diesem Dienstag (16. Juni 2020) auf Nachfrage der Redaktion.

Pünktlich zum "Vierfalt"-Festival am Hohen Busch

Das Mutmach-Musikvideo kommt (fast) pünktlich zum "Vierfalt"-Festival auf der Kulturbühne im Hohen Busch (bis 9. August). Eine Live-Aufführung des Liedes ist aktuell nicht geplant. "In Corona-Zeiten bekämen wir ja den Chor auch gar nicht auf die Bühne", bedauert Schliffke. Er versicherte: Falls es aber doch noch einen Auftritt gebe, werde man Bescheid sagen - "ganz laut".

https://www.facebook.com/Viersen.de/videos/3000353406746403/) und auf Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=OjJsX61p064).

?Viersen All Stars? sind: Pete Brough (guitar + vocals) Thomas Kruesselmann (guitar + vocals) Andrea Kaiser (vocals) Hans-Peter Faßbender (piano + vocals) Markus Türk (trumpet) Pierre Leibfried (violin) Linus Weber (violoncello) Lars Dannenberg (bass guitar) Ralf Weber (drums, fx) Rockchor 60+ der Music Academy Viersen

Viersener ?Heldinnen und Helden des Alltags? sind: Jil Dubberke (Rettungssanitäterin), André Faulseit (Feuerwehrmann), Marita Kott (Krankenschwester), Judith Nawrocki (Lebensmittelfachverkäuferin), Kenar Ridvan (Busfahrer).

Regie und Produktion: Thomas Kruesselmann. Schnitt: Samuel Mielke.

Musik-Arrangement und Produktion: Hans-Peter Faßbender.

?Durch die schweren Zeiten? Text: Udo Lindenberg, Simon Triebel, Ali Zuckowski. Musik: Simon Triebel, Ali Zuckowski. Mit freundlicher Genehmigung von DolceRita Music & Publishing GmbH & Co.KG