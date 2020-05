Gericht: Durch Corona-Masken kein Hartz-IV-Mehrbedarf

Medizinische Masken sind teuer. In NRW und anderen Bundesländern ist aber - zum Beispiel beim Einkaufen - lediglich eine textile Bedeckung von Mund und Nase vorgeschrieben.

An Rhein und Ruhr. Wegen der Maskenpflicht steht Hartz-IV-Empfängern nicht mehr Geld zu, sagt das Landessozialgericht NRW. Ein Tuch oder ein Schal tun es auch.

Die zum Schutz vor dem Coronavirus vorgeschriebenen Mund-Nasen-Bedeckungen sind aus dem Hartz-IV-Regelsatz zu finanzieren. Das hat das in Essen ansässige Landessozialgericht (LSG) Nordrhein-Westfalen entschieden (Az.: Az. L 7 AS 635/20). Die Gesichtsbedeckung könne "als Bestandteil der Bekleidung angesehen werden", teilte das Gericht an diesem Mittwoch (6. Mai 2020) mit.

Die Richter wiesen den Antrag eines Mannes ab, der von seinem Jobcenter 349 Euro für die Anschaffung solcher Masken haben wollte oder eben die direkte Bereitstellung solcher Gesichtsbedeckungen. In dem Verfahren, dass in erster Instanz beim Sozialgericht Gelsenkirchen behandelt wurde, sei es aber zunächst um "andere Begehren" gegangen.

Lediglich "textile Bedeckung" vorgeschrieben

Nach Auffassung des LSG begründet die Maskenpflicht keinen Mehrbedarf über den Hartz-IV-Regelsatz hinaus (für alleinstehende Erwachsene aktuell 432 Euro pro Monat). Vorgeschrieben sei "lediglich eine textile Mund-und-Nasen-Bedeckung in bestimmten Lebenslagen" - das könne eine Alltagsmaske sein, aber eben auch ein Schal oder ein Tuch. Das lasse sich aus dem Regelsatz finanzieren.

Ein Mehrbedarf sei "unabweisbar, wenn er insbesondere nicht durch die Zuwendungen Dritter sowie unter Berücksichtigung von Einsparmöglichkeiten der Leistungsberechtigten gedeckt sei und seiner Höhe nach erheblich von einem durchschnittlichen Bedarf abweiche", erklärten die Richter.