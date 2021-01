IHK: Firmen wollen sich an Corona-Schutzimpfung beteiligen

An Rhein und Ruhr. Firmen in der Region wollen bei der Corona-Impfung helfen, heißt es von der IHK. Bei den versprochenen Hilfen sieht sie Nachbesserungsbedarf.

Die Unternehmen in unserer Region wollen sich an der Corona-Schutzimpfung beteiligen. „Wir würden das sehr gern tun, denn auch die Grippeschutz-Impfungen funktionieren bei uns in den Firmen ja reibungslos und flott“, sagt Burkhard Landers, der Präsident der niederrheinischen Industrie- und Handelskammer IHK mit Sitz in Duisburg zur NRZ. Leider sei aber der Impfstoff noch nicht da, „doch wenn er da ist, liegt unser Angebot auf dem Tisch. Zur Verfügung stehen auch unsere Betriebsärzte, darüber haben wir bereits mit den Landräten in Wesel und Kleve gesprochen“, so Landers.

Dietzfelbinger (IHK): Staatliche Behörden müssen schneller arbeiten

Nicht zufrieden sind die Unternehmer mit den versprochenen Hilfen der Bundesregierung. Man wolle niemanden zurechtweisen, „aber bislang sind erst etwa zehn Prozent der zugesagten November- und Dezemberhilfen bewilligt. Ausgezahlt ist erst in Viertel“, sagt Stefan Dietzfelbinger als Geschäftsführer der IHK. Derweil werde die Ware in den Lagern immer weniger wert, gleichzeitig müsse neu geordnet und natürlich bezahlt werden. Die staatlichen Behörden müssten schneller und unbürokratischer arbeiten. Die IHK sieht hier „erheblichen Nachbesserungsbedarf“.

Der Präsident der niederrheinischen Industrie- und Handelskammer, Burkhard Landers, links, und der Hauptgeschäftsführer der niederrheinischen Industrie- und Handelskammer, Dr. Stefan Dietzfelbinger. (Archivfoto) Foto: Lars Fröhlich/ FUNKE Foto Services

Den Unternehmern geht es dabei nicht allein um die finanziellen Hilfen. „Im Moment registrieren wir bei vielen eine Perspektivlosigkeit. Und manch einer wird mürbe, weil die Pandemie nun fast schon ein Jahr dauert. Wer etwa seinen Betrieb an einen Nachfolger übergeben wollte, der fragt sich, wie die Zukunft aussieht, ob man ein finanzielles Risiko eingehen soll“, sagt Burkhard Landers.

Krise scheint sich nur wenig auf Ausbildungsstellen auszuwirken

Immerhin habe sich die Krise nur wenig auf die Ausbildungsstellen ausgewirkt. Im Kammerbezirk beginnen jährlich rund 4500 junge Leute ihre Ausbildung, derzeit sind es 4000. „Natürlich sind die Bedingungen nicht immer leicht, aber in den allermeisten Betrieben klappt es recht gut. Das gilt auch für den Unterricht in den Berufsschulen. Gleichwohl gibt es weiter zahlreiche freie Lehrstellen, auf die man sich auch jetzt noch bewerben kann“, so Dietzfelbinger.

Erfreulich findet es die IHK, dass sich Duisburg als führender Logistikstandort weiter entwickelt. Der dänische Konzern Maersk siedelt sich schon bald auf dem neuen Logport-VI-Gelände im Stadtteil Walsum am Rheinufer an. „Das ist eine gute Nachricht, es geht um neue Arbeitsplätze. Und Logistik ist einer der wenigen Trümpfe, die die Stadt hat“, so Landers. Es gehe dabei übrigens nicht allein um Lagerarbeit, sondern auch um Projekte, die aus der Uni Duisburg-Essen für die Logistik der Zukunft entwickelt werden. Etwa mit dem Kompetenzzentrum für autonome Binnenschifffahrt.