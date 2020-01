Leben im Pflegeheim: Erste Wahl oder letzter Ausweg?

So wie die Eheleute Wendenburg kommen die wenigsten ins Pflegeheim. Richard Wendenburg hatte sich ins eigene Auto gesetzt, im zarten Alter von 94 und war mit vor vier Jahren mit seiner Gattin Sieglinde (damals gerade 90) beim Dinslakener Alfred-Delp-Heim vorgefahren und hatte sich angemeldet. „Etwas Besseres konnten wir doch gar nicht tun“, sagt er heute, vier Jahre später. Das Ehepaar wohnt heute in einem von vier so genannten „Ehepaarzimmern“ in dem Dinslakener Pflegeheim.

Dass die Wendenburgs sich selbst entschlossen haben, das gemeinsame Haus zu verlassen, ist eher ungewöhnlich. Doch der Unterhalt fiel ihnen zunehmend schwerer und jemanden dafür anzustellen, kam für sie nicht in Frage: „So schön, wie wir es uns selber gemacht haben, macht es keiner, der sich nur ein paar Mark dazu verdienen will“, meint Richard Wendenburg. „Wir waren schon auf dem Weg zum betreuten Wohnen“, ergänzt seine Frau Sieglinde. Zwei Jahre hätten sie gewartet, sich dann aber für ein Pflegeheim entschieden – kurze Zeit nach dem Umzug wurde dann doch noch eine Wohnung frei. Aber noch mal umziehen wollten sie dann auch nicht.

Nicht jeder Umzug ins Pflegeheim ist freiwillig

Hildburga Piechula mag am liebsten die Karnevalszeit im Alfred-Delp-Haus. Von den jeweiligen Kinderprinzenpaaren hat sie schon drei Orden bekommen. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Die Wendenburgs sind kein Einzelfall, dennoch hat sich nicht jeder Bewohner des Hauses aus freien Stücken zum Umzug entschlossen. So etwa Hildburg Piechula. Vor zwölf Jahren ist sie, direkt nach einer Rücken-Operation, ins Alfred-Delp-Haus gezogen. „Das war ein Schlag ins Kontor“, blickt die 93-Jährige zurück. „Am Anfang habe ich jeden Tag nur geweint.“ Denn in ihre Wohnung konnte sie nicht mehr zurück.

Doch es waren vor allem ihre neuen Mitbewohner, die ihr den Umzug erleichtert haben: „Wir haben uns gegenseitig Halt gegeben“, so Piechula. Mittlerweile fühlt sie sich hier wohl. Sie bringt sich aktiv in eine Spielegruppe ein und genießt vor allem die Karnevalszeit im Alfred-Delp-Haus. Jährlich steht hier beispielsweise der Besuch des Kinderprinzenpaares an, um Orden zu verteilen – Hildburg Piechula besitzt schon drei. Begeistert erzählt die 93-Jährige von vielen weiteren Angeboten und Festen.

Im Pflegeheim aktiver als zuhause

„Hier ist wirklich Leben“, betont Elisabeth Kaminski, die im Alfred-Delp-Haus mit zwei Kolleginnen für die soziale Betreuung der rund 80 Bewohner zuständig ist. Das Haus liegt direkt gegenüber einer Netto-Filliale und schon allein deswegen ist die Gegend belebt. Besonders am Donnerstag, dem Markttag. Dann gibt es in der Caféteria des Heims immer auch das „Frühstück am Markt“ – ein Angebot, bei dem Bewohner und Marktbesucher zusammenfinden und ins Gespräch kommen. „Auch Bewohner, die sonst nicht so gerne soziale Kontakte haben, lassen sich dazu mobilisieren“, freut sich Kaminski.

Das Frühstück am Markt ist nur eines von vielen Elementen, mit denen Kaminski und ihre Kolleginnen, tatkräftig unterstützt von 22 Ehrenamtlichen, die Freizeit der Bewohner abwechslungsreich gestalten möchten. Der Stundenplan ist voll: Mal gibt es Musik am Klavier, mal kommt ein Hundebesuchsdienst, mal gibt es eine Bingo-Runde. Das schweißt die Bewohner zusammen, lässt manche gar ein aktiveres Leben führen als vor dem Umzug: „Zuhause war ich nur in einem Bastelclub, aber hier mache ich bei allem mit“, erzählt etwa Anneliese Richter (92).

Wohlfühlen und versorgt sein im Pflegeheim

Niederrhein Das kostet ein Platz im Pflegeheim Die Kosten für ein Zimmer im Pflegeheim betragen in NRW im Schnitt 4000 Euro, der Satz variiert jedoch stark. Er setzt sich zusammen aus Kosten für Pflege und soziale Betreuung, Kosten für Unterkunft und Verpflegung, sowie Investitionskosten des Trägers. Je nach Pflegegrad gibt es Zuschüsse der Pflegekasse. Bei Pflegegrad 2 770 Euro, bei Pflegegrad 5 2005 Euro. Darüber hinausgehende Kosten müssen die Bewohner begleichen. In NRW liegt der Eigenanteil pro Bewohner im Schnitt bei 755 Euro.

Auch sie kam direkt aus dem Krankenhaus her und konnte nicht mehr in die eigene Wohnung zurück. Das war 2012. Heute sagt sie: „Mir konnte nichts Besseres passieren, ich fühle mich wohl und versorgt.“ Zwar, so erklärt Pflegedienstleiterin Beate Schmidt, sei das Heim der Klassiker unter den Wohnformen für ältere Menschen. Es sei aber trotzdem nicht zwingend für jeden geeignet. Pflegegrad 2 ist Voraussetzung, früher musste zudem eine „Heimnotwendigkeitsbescheinigung“ vom Arzt vorliegen, sagt Schmidt. Das ist nun nicht mehr nötig.

Etwa 71 Prozent der 550.000 Pflegebedürftigen in Nordrhein-Westfalen werden derzeit zuhause gepflegt, während 160.000 Menschen in einem der rund 2350 Pflegeheime leben. Bis zum Jahr 2050 soll sich die Zahl der Pflegebedürftigen verdoppeln.