Düsseldorf/Bonn. Nach der Geisterfahrt einer Straßenbahn in Bonn müssen Nahverkehrsunternehmen in NRW ihre Bahnen umrüsten. Notstopp nach 15 Sekunden gefordert.

Nach Geisterfahrt: Umrüstung von 1700 Straßenbahnen nötig

Es war eine Horrorfahrt für die Fahrgäste: Weil der Fahrer ohnmächtig war, rauschte im vergangenen Dezember eine Straßenbahn über mehrere Stationen ungebremst durch Bonn. Nur weil sie den Führerstand aufbrachen, schafften es Insassen, die Bahn zu stoppen. Der Zwischenfall hat nun Folgen für alle Nahverkehrsunternehmen in NRW, die Straßenbahnen haben.

„Eine solche Situation soll sich nicht mehr wiederholen“, sagte am Dienstag die Düsseldorfer Regierungspräsidentin Birgitta Radermacher. Ihre Behörde ist als technische Aufsicht verantwortlich für alle Straßen-, Stadt- und U-Bahnen in NRW und hat am Dienstag neue Vorschriften für alle diese Fahrzeuge verfügt.

Straßenbahn-Fahrer müssen umlernen

Acht Haltestellen und 13 Bahnübergänge hatte der Zug der Linie 66 um kurz nach Mitternacht des 22. Dezember 2019 in Bonn durchfahren, bis er endlich mit quietschenden Bremsen stoppte. Der Grund: Der Fahrer war ohnmächtig und blockierte den sogenannten „Totmann-Schalter“. Das soll künftig verhindert werden.

„Bis dato musste die Sicherheitsfahrschaltung vom Fahrer permanent betätigt werden“, teilte das Regierungspräsidium Düsseldorf am Dienstag mit. „Künftig muss sie vom Fahrer immer wieder regelmäßig gelöst werden“. So ist es etwa im Eisenbahnverkehr üblich.

Notbrems-Hebel funktionierten nicht: „Kein technischer Defekt“

Für einen Schock bei der Geisterfahrt der Straßenbahn in Bonn hatte auch gesorgt, dass Fahrgäste den Zug auch per Notbrems-Hebel im Fahrgastraum nicht stoppen konnten. „Wir haben keinen technischen Mangel festgestellt“, berichtete die Bezirksregierung am Dienstag dazu.

Die Notbremsen hätten deshalb nicht gewirkt, „da die Notbremsüberbrückung eingeschaltet war“. Sie überlasse es dem Fahrer zu entscheiden, wo die Bahn stoppt, falls es einen Notfall gibt, bei dem der Zug evakuiert werden muss. Demnach soll ein Zug bei einem solchen Notfall nicht wild auf freier Strecke stoppen, „sondern dort, wo Hilfe und Evakuierung am besten und schnellsten möglich ist“, erklärte die Bezirksregierung.

Den Bonner Verkehrsbetrieben habe man nach dem Vorfall keine Vorwürfe machen können, teilte die Regierungspräsidentin mit: „Es wurden keine Vorschriften missachtet“. Der Fahrer sei wegen eines internistischen Notfall ohnmächtig geworden, hieß es nach dem Vorfall.

Engpass im Straßenbahnverkehr durch Umrüstung?

Nach Aussage der Bezirksregierung sind NRW-weit insgesamt etwa 1700 Straßenbahn-Fahrzeuge zu überprüfen und gegebenenfalls umzurüsten. Inwieweit es dadurch möglicherweise kurzfristig zu Fahrzeugengpässen kommt, ließ sich am Dienstag nicht klären.

Ein Sprecher der Duisburger Verkehrsgesellschaft DVG sagte auf Nachfrage, die dortigen Straßenbahnen würden ersten Informationen aus der zuständigen Abteilung nach wohl bereits nach dem geforderten Prinzip funktionieren; sicher klären ließ sich das am Dienstag aber nicht mehr. Bei der Rheinbahn in Düsseldorf gab es auf Nachfrage keine Auskünfte. Die Rheinbahn hat nach eigenen Angaben insgesamt 99 Straßenbahn-Fahrzeuge und gut 210 Stadtbahn-Fahrzeuge im Betrieb.

Bonns Oberbürgermeister Ashok Sridharan hatte den Fahrgästen am Tag nach der Geisterfahrt seinen Dank übermittelt. Sie hätten „durch ihr Eingreifen eine Katastrophe verhindert“. Sechs Minuten war die Straßenbahn ungebremst mit etwa 20 Menschen an Bord durch die Nacht gefahren. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat nun vorgegeben, dass Bahnen durch die Veränderung des „Totmann-Schalters“ künftig im Notfall nach 15 Sekunden stoppen sollen.