Am Niederrhein. Marihuana, Amphetamine, Kokain: Eine Bande soll in Krefeld einen regen Rauschgifthandel betrieben haben. Die Polizei machte dem ein Ende..

Der Polizei in Krefeld ist ein beachtlicher Erfolg bei der Bekämpfung von Drogenkriminalität gelungen. Nach gut einem halben Jahr Ermittlungen hat die Ermittlungskommission „Popeye“ (EK) eine fünfköpfige Bande festgenommen, die aus einem Kiosk in der Krefelder Innenstadt heraus den Verkauf von Marihuana, Amphetaminen und Kokain betrieben haben sollen, teilten die Beamten an diesem Montag (10. Februar 2020) mit.

Bei der Festnahme haben die Ermittlungsbeamten Drogen im Marktwert von insgesamt etwa 80.000 Euro sichergestellt, dazu Waffen – darunter eine Machete, zwei Teleskopschlagstöcke, und Gas- und Schreckschusswaffen. Angesichts des „offene Handels“, den die Bande betrieben hat, „scheint es nicht viel an Marktwert, was wie sichergestellt haben. Aber die haben gut abverkauft“, sagte der Leiter der Ermittlungskommission, Jochen Fier.

„Ein Schlag gegen die Vertriebsstruktur in Gänze“

Die Polizei geht von rund 10 verkauften Kilo Marihuana pro Woche aus. Staatsanwalt Axel Stahl spricht von einem „beachtlichen und sehr schönen Erfolg“, vor allem deshalb, „weil uns diesmal bei der Bekämpfung der Betäubungskriminalität ein Schlag gegen die Vertriebsstruktur in Gänze gelungen ist.“

Die vier festgenommenen Männer sind zwischen 22 und 27 Jahre alt, zwei von ihnen sind Deutsch-Marokkaner. Dir haben zum Teil bereits wegen Drogenhandels verurteilt, einer der Köpfe der Bande soll zur Tatzeit noch eine Bewährungsstrafe verbüßt haben. Zu der Bande soll auch eine Frau gehören, 26 Jahre alt, die nun ebenfalls in Untersuchungshaft sitzt.

Hinweis kam von den Düsseldorfer Kollegen

Auf die Spur der Bande sind die Ermittler durch einen Tipp der Düsseldorfer Polizei gekommen. Die hatte im vergangenen Sommer einen jungen Mann festgenommen, der selbst Drogen gekauft hat und in seinen Aussagen Hinweise auf die Geschäfte in Krefeld gab. Seit September ermittelte die EK „Popeye“. „Wir mussten ja erst einmal den Kiosk rausfinden“, erklärt Jochen Fier. Relativ schnell geriet aber eine Verkaufsbude in der Innenstadt nahe eines Gymnasiums in den Fokus der Ermittler und wurde von den Beamten dann observiert.

„Der Handel wurde sehr offensichtlich betrieben. Mal hielten Porsches oder große Mercedes vor dem Kiosk, jemand kam raus und reichte etwas gegen Geld durchs Fenster,“ erzählt Jochen Fier. Dann seien Leute mit leeren Bauchtaschen in den Kiosk gegangen und mit vollen wieder „pfeifend raus“ gekommen oder es wurden „Kunden“ in eine Wohnhaus um die Ecke geschickt, das sie nach wenigen Minuten wieder verließen.

Bislang schweigen alle fünf Beschuldigte.