Die Klagen der Betroffenen, auch hier nachzulesen, sind groß: Zum Jahresanfang wurden die gesetzlichen Regelungen für Menschen mit Behinderung, die in Heimen leben (stationäre Unterbringung heißt das im Fachbegriff) neu geregelt: im Bundesteilhabegesetz (BTHG). Federführend für den Prozess ist in unserer Region der Landschaftsverband Rheinland (LVR). Stephan Hermsen sprach mit Dirk Lewandrowski, Sozialdezernent des LVR in Köln.







Der erste Eindruck des neuen BTHG ist: Die behinderten Menschen müssen sich jetzt mit genauso viel Bürokratie herumschlagen wie Nicht-Behinderte. Das ist ja vermutlich nicht das Ziel gewesen?

Dirk Lewandrowski: Auslöser für das BTHG ist die UN-Behindertenrechtskonvention, die fordert, dass Menschen mit Behinderungen in möglichst allen Bereichen ein Wahlrecht haben – und das gilt eben auch für die Wohnform. Das BTHG setzt dies jetzt in Bundesrecht um, und wir als LVR führen es aus. Es ersetzt den Gedanken der staatlichen Fürsorge durch die Philosophie der Befähigung zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Deswegen bekommt jetzt ein Einrichtungsträger vom Staat nicht mehr das Geld in die Hand, mit dem Auftrag: Du kümmerst dich jetzt um alles. Das hat auch was mit dem Menschenbild zu tun. Menschen mit Behinderungen sind ja keine unmündigen Bürger, sie sollen und können, unter Umständen mit Hilfe ihrer Betreuer, ihre eigenen Angelegenheiten selbst regeln. Das ist das Ziel: mehr Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderung.

Warum sind diese ganzen neuen Anträge erforderlich?

Durch das BTHG ändern sich in NRW die Zuständigkeiten. Die existenzsichernden Leistungen im stationären Wohnen gehen jetzt auf die Städte und Kreise bzw. die Gemeinden über. Alle Leistungen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für erwachsene Menschen mit Behinderungen sind jetzt bei den beiden Landschaftsverbänden gebündelt - vom Gebärdendolmetscher bis zur Eingliederung am Arbeitsplatz. Einen kleinen Teil dieser Leistungen haben wir von den Städten und Kreisen übernommen. Um den Übergang so reibungslos für die Betroffenen hinzukriegen wie möglich, haben wir die Städte und Gemeinden gebeten: Bewilligt bis ins Jahr 2020 hinein, weil es für uns weniger Aufwand ist, in eine laufende Leistung einzusteigen, als neu zu prüfen und zu bewilligen. Das hat größtenteils geklappt, aber eben nicht bei allen. Es kann passieren, dass eine Leistung zum Stichtag eingestellt wurde. Aber wir versuchen alles, damit es da keine Lücken gibt.

Was bedeutet das für die Menschen, die in stationären Einrichtungen leben?

In diesem Bereich splitten wir die Leistungen. Klingt technisch, ist aber ein wesentlicher Schritt. Alles außer den Kosten für Miete und Essen, ist keine Sozialhilfe mehr, sondern als sogenannte „Fachleistung“ Hilfe zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Das ist ein großer Aufwand, vor allem in der Umstellungsphase. Wichtig ist aber das Ziel: Die unterschiedlichen Finanzierungswege zwischen ,Zuhause wohnen‘, ,selbstständig wohnen‘ oder ,in einer stationären Einrichtung wohnen‘ sollen weitgehend aufgelöst werden. Auch, damit ein Wechsel zwischen den Wohnformen einfacher wird.

Mündigkeit will gelernt sein. Viele freuen sich zu Monatsanfang: Prima, ich habe jetzt eigenes Geld, ein eigenes Konto. Um dann festzustellen: Am Ende vom Geld ist noch Monat übrig. Wie gehen Sie damit um?

Ich bestreite zunächst mal, dass das im Zusammenhang mit den Veränderungen beim BTHG ein Massenphänomen ist. Die Behauptung, da bekommen Menschen am Monatsanfang ihre Stütze und die verprassen die dann – mit einer solchen Pauschalisierung habe ich ein Problem. Es mag Einzelfälle geben. Natürlich kann es mal passieren, dass Menschen mit Behinderung das Geld nicht dafür ausgegeben, wofür es gedacht ist. Da kann es dann im Einzelfall Darlehen geben und diese Leute werden auch nicht verhungern. Den Umgang mit Geld zu lernen, ist ja ein wesentliches Element der fachlichen Unterstützung im Rahmen der Assistenz durch die Betreuerinnen und Betreuer in der Einrichtung.

Niederrhein Verwirrend: Der Begriff „Betreuer“ ist doppeldeutig Fachkräfte, die behinderten Menschen sind nicht zu verwechseln mit den „gesetzlichen Betreuern“. Das war früher der „Vormund“, oft Angehörige, die die rechtliche Vertretung übernehmen haben, also für einen behinderten Menschen Mietverträge abschließen, Konten führen o.ä. Ein vom Gericht bestellter Berufsbetreuer werden zwei Stunden im Monat mit rund 60 Euro vergolten werden.

Auf dem frisch eingerichteten Konto landen auch Pauschalen für andere Bedürfnisse des behinderten Menschen. Wie ist sichergestellt, dass die auch für den richtigen Zweck ausgegeben werden?

Was sollen wir denn sonst machen? Den Leuten nicht die Leistungen gewähren, die ihnen zustehen? Es ist das Recht der Menschen in stationären Einrichtungen, zu sagen, ich möchte über mein persönliches Budget selbst verfügen und vielleicht auch mal woanders essen. Ich möchte eine Assistenzstunde mal woanders machen. Es ist gewollt, dass die Menschen mehr Freiheiten bekommen.

Fürchten Sie nicht eine Zweiklassengesellschaft? Es gibt Menschen, die im Kopf klar sind, aber eine körperliche Beeinträchtigung haben. Diese sind pfiffig genug, für sich die für sie beste Leistung einzukaufen. Aber es gibt Menschen, die auf Fürsorge angewiesen sind, und deren gesetzlicher Betreuer bekommt gerade mal zwei Stunden im Monat vergütet, um diese neuen Freiheiten zu ermöglichen.

LVR-Sozialdezernent Dirk Lewandrowski: „Die Übergangsphase ist kompliziert!“ Foto: Thilo Schmülgen / FUNKE Foto Services

Wir sind in NRW in Deutschland das Flächenland, wo die meisten Menschen mit Behinderungen schon selbstständig wohnen. In stationären Einrichtungen wohnt der kleinere Teil – wir reden von etwa 45.000 Menschen in NRW. Über 60 Prozent der Menschen mit Behinderung leben bereits heute mit ambulanter Unterstützung selbstständig in den eigenen vier Wänden. Darunter sind auch Menschen mit geringerer Regiekompetenz. Vor 15 Jahren waren das nur 20 Prozent, das ist ja der Prozess den wir angestoßen haben. Diese Menschen bekommen Unterstützung im Alltag; mehrmals in der Woche kommen Betreuerinnen oder Betreuer und helfen, beim Einkaufen, bei Anträgen, bei allen Dingen, die zum selbstständigen Leben dazugehören. Das lief erfolgreich in den letzten Jahren. Jetzt gehen wir zu denjenigen, die einen besonders hohen Unterstützungsbedarf haben, und versuchen, auch bei diesen mehr Selbstständigkeit zu erreichen.

Wie wird das denn in der Übergangsphase gelernt und gelehrt? Gibt es da zusätzliche Informationen für die Menschen mit Behinderung und für diejenigen, die deren Rechtsgeschäfte regeln?

Bei den Vergütungen der gesetzlichen Betreuer können wir wenig machen, das ist Sache des Bundes. Aber für einen Berufsbetreuer ist es kein komplexer Vorgang, für seine Betreuten ein Konto einzurichten und Verträge mit der Einrichtung abzuschließen. Was einzugestehen ist: Diese Übergangsphase ist kompliziert. Wir haben über 100.000 Infoschreiben verschickt, an die Menschen, die in stationären Einrichtungen leben, ihre gesetzlichen Betreuer und an die Einrichtungen selbst. Wir haben eine Internetseite und eine Telefonhotline eingerichtet. Auch und gerade für die ehrenamtlichen Betreuer, also Eltern oder Angehörige, für die ist das deutlich komplexer.

Wie oft wird die Hotline in Anspruch genommen?

Seit Ende August waren es etwa 4000 Anrufe, allein im Dezember waren es 850, im Januar, vor allem zu Anfang, war das nochmal viel, aber jetzt wird es ruhiger.

Welche Schulnote würden Sie sich für den Übergang geben?

Aus unserer Sicht hat das erstaunlich gut funktioniert. Das waren vor Weihnachten schon unruhige Tage für uns. Klappt das alles? Können wir die Gelder auszahlen? Diese Verwaltungsdinge haben alle gut funktioniert. Was die Rückmeldungen von den Kommunen und den Einrichtungen angeht, wird uns nicht von größeren Problemen berichtet. Es wird immer auch Einzelfälle geben, wo es nicht geklappt hat. Bei einem Großteil wird es nach etwas Ruckeln vernünftig laufen. Bei der Grundsicherung haben wir extra einen Kurzantrag entwickelt und die meisten Städte haben davon auch Gebrauch gemacht.

Hält sich der Tausch – LVR gibt die Grundsicherung ab, übernimmt aber alle Leistungen der Eingliederungshilfe – finanziell und personell die Waage oder müssen Sie da neue Kräfte und Mittel gewinnen?

Finanziell ist der Wegfall der Grundsicherung weitgehend kostenneutral, weil sie vom Bund erstattet wird. Die Aufgabe, die wir abgeben, war in der Bearbeitung jedoch vergleichsweise einfacher als die, die wir den Fachleistungen übernehmen. Da geht es darum, zu ermitteln, was die einzelnen Menschen an Hilfen brauchen und das dann entsprechend in konkrete Bewilligungen umzusetzen. Diese Individualisierung und Personenzentrierung, die es im ambulant betreuten Wohnen schon gab, werden wir jetzt verstärkt bei Menschen in stationären Einrichtungen umsetzen. Unter anderem deshalb, und aufgrund von weitergehenden Aufgaben in der Beratung, haben wir deutlich mehr Personalbedarf.

Bekommen Sie die Leute denn auch?

Auch dem Bund war klar: Wenn Leistungen individualisiert werden, ist das personalintensiv. In den nächsten Jahren bauen wir da etwa 60 Stellen auf. Die Menschen werden sicherlich nicht eins zu eins von den Kommunen zum LVR wechseln. Das wird eine Herausforderung, Fachkräfte zu gewinnen. Die Finanzierung der Eingliederungshilfe wird umfangreicher, da entstehen Mehrkosten, die über die Umlage von den Städten und Gemeinden an uns entrichtet werden. Man darf aber nicht vergessen, dass vor Ort ja auch Aufgaben wegfallen, in Frühförderung und Eingliederungshilfe.

Also ist es den Kommunen anheimgestellt, da Stellen abzubauen, um die Kosten für die höhere Umlage an den LVR wieder auszugleichen?

Wenn Sie so wollen, wobei sie Beamte und Angestellte im Öffentlichen Dienst natürlich nicht einfach entlassen können und sollten. Die örtliche Ebene und die überörtliche Ebene der Landschaftsverbände – erhalten neue Aufgaben.

Gibt es Träger, bei denen sie den Eindruck haben, die haben den Wandel befürchtet, die sehen ihre Felle davonschwimmen, so nach dem Motto: Hilfe, unsere Bewohner werden selbstständiger?

Wir arbeiten seit vielen Jahren sehr gut und partnerschaftlich mit den Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege zusammen und haben da einen NRW-Weg entwickelt, um die Eingliederungshilfe partnerschaftlich fortzuentwickeln. Wir haben viele Plätze im stationären Wohnen abgebaut, dort kostet ein Platz etwa 50.000 Euro im Jahr, während es im ambulanten Wohnen etwa 20.000 Euro sind. Den Weg sind die meisten Träger mitgegangen. Daran sieht man, dass es ihnen nicht nur um materielle Interessen geht. Natürlich gibt es manche, die noch fortschrittlicher sind und manche die etwas beharrender sind. Die Träger geben ja auch Sicherheit auf, die sie durch die Pauschalen in der Finanzierung hatten, und lassen sich auf den personenzentrierten Ansatz ein. Auch und gerade weil dadurch mehr Menschen in ambulante, selbstständige Wohnformen wechseln können. Das ist unser Ziel, da sehen wir noch Potenzial.

Gibt es ein Ziel, wie viele Menschen künftig ambulant betreut wohnen sollen?

LVR-Sozialdezernent Dirk Lewandrowski: „Mehr Teilhabe, aber es darf nichts kosten!“ Foto: Thilo Schmülgen / FUNKE Foto Services

Nein, es ist nicht so, dass wir sagen, wir wollen da 70 oder 75 Prozent erreichen. Aber ich sehe die Chance, dass der Wechsel in ambulante Unterstützung für noch einmal deutlich mehr Menschen möglich wird.

Mal in die Zukunft geblickt: War es das jetzt mit der Umsetzung der Behindertenrechtskonvention durch das BTHG?

Das BTHG hat vier Stufen, die nächste und letzte der vier Stufe kommt 2023. 2020 haben wir sicherlich das Kernstück der Reform, das neue Teilhaberecht und der personenzentrierte Ansatz mit den entsprechenden Verfahren. Für 2023 hat sich der Gesetzgeber vorgenommen, den leistungsberechtigten Personenbereich neu zu definieren. Also: Ab wann bekomme ich überhaupt Leistungen aus dem Gesetz? Bisher war die Definition „wesentlich behindert“. Da muss man eine neue Begrifflichkeit finden. Wir haben jetzt eine jahrzehntelange Rechtsprechung und da gibt es entsprechende Leitlinien. Aber die Änderung, so wollte es die damalige GroKo, darf weder mehr kosten, noch verhindern, dass Leute durchs Raster fallen oder zu viele neu ins System kommen.

Also: die Quadratur des Kreises…

Mehr Teilhabe, aber es darf nichts kosten… Klugerweise hat man aber ins Gesetz geschrieben, dass man die neue Definition vorher evaluiert. Da hat man festgestellt, dass mit dem neuen Ansatz manche heute Leistungsberechtigten durchs Raster fallen würden. Wenn keiner durchs Raster fallen soll, so geht das am besten mit unbestimmten Rechtsbegriffen wie „wesentlich behindert“ oder, jetzt neu formuliert, „erheblich teilhabebeeinträchtigt“. Aber unabhängig von der Frage der Definition der Leistungsberechtigten: Wichtig ist: Das BTHG ist das erste Gesetz, bei dem man eine Kostenevaluation und eine inhaltliche Evaluation mit ins Gesetz geschrieben hat. Als LVR beteiligen wir uns intensiv daran und sind gespannt auf die Ergebnisse.