Größter Zoll-Fund in NRW überhaupt: 451 Kilo Kokain entdeckt

Essen. In einem Container aus Brasilien hat das Zollfahndungsamt Essen mehr als 450 Kilo Kokain sichergestellt. Der Fund gelang im Rheinkreis Neuss.

In einem Überseecontainer im Rheinkreis Neuss sind 451 Kilogramm Kokain entdeckt worden - das Zollfahndungsamt Essen beschlagnahmte das Rauschgift. Den Angaben der Zollfahnder zufolge ist es für den Zoll die „bisher größte Kokainsicherstellungen in Nordrhein-Westfalen“. Das Rauschgift hat einen Straßenverkaufswert von 31 Millionen Euro.

Die Ermittlungen dauern an, entdeckt worden waren die Drogen bereits am ersten Juli. Mitarbeiter hatten in dem ganz legal mit Klebstoff beladenen Container auch verdächtige Mülltüten mit Sporttaschen entdeckt – und das der örtlichen Polizei gemeldet. Der Container war verplombt gewesen, in Brasilien verschifft worden und über Rotterdam nach Neuss gekommen.

Die insgesamt 13 Sporttaschen enthielten das in Platten gepresste Kokain. Die Zollfahnder vermuten, dass es sich um einen missglückten „Rip-Off-Schmuggel“ handelt. Das Schmuggelgut wird dabei als Beigabe in Container gepackt, um im Zielhafen in einem geeigneten Moment von Mittätern entnommen zu werden. Dass Risiko, dass dieser geeignete Moment verpasst wird oder es zu Fehlläufern kommt, werde bei den Kriminellen Banden bewusst in Kauf genommen heißt es.

