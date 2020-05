Mann verliert Führerschein und fährt mit Auto zu Polizei

Symbolbild. Ein Autofahrer wollte in Ratingen nach Aufforderung seinen Führerschein abgeben - doch er kam zu spät und fuhr zudem mit dem Auto.

Ratingen. Weil er seinen Führerschein abgeben sollte, hat sich ein Autofahrer in Ratingen noch mehr Ärger eingehandelt. Er kam zu spät und mit dem Auto.

Ein 56-jähriger Autofahrer hat bei der Polizei in Ratingen großes Kopfschütteln hervorgerufen. Er war aufgefordert worden, seinen Führerschein wegen eines Bußgeldverfahrens vorübergehend abzugeben. Das tat der Mann am Dienstagmorgen auch - allerdings einen Tag zu spät.

Ungünstig für den 56-jährigen Opel-Fahrer war zudem, dass er am Steuer eines Autos zur Polizeiwache in Ratingen gefahren war. "Damit hat er eine Straftat begangen", sagt ein Polizeisprecher am Dienstag auf Nachfrage: Fahren ohne gültigen Führerschein.

Opel-Fahrer wusste, dass er ohne gültigen Führerschein fuhr

Dass der Ratinger einen Tag zu spät zur Führerschein-Abgabe gekommen war und seine Fahrerlaubnis damit ungültig ist, "hat er gewusst", sagt der Polizeisprecher: Der 56-Jährige hatte in Dortmund einen Verkehrsverstoß begangen und musste deshalb den Führerschein abgeben. Den Abgabetermin hatte ihm die zuständige Bußgeldstelle der Stadt Dortmund in einem Bescheid mitgeteilt. Den habe der 56-Jährige auf der Wache vorgezeigt und auch selbst gelesen, wie er den Polizisten versichert hätte, sagt der Polizeisprecher.

Warum der Opel-Fahrer mit dem Auto zur Wache fuhr, und inwieweit er vor hatte, mit seinem Auto auch wieder nach Hause zu fahren, "konnte er auf der Wache nicht erklären", sagte der Polizeisprecher. Bei der Polizei vermutet man mindestens "Gedankenlosigkeit". Seinen Opel jedenfalls darf der 56-Jährige bis auf weiteres nicht mehr selbst bewegen.

Jetzt droht dem Opel-Fahrer sogar die MPU

Wie lange der Opel-Fahrer auf seine Fahrerlaubnis verzichten muss, habe die Bußgeldstelle der Stadt Dortmund der Polizei in Ratingen nicht mitgeteilt. Dort schickt man den Führerschein jetzt nach Dortmund, wo er bei der zuständigen Behörde "in amtlicher Verwahrung" bleibt.

Seine Fahrt ohne gültige Fahrerlaubnis dürfte die Probleme des 56-Jährigen allerdings noch steigern, glaubt man bei der Polizei: "Es ist davon auszugehen, dass er nun noch länger warten muss, bis er seinen Führerschein zurück bekommen". Möglich sei zudem, dass er vorher zur MPU muss: "Dort wird dann hinterfragt, inwieweit er überhaupt zum Führen eines Kraftfahrzeugs geeignet ist", sagt der Polizeisprecher. (dae)