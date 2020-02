Bedburg-Hau. Thorben Schröder und Anette Opgenoorth zaubern im ehemaligen Bauernhof in Bedburg-Hau den Niederrhein auf die Teller – aber irgendwie anders.

Im Landgasthof Westrich kommt der Niederrhein auf den Teller

Rechts ist Niederrhein, links ist Niederrhein, jede Menge plattes Land – mitten drin ein Bauernhof, dem man seine landwirtschaftliche Vergangenheit ansehen darf und soll, und man ahnt doch, dass hier Neues entstanden ist.

Im Sommer dösen wie Generationen zuvor die Schwarzbunten unter dem weiten Himmel, von der Sonnenterrasse aus hat man freien Blick auf ein Storchennest, drinnen aber wirbelt seit fast vier Jahren ein waschechtes Nordlicht in der offenen Küche: Thorben Schröder.

Ein Hamburger wird Niederrheiner

Der Hamburger ist mit viel flacher Gegend und viel Wasser aufgewachsen – kein Wunder, dass der sich am Niederrhein zurecht findet. Und da ist dann ja auch noch die Familie: Ehefrau Anette Opgenoorth, zweimal Nachwuchs, die Schwiegereltern...

Gemütlich drinnen, nahezu idyllisch draußen. Der Niederrhein hat im Landgasthof Westrich ein junges Zuhause gefunden. Foto: Thomas Momsen

Seit Juni 2016 zaubert der Hanseat den Niederrheinern Feines auf die Teller – mal klassisch, mal modern, mal in Richtung Hausmannskost, mal ungewöhnlich, mal mit norddeutschem Einschlag – eine junge Küche mit dem Zauber von traditioneller und kreativer Küche -- zu Gast im Landgasthof Westrich.

Vom Bauernhof zum Landgasthof

Anette Opgenoorth ist hier, zwischen Till und Kleve, Huisberden und Hasselt, aufgewachsen, der Landgasthof war in der Tat ein Bauernhof – und der Gast speist u.a. in der ehemaligen Scheune und dem umgebauten Kuhstall. Viel Platz hat man hier, viel Holz und Gemütlichkeit.

Anette Opgenoorth (34) hat die Gastronomie von der Pike auf gelernt (Küche und Service). Thorben (32) ist mit Leib und Seele Koch – auf Föhr haben sie beide zusammengearbeitet – und dann war da irgendwann die Idee, sich selbstständig zu machen – mit einem eigenen Restaurant.

Ein nicht mehr so geheimer Geheimtipp

Anettes Vater, Rinderzüchter und Milchbauer, stellte die große Scheune und ein bisschen Stall zur Verfügung – Jung und Alt legten gemeinsam Hand an und renovierten und bauten um, sägten Holzbalken und kloppten Nägel. Land – Gast – Hof – hier kann man nun lecker essen, feiern, Kulinarisches entdecken, im Menü schwelgen oder einfach mal ebkes auf einen Teller Hausmannskost vorbeischauen.

Ein gar nicht mehr so geheimer Geheimtipp sind die selbst gemachten Wildschweinkrakauer. Oder geschmorte Kaninchenkeule mit Pastinakenpürée. Sie können aber gern auch ‘mal das Knurrhahnfilet probieren – mit Gnocchetti, Puttanesca und Peppadew.

Schwarzwurzeln anders als bei Oma

Oder ein Carpaccio von der Jakobsmuschel & gebratene Rotbarbe mit orientalischem Bulgursalat. Oder Schwarzwurzeln ‘mal anders als bei Oma – statt Mehlschwitze serviert man im Landgasthof Westrich den „Spargel des armen Mannes“ mit Kräuterravioli, Perlzwiebeln, Kürbischutney und Pecorino...

Mal klassisch, mal witzig, mal modern interpretiert – und der Gast kann Herrn Schröder entspannt bei der Küchenarbeit zuschauen. Foto: Thomas Momsen

Das Fleisch, das Thorben Schröder in der Küche verarbeitet, stammt von den Rindern auf der eigenen Weide, das Wild liefern befreundete Jäger – und so kann es sein, dass sich plötzlich ein Rehrücken auf der Tageskarte findet oder mit Wild gefüllte Kohlrouladen – so lange der Vorrat reicht.

Ständig wechselnde Speisekarte

Die „normale“ Speisekarte wechselt etwa alle sechs Wochen. Man kann den Niederrhein auch bei Kaffee und selbstgebackenen Kuchen entdecken, es gibt eine kleine Mittagskarte, Frühstücksbuffet mit u.a. selbstgebackenem Brot und hausgemachten Marmeladen und natürlich die Karte für den Abend.

Am 8. Februar steht alles im Zeichen der neuen und alten Welt: ab 18.30 Uhr wird ein Vier-Gang-Menü angeboten inkl. korrespondierender Weine. Für die fachlichen Infos sorgt Sommelier Michael van den Höövel – für Kurzentschlossene gibt es noch ein paar Plätze.

Landgasthof Westrich, Bienenstraße 26, 47551 Bedburg-Hau/Till.

Geöffnet: Donnerstag bis Montag ab 11.30 Uhr. Küche: 12 bis 17 Uhr und 17.30 Uhr bis 21.30 Uhr (für Gruppen auf Anfrage auch außerhalb dieser Zeiten). Sitzplätze: 110. Terrasse ebenfalls etwa 110 Plätze. Buffetraum für etwa 30 Personen.



Kontakt: 02824/6305. www.landgasthof-westrich.de

>>> Kürbisschaumsüppchen im Landgasthof Westrich

Die Zutaten (für vier Personen):

– 1 kg Hokkaido Kürbis

– 125 g Apfel

– 50 g Honig, 10 g Ingwer

– 250 g Zwiebeln

– 1 gestr. TL Curry

– 50 ml Apfelsaft, 50 ml Orangensaft

–100 ml Weißwein

– 100 ml Sahne

Die Zubereitung:

Kürbis, Apfel, geschälte Zwiebeln und Ingwer würfeln und anschwitzen. Curry dazu geben, mit angehen lassen. Den Honig hinzugeben und leicht karamellisieren lassen.

Mit Apfelsaft, Weißwein und Orangensaft ablöschen. Mit Wasser auffüllen, kochen lassen bis die Zutaten weich sind, Sahne dazu geben, pürieren und mit Salz und Pfeffer nach Belieben abschmecken.

GUTEN APPETIT!