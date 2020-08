Krefeld: Jäger erschießt aggressiven Rehbock

Ein Jäger hat am Mittwoch einen aggressiven Rehbock erlegt, der in Krefeld mehrere Menschen attackiert haben soll (Symbolbild).

Krefeld. In Krefeld hatte ein aggressiver Rehbock mehrere Menschen angegriffen und verletzt. Jetzt erschoss ein Jäger das Tier.

Ein aggressiver Rehbock, der in den vergangenen Tagen im Bereich Gartenstadt und Elfrath mehrere Menschen attackiert und verletzt hatte, ist von einem Jäger der unteren Jagdbehörde Krefeld erschossen worden. Das sagte ein Sprecher der Stadt am Donnerstag.

In den vergangenen Tagen war es zu mehreren Angriffen des Tieres auf Menschen gekommen. Sechs seien der Stadt bekannt, so der Sprecher. Es habe Stich- und Bisswunden gegeben. Eine Frau sei im Krankenhaus behandelt worden. Am Mittwoch hatte die Stadt vor dem Tier gewarnt.

Veterinäramt untersucht Kadaver, um Grund für Attacken zu finden

Am Mittwochabend habe dann der Mitarbeiter der Jagdbehörde das Tier angetroffen. „Bei der Kontaktaufnahme war schnell deutlich, dass der Bock wirklich aggressiv war.“ Das Tier sei sofort auf den Mann zugelaufen. Es habe keine andere Möglichkeit als den Abschuss gegeben.

Weshalb es zu den Attacken kam, sei unklar. Der Kadaver werde vom Veterinäramt untersucht. Möglicherweise könnte es danach Erkenntnisse zu der Ursache geben. (dpa)