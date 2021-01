Hermannsdenkmal und Externsteine ab Frühsommer wieder offen?

Kreis Lippe. Wegen des Lockdown haben 90% weniger Besucher die wichtigsten Denkmäler in Lippe erstiegen. Touristische Zugkraft aber ist ungebrochen.

Die Corona-Beschränkungen haben tiefe Spuren in der Bilanz von Hermannsdenkmal und Externsteine hinterlassen. Die zwei wichtigsten Denkmäler im Kreis Lippe konnten im Jahr 2020 über lange Wochen nicht bestiegen werden - und können es wegen des aktuellen Lockdowns bis heute (25.Januar 2021) nicht. Gleichwohl sind im Umfeld bei schönem Wetter unverändert viele Spaziergänger unterwegs.

"Wir hoffen, dass Lock-down und Impfkampagne dazu führen, dass sich die Lage ab Frühsommer entspannt und wir dann beide Denkmäler für unser Publikum wieder öffnen können“, heißt es in einer Mitteilung der beiden Geschäftsführer der Denkmalstiftung, Ralf Noske und Peter Gröne. Die massiven Einbrüche 2020 seien zu erwarten gewesen, Externsteine wie Hermannsdenkmal seien ab Mitte März geschlossen gewesen. Ab Juli und August sei Besteigen nur sehr eingeschränkt möglich gewesen.

Parkplatzzahlen gegenüber früheren Jahren kaum verändert

Unterm Strich wurden 8763 Besucher auf der Plattform des Hermannsdenkmals gezählt, zum Vergleich: 2019 waren es 95.722 gewesen. Die bei Horn-Bad Meinberg gelegenen Externsteine stiegen den Angaben zufolge 14.634 Gäste herauf, nach 127.059 im Vorjahr. In beiden Fällen sind das Rückgänge von rund 90%, die sich auch wesentlich in den Mindereinnahmen von rund 340.000 Euro niederschlagen. Die touristische Zugkraft der beiden Denkmäler allerdings hat nicht gelitten, das zeigen die gegenüber dem Vorjahr kaum veränderten Parkplatz-Zahlen.

Am bei Detmold gelegenen Hermannsdenkmal wurden 69.000 Pkw gezählt (Vorjahr: 70.500) und an den Externsteinen 85.000 (Vorjahr 87.000). Weil an beiden Denkmälern auch während der Lockdown-Wochen unverändert viele Ausflügler unterwegs waren, geht man beim Landesverband Lippe davon aus, dass das Hermannsdenkmal insgesamt etwa 500.000 und die Externsteine rund 600.000 Besucher gelockt haben - wie in den Vorjahren. Nur, dass die allermeisten dieser Besucher eben nicht das Panorama genießen konnten.