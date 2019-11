Kurt-Dieter, die Sandinisten und ein Park nahe der A 40

An Rhein und Ruhr. NRZ-Koluminst Matthias Maruhn trifft sich mit Kurt-Dieter Jünger, der in den 1970er Jahren Hilfsprojekte in Nicaragua organisierte.

Wir jungen Leute waren in den 70ern eigentlich alle links, fast alle. Wir haben in der 9. Klasse mal im Deutschunterricht so getan, als ob wir wählen dürften. Da hätte es bei uns eine GroKo aus SPD und DKP gegeben: 18 Stimmen für die SPD, klar, Willy war noch Kanzler, 15 für die DKP, zwei FDP, zwei CDU. Da spukte wohl der Zeitgeist kräftig mit. Und viele Kameraden änderten ja auch schon recht bald ihre Gesinnung.

Links zu sein war aber auch gar nicht mal so einfach. Man musste sich ja entscheiden, ob man es mehr mit Trotzki, Mao, Stalin, Spartakus oder Rosa Luxemburg hielt, eher dem KBW, der MLPD, der KPD/ML, der DKP oder doch nur der SPD beitreten wollte. Es war die Zeit vieler Worte und blühender Theorien, bis dann Nicaragua passierte. Die Sandinisten hatten die Macht erkämpft, jetzt brauchten sie Hilfe, auch weil US-Präsident Reagan „Contra“ gab. Ein Lackmustest für Linke.

„Das Elend der Menschen hat mich so getroffen, dass ich heulen musste.“

Kurt-Dieter Jünger (heute 66) wird zum Mann der Tat. Er nimmt seinen gesamten Urlaub und reist hin. „Ich war erst geschockt, weil ich noch nie konkret die 3. Welt gesehen hatte. Das Elend der Menschen hat mich so getroffen, dass ich heulen musste.“ Aber die Erfahrung zeigt ihm auch etwas. „Ich glaube, jeder sollte Armut mit eigenen Augen gesehen haben, erst dann kann man die Probleme der Welt wirklich einordnen.“ Sechs Wochen ist er unterwegs, trifft Dietmar Schönherr, Schauspieler und Aktivist, trifft Ernesto Cardenal, Priester und Denker, trifft sich selbst und schwört zu helfen.

Zurück in Oberhausen gründen sie einen Verein. Ein Küstendorf im Norden wollen sie unterstützen, einen Brunnen im Inland bauen, eine 20 Kilometer lange Leitung verlegen. Sie sammeln Geld, sie sammeln Unterstützung, rund 300 Oberhausener machen schließlich mit. Und im Gegensatz zu vielen anderen Projekten kriegen sie es hin. Noch heute sprudelt Trinkwasser nach Puerto Morazan.

Name eines Parks in Oberhausen erinnert an das Dorf in der Ferne

In Oberhausen erinnert ein kleiner Park nahe der A 40 mit seinem Namen an das Dorf in der Ferne, an die Hilfe. Und auf der nahen Halde Roland steht die Bank, auf der wir jetzt sitzen, die den Ereignissen gewidmet ist. Kurt-Dieter Jünger ist noch etwas angefressen, denn er hatte in der vergangenen Woche auf dem Mäuerchen hinter uns eine Sonnenuhr aus Metall installieren lassen. Die haben irgendwelche Idioten in der letzten Nacht abgebrochen und geklaut. „Die Uhr im Puerto-Morazan-Park wurde auch schon zerstört. Jetzt reicht es mir. Ich wollte doch nur an die Zeit erinnern. Wir haben da was Gutes auf die Beine gestellt, etwas Sinnvolles.“

Und die Situation heute? In Nicaragua unterdrückt der Ex-Revolutionär Daniel Ortega die Bevölkerung. „Stimmt. Er handelt wie ein Diktator.“ Ist das nicht der ewige Albtraum aller Linken, dass alles Gute immer wieder am Egoismus des Einzelnen zugrunde geht? „Nein, es gibt zwar diesen Spruch: Jeder, der mit 20 kein Marxist ist, hat kein Herz, wer es mit 60 aber noch ist, hat keinen Verstand. Aber das ist Blödsinn. Und ich bin immer noch Marxist. Und ich sehe das historisch. Man lernt aus den Fehlern einer gescheiterten Revolution für die nächste.“ Er atmet tief durch und blickt auf das Mäuerchen. „Vielleicht sollte ich eine einzige Sonnenuhr noch riskieren.“ Der Mann gibt so schnell nicht auf.