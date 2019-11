Am Niederrhein. 26 deutsche und niederländische Museen haben für Schulklassen ein museumspädagogisches Programm erarbeitet, das es in sich hat: KiM.

Es ist nun schon zehn Jahre her, da schlossen sich große und kleine Museen grenzübergreifend zum Kulturgeschichtlichen Museumsnetzwerk Rhein-Maas zusammen. Ein loser Verbund von inzwischen etwa 50 Museen, Archiven und Bildungseinrichtungen, diesseits und jenseits der Grenze.

Vor anderthalb Jahren erweiterte das Museumsnetzwerk sein Angebot mit mit der museumspädagogischen KiM-Plattform. Derzeit nutzen 26 deutsche und niederländische Museen die KiM-Plattform für die Präsentation ihrer für Schulen entwickelten Workshops und Führungen. Die Angebots-Palette ist breit gesetzt – Geschichte, Sprachen, Sachkunde, Gesellschaftslehre, Kunst, textiles Gestalten bis hin zu Mathematik und Naturwissenschaften – abgestimmt auf die Lehrpläne der jeweiligen Jahrgangsstufen und Schulformen.

Infos und Ansprechpartner

Bis 30. Januar 2020 bietet das Netzwerk zusätzlich sechs Museums-Erlebnisse:

„Weihnachten an Siegfried Hof“ lässt Bräuche in der mittelalterlichen höfischen Gesellschaft im Xantener Siegfried Museum lebendig werden.

Traditionelle und fast vergessene Winterbräuche und Feierlichkeiten, die in der dunklen Jahreszeit des ländlichen Niederrheins früherer Zeiten bedeutend waren, werden spielerisch per App im Niederrheinischen Freilichtmuseum in Grefrath erkundet.

Eine digitale und interaktive Zeitreise zurück in die Steinzeit unternimmt das Limburgs Museum in Venlo. Im Continium Discovery Center in Kerkrade lässt man die Schwerkraft und alles Irdische hinter sich und begibt sich auf eine virtuelle Space-Odyssee.

Infos auch beim Kulturraum Niederrhein

Im Escape Room des Grafschafter Museums in Moers kann man sich auf die Spur starker Frauen begeben, die sich vor 100 Jahren vehement für Gleichberechtigung und ihr Wahlrecht eingesetzt haben. Zeichen- und Drucktechniken vermittelt das Kunstlabor des Odaparks im niederländischen Venray, der in seinem Skulpturenwald eine Fülle von Entdeckungen bereithält.