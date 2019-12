An Rhein und Ruhr. Im Dezember des Jahres 1994 hatte die NRZ einen jungen Kaplan in Oberhausen besucht. Jetzt trafen sich Priester und Reporter wieder.

25 Jahre später hat Markus Pottbäcker weiter eine Botschaft

Der junge Mann kniet auf dem Boden. Vor ihm steht eine brennende Kerze, in der Hand hält er seine aufgeklappte Bibel. 28 Jahre alt war Markus Pottbäcker, als das Foto entstand. Damals war er junger Kaplan in Oberhausen und bereitete seine erste Weihnachtspredigt vor, die er in der Marienkirche halten sollte. Die NRZ hatte ihn vorher interviewt, und das Foto war dann groß auf der dritten

So sah Markus Pottbäcker als Kaplan im Advent 1994 aus. Foto: Dieter Babbel / NRZ

Seite abgedruckt. Jetzt, 25 Jahre danach, haben wir Markus Pottbäcker wiedergetroffen. Er ist jetzt Propst – das ist ein katholischer Ehrentitel für Pfarrer – in Gelsenkirchen-Buer. „Und, klappt’s noch mit dem Hinknien, Herr Pottbäcker?“, wollen wir am Anfang wissen.

Ein warmer, freundlicher Empfang beim ersten Wiedersehen nach einem Vierteljahrhundert. Mit Einschränkung. Der Fotograf kommt aus Dortmund. „Müssen wir diesen Herrn wirklich reinlassen“, fragt die Pfarrsekretärin mit gespielter Empörung. Buer ist Schalke-Land. Und das Pfarrhaus eine feste, königsblaue Bastion gegen alles Schwarz-Gelbe dieser Welt. „Da wollen wir mal nicht so sein“, sagt Pottbäcker. Die Freundlichkeit, das Interesse und die Zugewandtheit sind noch dieselbe wie 1994. Eine große Herzlichkeit und Souveränität sind hinzugekommen. Man merkt schon in den ersten Sekunden: Da ist einer, der ist im Reinen mit sich, mit seinem Glauben und mit seinem Auftrag mitten bei den Menschen. Mit seiner Kirche ist er das nicht immer. Das wird im Verlauf des Gesprächs deutlich.

Vier Jahre war der gebürtige Duisburger damals Kaplan in Oberhausen. Dann wurde er Stadtjugendseelsorger in Essen, Jugendseelsorger fürs gesamte Ruhrbistum. Es folgten zwei Pastorenstellen in Essen und dann, im Jahr 2014, die Berufung zum Pfarrer und Propst in Gelsenkirchen, wo er seit vier Jahren auch noch als Stadtdechant der oberste kirchliche Repräsentant der gesamten Stadt ist.

Seine Kirche ist in eine tiefe Glaubwürdigkeitskrise geraten

Schon vor 25 Jahren war es ein Thema des Interviews, dass die katholische Kirche ihre Verankerung in der Gesellschaft zu verlieren droht. Nur sechs junge Theologen waren damals im Ruhrbistum zum Priester geweiht worden. In diesem Jahr war es nur noch einer. Die Zahl der Messbesucher und Kirchensteuerzahler ist weiter geschrumpft. Pottbäckers Kirche ist in eine tiefe Glaubwürdigkeitskrise geraten.

Die Besucher von der NRZ haben eine Zeitung vom 24. Dezember 1994 mitgebracht. Auch auf Seite 1 war damals ein Foto mit dem jungen Kaplan zu sehen. Vor einem Weihnachtsbaum, mit bunt verpackten Geschenken und drei Kindern auf dem Schoß… „Nein, so ein Foto kann man heute nicht mehr machen“, weiß Pottbäcker. „Ich zuppel in der Sakristei noch nicht mal selbst ein Messdienergewand zurecht, wenn’s mal schief sitzt!“ Der Missbrauchsskandal hat die Kirche erschüttert und beschäftigt seit vielen Jahren auch den Pfarrer bei seiner täglichen Arbeit.

Es geht um Vorbeugung, darum, dass nicht wieder Kinder zu Opfern von pädophilen Priestern werden. „Wir schulen alle Mitarbeiter, damit sie auch Anzeichen von Missbrauch erkennen können,“ erläutert Pottbäcker. Außerdem muss jeder, der mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat, ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Sogar im Kommunionunterricht spielt das Thema eine Rolle. „Wir wollen Kinder stärken. Sie sollen wissen, dass sie Rechte haben und ermutigt werden, deutlich zu sagen, wenn sie etwas nicht wollen.“ Das alles kostet viel Zeit, bedeutet Aufwand und überlagert vieles von dem, was vor 25 Jahren noch zu den klassischen Aufgaben eines Pfarrers gehörte. „Aber jede Sekunde ist es wert“, stellt der 53-Jährige klar. „Um der Menschen willen. Und um der Kirche willen auch.“

Er knüpft gerne Netzwerke – gerne auch mal im Stadion von Schalke 04

Dass zu seiner Arbeit einmal so viele Managementaufgaben gehören würden, hat Markus Pottbäcker vor

Pfarrer Markus Pottbäcker sitzt in seinem Büro in der Sankt- Urbanus-Gemeinde in Gelsenkirchen. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

25 Jahren nicht geahnt. Als Pfarrer von St. Urbanus und von St. Augustinus mit 13 Kirchen und 53.000 Kirchenmitgliedern sitzt er in zwei Kirchenvorständen und in zwei Gemeinderäten. Er ist Verwaltungsratsvorsitzender der „St. Augustinus GmbH“, zu der Krankenhäuser, Altenheime und Kindereinrichtungen gehören mit 4500 Mitarbeitern.

Manche Pfarrer klagen darüber, dass sie nur noch Manager seien. Pottbäcker findet das nicht schlimm – auch wenn der Leitungs- und Verwaltungsaufwand rund zwei Drittel seiner Zeit in Beschlag nimmt. „Ich bin ein geistlicher Manager“, sagt er und übernimmt gerne diese Verantwortung. „Ich muss dafür sorgen, dass es weiterhin gute Rahmenbedingungen für Seelsorge gibt.“ Dazu gehört auch das Knüpfen von Netzwerken in der Stadt – und manchmal sogar ein Besuch beim Bundesligaspiel auf Schalke.

Für die Seelsorge, fürs Taufen und Verheiraten und Beichte-Abnehmen soll trotzdem noch Zeit bleiben. Und wenn jemand an der Tür des Pfarrhauses klingelt, und er hat Not, und der Pfarrer ist zu Hause – dann ist auch Zeit für ein Gespräch. Das alles ergibt einen prallen Arbeitstag, der oft erst nach Sitzungen am

Kaplan Markus Pottbäcker in seinem damaligen Büro in Oberhausen, im Jahr 1994. Foto: Dieter Babbel / NRZ

späten Abend endet. „Bei einem 17-Stunden-Tag mit Messen, Schule, Krankenhausbesuchen, Jugendgruppen und Gemeinderatssitzungen tauge ich kaum zu einem guten Gefährten“, hat er vor 25 Jahren gesagt, als wir ihn auf die Perspektive ansprachen, ein Leben lang auf eine eigene Familie verzichten zu müssen. Zum Zölibat steht er immer noch – auch wenn er oft alleine zu Hause ist. „Ich genieße dann die Ruhe“, sagt er. Einsam fühle er sich nur ganz selten.

In der katholischen Kirche wird sich noch viel ändern, davon ist er überzeugt. Ehrenamtliche würden immer mehr Aufgaben übernehmen. Schon jetzt übernehmen geschulte Laien die Beerdigungen. „Wir werden uns auch die vielen Kirchen nicht mehr leisten können“, sieht Pottbäcker voraus. Es habe mal 38 Kirchen in Gelsenkirchen gegeben. Derzeit seien es noch 25, und in zehn Jahren vielleicht noch sieben.

Auf niedrigstem Niveau muss neu aufgebaut werden

Das Denken in kleinen Gemeindeparzellen rund um den eigenen Kirchturm müsse dann zwangsläufig aufhören. Noch gebe es das ja, dass sich die Identifikation mit dem eigenen Kirchturm mit der Abgrenzung von anderen Gemeinden verbinde nach dem Motto: „Wir haben aber das viel schönere Gemeindefest“. „Das geht jetzt alles komplett zu Ende“, meint der Pfarrer. Auf niedrigstem Niveau werde man neu aufbauen müssen, auch das Vertrauen. Das sei auch eine Chance, sich wieder mehr auf das Evangelium auszurichten und nach der persönlichen Beziehung zu Jesus Christus zu suchen. „Die Welt braucht Christen, aber nicht unbedingt Kirchen.“

„Die Botschaft der Heiligen Nacht ist Hoffnung“, hat uns Markus Pottbäcker vor 25 Jahren als Leitgedanken zu seiner Predigt gesagt. Das gehe diesmal fast wieder in die gleiche Richtung, verrät er. Aber diesmal sage er das mit der Erfahrung von 25 Jahren als Priester. „Die Menschen kommen zu mir in die Kirche, weil sie Hoffnung ersehnen“, weiß er. „Der Engel sagt den Hirten in der Weihnachtsgeschichte: ‘Fürchtet euch nicht!` Wir Menschen brauchen es heute genauso wie früher, dass uns jemand etwas Ermutigendes sagt.“

„Ach ja“, sagt Markus Pottbäcker noch, das mit dem Hinknien klappe immer noch ganz gut. „Aber das Aufstehen danach ist schon etwas schwieriger geworden als 1994.“