Brilon. In Brilon wohnen Senioren auf dem Bauernhof, inklusive Pflege und Mahlzeiten. Das hat viele Vorteile – und ist günstiger als ein Pflegeheim-Platz.

Mehrgenerationenhof in Brilon: Altwerden mit der Familie

Idyllisch ist es in Brilon-Radlinghausen, trotz des Dauerregens und der matschigen Wiesen, die sich rund um den Hof der Familie Müller erstrecken. Von weitem sind die Esel zu sehen, aus dem Stall ist das Meckern der Ziegen zu hören. Einstein und Tamara wiehern, als sie Marianne Schwingenheuer und Marlene Schmidt kommen sehen. Jetzt gibt’s für die beiden Pferde ein paar Möhren. „Alle Bewohner hier mögen die Tiere“, erzählt Schmidt, die vor 15 Jahren als eine der ersten auf den gerade neu gegründeten Mehrgenerationenhof zog und vorher in Winterberg lebte.

„Den Schritt habe ich nie bereut, die Menschen sind nett, das Essen ist super, ich habe alles, was ich brauche.“ Andrea Müller lächelt dabei, sie war es, die auf die Idee kam, den Bauernhof nach der Aufgabe der Viehhaltung für etwas ganz Anderes zu nutzen. Aus der ersten Etage sollte eine Senioren-WG mit Anschluss an die Familie werden.

Auf eine Anzeige kamen 40 Antworten

Die Bewohnerinnen Marianne Schwingenheuer, Marlene Schmidt und Betreiberin Andrea Müller (von links) kümmern sich auch gerne um die Pferde, die mit auf dem Hof wohnen. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

„Darauf kam ich, nachdem ich im Krankenhaus eine ältere Dame kennengelernt hatte, die so gebrechlich war, dass sie in ein Altenheim kommen sollte“, erzählt Andrea Müller. „Sie fragte mich dann, ob sie nicht bei uns wohnen könnte, wir hätten doch so viel Platz.“ Ihr Mann Theo erklärte sie für verrückt, sie hörte sich trotzdem beim örtlichen Pflegedienst um. „Sie sagten mir, dass auf dem Land kein Bedarf da sei, weil Alte und Junge ohnehin oft gemeinsam wohnen würden“, so die gebürtige Gelsenkirchenerin.

Müller schaltete 2004 eine Kleinanzeige – und bekam mehr als 40 Antworten. Das Obergeschoss wurde seniorengerecht umgebaut, ein Treppenlift eingebaut, alles auf eigene Kosten. Gemeinsam mit ihrem Mann gründete sie zudem das gesetzlich vorgeschriebene Dienstleistungsunternehmen.

Vier Damen zusammen auf 155 Quadratmetern

Vier Damen leben nun zusammen in der WG auf 115 Quadratmetern, sie sind zwischen 70 und Anfang 80. Vier weitere Senioren wohnen in mittlerweile umgebauten Stallgebäuden, vier jüngere Menschen leben ebenfalls zur Miete auf dem Hof. Müllers erwachsene Kinder, die auch hier wohnen, sind gerade dabei, weiteren Wohnraum zu schaffen. Die Mietanfragen kommen mittlerweile aus ganz Deutschland, es gibt eine Warteliste. „Das Schöne ist hier einfach, dass wir alle zusammen eine große Familie sind, die sich hilft, die viel zusammen macht, die sich aber auch in Ruhe lässt, wenn jemand mal alleine sein möchte.“

Es wird zusammen gekocht, gebastelt, gebacken und auch gefeiert. „Wir begehen alle Geburtstage in der Partydiele, feiern auch Weihnachten gemeinsam, bieten einen wöchentlichen Kaffeeklatsch, gehen mit den Eseln spazieren, schauen Fußball und spielen Karten“, erzählt Müller. Das fördere Geist und Körper, auch wenn alles auf freiwilliger Basis geschehe.

Zusatzleistungen buchbar

Mittlerweile habe sich sogar ein Herbst- und ein Weihnachtsmarkt auf dem Radlinghausener Hof etabliert. „Hier ist immer was los“, sagt WG-Bewohnerin Marianne Schwingenheuer. „Nach uns wird geguckt, das ist wichtig.“ Für die älteren Menschen ist die Kombination aus Familie und Pflege ideal. Neben Miete und Nebenkosten, die sich an den ortsüblichen Preisen orientieren, fallen 100 Euro für eine Rufbereitschaft an.

Vier Esel leben auf dem Mehrgenerationenhof, die Bewohner streicheln, füttern und putzen sie. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Dazu können Angebote wie Putzen, Waschen und Mahlzeiten hinzugebucht werden. Zwischen 1078 und 1300 Euro zahlt so jeder Mieter. Wenn Pflegedienstleistungen nötig sind, regeln dies die Angehörigen. Zu manchen Bewohnern kommt der Pflegedienst drei Mal am Tag, andere brauchen ihn gar nicht. „Jedes Pflegeheim ist teurer“, sagt Müller. Aber: „Wir können nicht jeden aufnehmen, beispielsweise Menschen mit weit fortgeschrittener Demenz.“

„Green Care“ gibt es kaum

Das Projekt, so erzählt sie, sei relativ einzigartig in Deutschland, obwohl die Landwirtschaftskammer versuche, „Green Care“, also Pflege und Wohnen auf dem Bauernhof, bekannter zu machen. Mittlerweile hält die 56-Jährige darüber auch Vorträge. „Viele Hofbesitzer scheuen sich vor der Aufgabe, denken, sie ist mit zu viel Arbeit und Verantwortung verbunden“, erklärt Müller. Dabei seien die meisten Landwirte lange Tage ohnehin gewöhnt. „Und mir bleibt genug Zeit, auch Urlaub ist kein Problem.“ Das sei alles eine Frage der Absprache mit Kindern und Freunden, die dann einspringen.

Das ist „Green Care“

Mit dem Begriff Green Care werden nach Angaben der Landwirtschaftskammer alle Aktivitäten beschrieben, die den Menschen und sein Wohlbefinden in den Fokus stellen. Im europäischen Ausland ist Green Care bereits weit verbreitet, in den Niederlanden und Österreich gibt es schon seit mehr als 20 Jahren Mehrgenerationenhöfe.

In NRW gibt es nur wenige solcher Höfe, zum Beispiel den Seniorenhof Schulze Eggenrodde im Münsterland und den Birkenhof im Sauerland. Je nach Hof sind Leistungen individuell buchbar.