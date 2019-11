Mode-Desaster 2019: Warum müssen alle Damen daherkommen wie Frikadellen? Kann endlich jemand diese senfgelben Accessoires verbieten?

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frauenflüsterer aus Polyacryl: Unser Freund, der dicke Schal

Normalerweise ist Mode eine Gemeinheit. Erfunden von skrupellosen Designern, die Frauen den täglichen Frust auf den Leib schneidern. Eine ganze Industrie klügelt aus, wie man Stücke produziert, die den meisten Damen NICHT stehen. Damit sie morgen wieder losrennen, in der ewigen Hoffnung, ihn doch noch zu finden: Den textilen Gral, das Kleidungsstück, das jünger, schöner und dünner macht. Diesmal gab es einen Patzer. Die Modemacher entwarfen aus Versehen ein Teil, das immer passt und alle beglückt. Danke für den dicken Schal!

Dabei fing es für die Wegwerf-Klamotten-Industrie in diesem Jahr vielversprechend an. Senfgelb! Eine Farbe, die seit Ilja Richters Disco!-Schlaghosen nur im Grillsoßen-Regal geduldet war. Zu Recht. Selbst die wenigen mitteleuropäischen Frauen, deren Teint den Mix aus Gelb, Grell und Graugrün verträgt, schreckten lange zurück vor einer Nuance, die man eher auf Frikadellen trägt als auf Figur. Wenn die Kundin nicht spurt, muss man ihre Wahrnehmung überarbeiten. Die Designer fantasierten von schmeichelnden Curry- und Safran-Tönen, das schluckte die Verbraucherin. Seitdem haben alle den lustig-gelben Farbklecks als Tasche, Bluse, Schirm oder Mütze...quasi im Partnerlook mit Millionen Bockwürsten.

Brutale Blümchen

Ähnlich absurd war die Wiedergeburt der knöchellangen Blümchenkleider. Sowas diente im vorigen Jahrhundert Tante Gisela als Nachthemd. Die Industrie witterte das Vakuum im Kleiderschrank und kreuzte Hausbackenes mit Hooligans. Das Kleidchen wird jetzt cool mit fetten Boots kombiniert. Blümchen sind das neue Brutal. Der Look wirkt niedlich an elfenhaften 23-Jährigen. Der Rest sieht aus wie Tante Gisela, die in Arbeitsschuhen von Onkel Heinz schlafwandelt.

WR-Home Wer schreibt denn da? Maike Maibaum schreibt seit Jahren die Kolumne „geschenkt“: Die NRZ-Redakteurin und Mutter von zwei Kindern ist Expertin für den alltäglichen Wahnsinn im Familienleben. Sie lästert jede Woche lustig über ihre Lieben und die wildgewordene Welt. Zwei Bücher mit den besten Geschichten („Geschenkt“, „Noch mehr geschenkt“) sind im Klartext-Verlag erschienen, illustriert vom preisgekrönten Karikaturisten Thomas Plaßmann.

Zuletzt ist den Designern ein Accessoire ausgerutscht: Der Riesen-Schal hat sich zum Frauenflüsterer entwickelt. Schals nervten vorher als Muttis Liebling („Halsschmerzen!“). Gesund und praktisch zählten sie eher zu den Sanitätsprodukten als zum Styling. Die neuen sind nicht mehr zwei rechts, zwei links gestrickt, sondern aus Kunstfaser, klobig wie Dachpappe. 80 Zentimeter breit, zwei Meter lang… fast eine Sofadecke. Bald stellten wir fest, dass eine Decke nicht die schlechteste Begleiterin ist. Falls man in eine Autobahn-Vollsperrung gerät, kann man im Schal übernachten. Direkt schick ist er nicht, aber er vermittelt Geborgenheit wie eine Almhütte to go. Außerdem laufen alle so rum, der Preis ist demokratisch. Und man muss sich keine Gedanken über die restliche Kleidung machen. Die Schals schlucken das ganze Outfit, bedecken alte Jacken, senfgelbe Pullis – und geschickt gewickelt sogar Blümchenkleider.

Riesen-Schal, überall, 10 - 20 Euro

Keine Kolumne verpassen? Klicken Sie auf den Button, um eine Push-Benachrichtigung auf Ihren PC oder Ihr Smartphone zu erhalten, wenn eine neue Folge erschienen ist.