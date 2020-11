Klage gegen Land NRW: BUND freut sich über Zuspruch

An Rhein und Ruhr. In einem Beitrag für ein Fachblatt setzen zwei Mitarbeiter der Landwirtschaftskammer Hoffnungen auf die BUND-Klage gegen den LEP.

Der Umweltverband BUND freut sich über Zuspruch von ungewohnter Seite. In einem Artikel fürs "Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben" weisen zwei Mitarbeiter der Landwirtschaftskammer NRW auf den dramatischen Flächenfraß in Nordrhein-Westfalen hin - und setzen ihre Hoffnung auf eine Klage des Umweltverbandes gegen die eigene schwarz-gelbe Landesregierung.

Darum geht es: Tag für Tag verschwinden nach Angaben des NRW-Umweltministeriums acht Hektar Landesfläche unter Asphalt und Beton, Umweltschützer gehen sogar von zwölf Hektar aus. Der Flächenfraß geht zu Lasten von Natur und Landwirtschaft. Letztere ist besonders betroffen, laut Daten des Statistischen Landesamtes lag der Verlust an Fläche für Landwirtschaft und Gartenbau sogar bei satten 19 Hektar pro Tag.

Landwirtschaftskammer: "Das ist eine persönliche Meinung"

Die Autoren des Beitrags im Fachblatt zeigen sich vor diesem Hintergrund "verwundert" darüber, dass der neue Landesentwicklungsplan (LEP) nicht mehr das Ziel verfolgt, den Flächenverbrauch in NRW auf fünf Hektar pro Tag zu begrenzen. "Für die Landwirtschaft bleibt zu hoffen, dass mit der Klage des BUND beim Oberverwaltungsgericht wieder Bewegung in die Sache kommt", heißt es ausdrücklich in dem Artikel. Der BUND hatte die Klage gegen den LEP im August eingereicht, ein Verhandlungstermin ist noch nicht absehbar.

Bernhard Rüb, Sprecher der Landwirtschaftskammer, stellte auf Nachfrage der Redaktion klar: "Die Aussage zum LEP im Wochenblatt für Landwirtschaft ist die persönliche Meinung des Autors." Rüb betonte, die Kammer sei kein Interessenverband, sondern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts - "sie kommentiert grundsätzlich keine politische Entscheidungen“.

Newpark in Datteln als Beispiel für Flächenfraß

Anders die Verbände: Aus den Reihen der organisierten Bauernschaft war der Verzicht aufs Fünf-Hektar-Ziel in der Vergangenheit teilweise scharf kritisiert worden. Der rheinische Bauernpräsident Bernhard Conzen hatte die Abgeordneten des NRW-Landtags seinerzeit sogar ausdrücklich aufgefordert, dem neuen LEP nicht zuzustimmen. BUND-Landesvize Thomas Krämerkämper ist überzeugt, dass die Landwirtschaft an der Seite der Umweltschützer stehe.

"Fläche ist endlich, so geht es einfach nicht weiter", meinte Krämerkämper gegenüber der Redaktion. Der Flächenfraß gehe zu Lasten von Landwirtschaft, aber eben auch zu Lasten von Artenvielfalt und Lebensräumen. Als krasses Beispiel empfindet Krämerkämper das in Datteln an der Stadtgrenze zu Dortmund geplante Newpark-Industriegebiet, das 156 Hektar groß auf der grünen Wiese entstehen soll.

"Hier wird systematisch Landschaft zerstört"

"Für viele Landwirte dort bedeutet dieses Projekt einen K.O.-Schlag", ist Krämerkämper überzeugt. Alternativplatz für Ansiedlungen gebe es mit den Bergbauflächen im Ruhrgebiet. Was den BUND-Landesvize besonders ärgert: Das Projekt sei "eine Planung aus dem letzten Jahrhundert" und werde als "grünes Gewerbegebiet" sympathisch vermarktet. "Tatsächlich aber wird hier systematisch Landschaft zerstört", meint Krämerkämper.