Kreis Viersen: 146 Corona-Neuinfektionen seit Samstag

In sieben Städten und Gemeinden des Kreises Viersen gilt seit Samstag eine Maskenpflicht in bestimmten Bereichen (Symbolfoto).

Am Niederrhein. Ab sofort gilt eine nächtliche Sperrstunde für die Gastronomie. Der Kreis Viersen hat "Gefährdungsstufe 2" erreicht.

Von Samstag bis zu diesem Montag (24. bis 26. Oktober 2020) registrierte der Kreis Viersen insgesamt 146 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Weil die Zahlen derart steigen, gelten nun weitere Einschränkungen - wie eine nächtliche Sperrstunde für die Gastronomie. An diesem Montag rief der Kreis offiziell die "Gefährdungsstufe 2" laut NRW-Corona-Schutzverordnung aus.

Bereits am Wochenende war der nächste Schwellenwert von - rein rechnerisch - mehr als 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern während der vergangenen sieben Tage überschritten worden. Mit den jetzt 146 neu bestätigten Fällen kommt der Kreis sogar auf 98 Neuinfektionen. Reiserückkehrer, Ansteckungen in einzelnen Schulen und Kitas sowie angesteckte Kontaktpersonen von bereits infizierten Bürgern treiben die Zahlen nach oben.

Landrat: "Wir sind an einem kritischen Punkt"

Kreisweit gelten aktuell 325 Personen als infiziert, 625 Kontaktpersonen befinden sich in häuslicher Quarantäne. 37 Bürger sind seit Beginn der Pandemie verstorben. "Wir sind an einem kritischen Punkt angekommen – im Kreisgebiet, landes- und bundesweit", mahnte Landrat Andreas Coenen (CDU). Jeder müsse sich "jetzt für den Infektionsschutz engagieren", Abstands- und Hygieneregeln einhalten, soziale Kontakte reduzieren und - wann immer möglich - daheim bleiben: "Nur so gelingt es uns, das Infektionsgeschehen zu verlangsamen und Risikogruppen zu schützen", erklärte Kohnen.

Kein Alkoholverkauf in der Nacht

Die neuen Corona-Regeln gelten ab diesem Dienstag (27. Oktober 2020), 0.00 Uhr - solange, bis der Schwellenwert von 50 Neuinfektionen an sieben aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten wird. Kneipen, Restaurants und Lokale müssen von 23 bis 6 Uhr schließen - in dieser Zeit darf auch anderweitig (z. B. an Tankstellen) kein Alkohol verkauft werden.

Öffentliche Veranstaltungen sind auf maximal 100 Personen beschränkt - der Kreis kann Ausnahmen genehmigen, wenn ein schlüssiges Hygienekonzept vorliegt. Besondere Feiern wie Hochzeiten sind außerhalb der Wohnung auf zehn Personen reduziert. Außerhalb des privaten Raums dürfen sich jenseits von Familien und Personen zweier Haushalte nur noch Gruppen von höchstens fünf Personen treffen.

Maskenpflicht in sieben Kommunen in bestimmten Bereichen

Der Kreis Viersen hatte beide Gefährdungsstufen mit den Schwellenwerten 35 und 50 Infektionen je 100.000 Einwohner binnen nur weniger Tage erreicht. Nach Erreichen der Stufe 1 hatte der Kreis bereits am Samstag eine Maskenplicht in sieben Kommunen für bestimmte Bereiche angeordnet. Diese habe weiter Gültigkeit, erinnerte der Kreis am Montag - und zwar:

- in Brüggen: freitags 14 Uhr bis sonntags 19 Uhr, Borner Straße Hausnummer 1-13 sowie 4 -14, Klosterstraße Hausnummer 14-78 sowie 15-81, Bruchstraße 1-9 sowie 2-10;

- in Kempen: keine zeitliche Einschränkung, Altstadt Kempens innerhalb des Innenstadt-Rings: Thomasstraße, Burgwall, Möhlenwall, Tiefstraße, Kuhstraße, Burgstraße, Spülwall, Wambrechiestraße, Orsaystraße, Judenstraße, Hessenwall, Donkwall, Engerstraße, Neustraße, Rabenstraße, Klosterstraße, Studentenacker, Ellenstraße, Umstraße, Buttermarkt, Moosgasse, Schulstraße, Acker, Heilig-Geist-Straße, Franziskanerstraße, Kirchgasse, Kirchstraße, An Sankt Marien, Am Propsteigarten, Patersgasse, Alte Schulstraße, Oelstraße, Postgasse, Heinrich-Reck-Gasse, Peterstraße, Arnold-Janssen-Straße, Viehmarkt, Bockengasse sowie auf den Parkplätzen P1 – P5, P8 – P10, P12 – P15, P17;

- in Nettetal: montags bis samstags von 7 bis 22 Uhr, Ludbach-Passage Lobberich;

In Niederkrüchten und Schwalmtal: freitags bis sonntags sowie an Feiertagen in der Zeit von 10 bis 19 Uhr für alle öffentlichen Wege und Plätze im Uferbereich des Hariksees - Gützenrather Bruch - Mühlrather Hof - Parkplatz an der Mühlrather Mühle - Am Wildpfad - Parkplatz Harikseestraße – Harikseeweg

- in Tönisvorst: keine zeitliche Einschränkung, St.Tönis: Hochstraße – Rathausplatz – Wirichs-Jätzke; Vorst: Markt;

- in der Kreisstadt Viersen: ohne zeitliche Einschränkung, Hauptstraße von der Dülkener Straße bis zur Heierstraße - Bahnhofstraße von der Hauptstraße bis zum Casinogarten - Rathausgasse.