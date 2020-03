Am Mittag liegt das Asphaltterrain still da, die Sonne steht hoch. Die meisten Bewohner sind auf der Arbeit, ihre kompakten Häuser aus neuen und recycelten Baustoffen verlassen. Schreberhütte trifft auf Schwedenhaus im Gewerbegebiet, so der erste Eindruck.

Und auf Futurismus: Ein eckiges Gerüst mit rundem Grundriss hebt sich gegen den blauen Himmel ab. Die „Sterrenwacht“ wird das Zuhause eines Studenten, der eine Zeit lang in einem Zelt lebte, nun bald in seine sogenannte Sternwarte einzieht. Der Hausbesitzer ist nicht da, ein laminiertes Schild informiert über seine 26 Quadratmeter „Luxus“.

Klein, aber nicht immer „tiny“

„Minitopia“ – eine ganze Siedlung aus sogenannten „Tiny Houses“ außerhalb des Zentrums der niederländischen Stadt Den Bosch (‘s-Hertogenbosch). Wobei nicht alle Gebäude den Maßen von 2,55 Meter Breite, sieben Meter Länge und vier Meter Höhe entsprechen, die ein Haus mit gut 17, 5 Quadratmetern „tiny“ – also winzig – machen. Die Siedlung auf 20.000 Quadratmetern ist das Projekt von Tessa Peters und Rolf van Boxmeer, die neue Wohnformen erkunden wollen. Und dabei dem Gewerbeareal „zu einem zweiten Leben“ verhalfen.

Beide leben nicht nur für, sondern inzwischen selbst in Minitopia. Wie Niels Schram. Er wohnt seit vergangenem Jahr mit seiner Freundin in der eigenen kleinen Utopie. In ihrem 70-Quadratmeter-Zuhause aus grünem Wellblech wirkt alles weit und licht. Auf einem großen Tisch neben der Küchenzeile steht ein silberner Laptop, gegenüber ein Sofa. Der Blick geht aus der Glasfront auf wilde Felder und Büsche. Auf der Kanaloberfläche tanzt die Sonne, die Gräser und Büsche wiegen sich im Wind. Fertig ist das kleine Eigenheim von innen noch nicht. Unter dem gewölbtem Dach soll ein Atelier entstehen.

Alternativen zum Mieten gesucht

Dass das Paar nun hier wohnt, sei reiner Zufall, sagt Niels Schram. Ausgerechnet auf dem Weg zu einer Wohnungsbesichtigung radelte seine Freundin an Minitopia vorbei. „Den Bosch ist eine gefragte Stadt. Es gibt hier mehr Nachfrage als Angebot. Deshalb wollen alle lieber kaufen als mieten“, sagt Niels Schram. „Aber wir sind beide selbstständig, schlecht für eine Hypothek.“ Das Paar rechnete. Und kaufte. Im Vergleich zu fünf Jahren monatlicher Mieten lohne sich ein Haus in Minitopia.

Denn die Mietpreise sind in den niederländischen Städten im Vergleich zu Deutschland hoch und steigen weiter. Neumieter bezahlen inzwischen durchschnittlich 16,33 Euro pro Quadratmeter pro Monat, berichtete die Nachrichtenplattform Business Insider Nederland. In Den Bosch seien es 13,78 Euro.

Dem Alptraum horrender Mieten entfliehen

Das macht das Mieten ungemütlich. Die Dringlichkeit zu Alternativen hat wohl auch die Stadtverwaltung gespürt. Sie überlies Minitopia das Terrain, freuen sich Tessa Peters und Rolf van Boxmeer – für vorerst fünf Jahre. „Wir müssen anders über das Wohnen denken“, sagt Peters. „Die Branche muss sich wirklich verändern.“ Auf dem Gelände zwischen Gewerbeflächen, Feldern, einem Kanal und einem See scheint für die Gründer und die Bewohner vieles möglich. Dem Alptraum horrender Mieten zu entfliehen etwa.

Mit 32 Häusern zwischen 15 und 80 Quadratmetern und 60 Bewohnern ist Minitopia inzwischen voll, doch Anfragen kämen weiterhin – eine aus Deutschland sei auch schon dabei gewesen. Einige Familien haben sich hier niedergelassen – das erste „Minitopia-Baby“ wurde geboren. Im hinteren Teil des Areals wird noch gebaut. Weggezogen sei bislang niemand, so Peters. Community werde hier großgeschrieben, ein Café entsteht neben der Verwaltung. „Die Bewohner sind auf der Suche nach einem Gefühl von Freiheit, Raum und einer Aussicht auf die Landschaft.“

Eine echte Alternative?

Gesucht, gefunden? Tessa Peters und Rolf van Boxmeer hoffen, dass die Siedlung auch zehn Jahre bleiben darf. Dafür muss die Stadt weiterhin mitspielen. Das ist auch Niels Schram bewusst. „Wir finden es fantastisch hier, haben enorm viel Platz und Freiraum.“ Aber: „Es ist schade, dass wir das Areal nach fünf Jahren vielleicht wieder verlassen müssen.“ Wo sie ihr grünes Haus dann abstellen können, sei unklar. „Aber das gehört wohl zum Abenteuer dazu.“

Denkbar etwa, ein Grundstück zu kaufen, das Haus abzustellen und als Zweit- oder Ferienwohnung anzumelden. Manko: Das Gebäude entspreche noch nicht allen Richtlinien des Baurechts, für Minitopia seien Ausnahmen gemacht worden, da es sich um ein experimentelles Projekt handle. Alles nicht so einfach, finanziell wie rechtlich, sagt Niels Schram. „Ich weiß nicht, ob das hier eine echte Alternative ist. Es ist vor allem ein Signal an den etablierten Wohnungsmarkt.“