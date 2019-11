Land NRW will Integration von Südosteuropäern verbessern

Ein Junge in einer Auffangklasse in Dortmund (Archivfoto): Viele Zuwanderer aus Rumänien und Bulgarien sind in die Rhein-Ruhr-Region gezogen.

An Rhein und Ruhr. Mehr Kommunen sollen von NRW-Hilfen zur Integration von Zuwanderern aus Südosteuropa profitieren. Mittel sollen auf fünf Mio Euro steigen.

Die nordrhein-westfälische Landesregierung will Kommunen bei der Integration von Zuwanderern aus Südosteuropa stärker helfen. Das Integrationsministerium plant, die Mittel speziell dafür im nächsten Jahr von bisher 2,5 auf dann fünf Millionen Euro zu verdoppeln, berichtete Staatssekretärin Serap Güler (CDU) an diesem Mittwoch (27. September 2019). Das Geld soll zum Beispiel in Sprachkurse oder Elternbegleitung fließen.