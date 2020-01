Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

imm cologne – Schaufenster einer Milliarden-Branche

Die deutsche Möbelbranche hat 2019 mit 1 8 Milliarden Euro einen leichten Umsatzrückgang hinnehmen müssen, rechnet jedoch damit, dass 2020 rund 19 Millionen Bürger sich neu einrichten wollen. Zudem will man im Ausland stärker wachsen – und so ein Prozent Plus machen.

Die „imm cologne“ läuft bis Sonntag, 19. Januar, ab Freitag sind Publikumstage. Geöffnet von 10 (Freitag 9) Uhr bis 18 (Sonntag bis 17 Uhr). Tickets: 15 Euro, Familien 25 Euro, Online-Tickets sind gleichzeitig Fahrkarte im Verkehrsverbund Rhein-Sieg. Weitere Infos: imm-cologne.de