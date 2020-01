An Rhein und Ruhr. NRW rüstet sich für die Grüne Woche in Berlin. Der Stand wird jedes Jahr größer. Dieses Jahr sind 130 Aussteller mit von der Partie.

Grüne Woche: NRW bringt die „echte“ Currywurst nach Berlin

Die Berliner bilden sich ja viel ein auf ihre Currywurst – eine Wurst ohne Pelle. Aber: „Das Original kommt aus Nordrhein-Westfalen und hat Pelle“, stellt Daniel Quartier vom Klever Unternehmen „Curry Q“ fest. Auf der Internationalen Grünen Woche (IGW) will der junge Unternehmer die Bundeshauptstadt nun mit seiner Currywurst „konfrontieren“ – Wurst aus eigener Herstellung, erhältlich in acht Geschmacksrichtungen (u. a. Schwarzer Pfeffer, Barbecue).

„Curry Q“ ist eines von insgesamt 130 NRW-Unternehmen und -Institutionen, die sich am Stand des größten Bundeslandes auf der IGW präsentieren. Die weltweit wichtigste Messe für Landwirtschaft und Ernährung beginnt am 17. Januar 2020 in Berlin und soll wieder gut 400.000 Besucher locken. Die Koordination des NRW-Standes liegt einmal mehr in den Händen des Landesumweltamtes (Lanuv). Als Vorgeschmack auf die Messe wurden beim Lanuv in Essen an diesem Donnerstag (9. Januar 2020) die Aussteller präsentiert.

Regionale Produkte haben kurze Wege zum Verbraucher

Spannende Unternehmen sind darunter - wie eben das aus dem Mittagstisch einer Metzgerei entstandene

Nächste Woche geht es zur Grünen Woche nach Berlin: Ein Teil der NRW Aussteller präsentierte sich an diesem Donnerstag 9. Januar 2020) beim Lanuv in Essen.

Currywurst im Glas: Daniel Quartier von „Curry Q" aus Kleve zeigt eines seiner Produkte.

Forellen, Saiblinge, Karpfen und Wels: NRW und Fisch - das passt zusammen. Fischzüchter fahren mit zur Grünen Woche.

Prost auf den Niederrhein!

Der „Echte Fründe"-Käse wird in Westfalen produziert und mit Altbier und Kölsch veredelt.

Auch auf dem Weg nach Berlin: Rapsöl und Faire Milch aus NRW.

„Curry Q“, das mittlerweile über sieben Restaurants in Kleve und Umgebung verfügt und seine Wurst auch per Onlineversand im Glas anbietet. Oder die Gelsenkirchener von „B just Bread“, die ihr ohne künstliche Zusatzstoffe erstelltes Brot mittlerweile auch über eine Supermarktkette anbieten. „2020 wollen wir richtig durchstarten“ sagt Marius Rupieper von „B just Bread“.

Dem Landesumweltamt geht es vor allem darum, die regionale Vielfalt zu präsentieren. „Stadt. Land. Fluss“, heißt das Motto des 1200 Quadratmeter großen NRW-Standes. „Wir sind ein Land mit verschiedenen Regionen und verschiedenen regionalen Spezialitäten“, sagte Lanuv-Präsident Thomas Delschen. Er betont, dass regionale Produkte auch gut für den Klimaschutz sind, weil sie nicht einmal rund um den Globus geflogen werden müssen, sondern auf kurzem Wege zum Verbraucher finden.

Niederrhein ist wieder stark vertreten

Die Vielfalt ist in der Tat beeindruckend. Einige Beispiele? Es gibt den mit Altbier und Kölsch veredelten Käse „echte Fründe“, es gibt Hochprozentiges (Gin und Liköre) mit dem schönen Namen „Dorfschönheit“ aus dem Bergischen Land, Faire Milch von NRW-Bauern, Bio-Vollmilch (Friesland-Campina), Brottrunk aus Westfalen, Rübenkraut aus dem Rheinland… Und der Niederrhein ist mit zahlreichen landwirtschaftlichen Produkten, u. a. der Feldschlösschen-Brauerei und einer Korbflechterin auch wieder stark vertreten.

Die NRW-Präsentation wächst von Jahr zur Jahr, 2019 waren es noch 30 Unternehmen und Institutionen weniger gewesen als jetzt. Beim Lanuv und im Ministerium versteht man den Aufwand auch als Wirtschaftsförderung im besten Sinne. Wenn man Zulieferung, Verarbeitung und Handel mitrechnet, bieten Land- und Ernährungswirtschaft in NRW jüngsten Zahlen zufolge 400.000 Menschen Arbeit.

NRW ist der bundesweit drittgrößte Agrarstandort

Nordrhein-Westfalen werde häufig über seine industrielle Vergangenheit und Zukunft definiert: „Dabei ist NRW nach Bayern und Niedersachsen auch das drittgrößte Agrarland in Deutschland“, erinnert Lanuv Präsident Thomas Delschen. Ein Fünftel des deutschen Gesamtumsatzes an Lebensmitteln werde in NRW erwirtschaftet.