Essen Wie reagieren wir auf die Nachrichtenflut in Sachen Corona und was machen die erzwungenen Veränderungen mit uns? Daran wird in Essen geforscht.

Wie wirkt sich die tägliche Konfrontation mit den Berichten über das Corona-Virus auf unsere Psyche aus? Dazu forscht die Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie des Landschaftsverbands Rheinland in Essen mit einem Online-Fragebogen bereits seit rund zwei Wochen. Wer an der Umfrage teilnehmen möchte, ist herzlich eingeladen unter corona-umfrage.de. Stephan Hermsen sprach mit dem Klinikdirektor, Prof. Dr. Martin Teufel über Corona und die Psyche.

Herr Professor Teufel, wenn das mit Corona vorbei ist – brauchen wir dann alle eine Therapie?

Corona ist eine große Herausforderung, weil etwas auf uns zu kommt, was wir alle nicht kennen. Da hat unsere Psyche keine Erfahrung, wie man damit umgeht.

Merken Sie das auch bei sich selbst?

Jeder merkt das mittlerweile. Spätestens beim Einkaufen, wenn man nicht das Mehl kaufen kann, das man kaufen wollte. Wir haben Ausgangsbeschränkungen, wir dürfen uns nicht mehr treffen, körperliche Nähe darf nicht mehr sein – das treibt alle um und auch mich persönlich. Da mache ich mir auch Gedanken, wie wir mit den Patienten im Krankenhaus umgehen und auch wie arbeiten jetzt die niedergelassenen Kollegen. Vorwiegend haben wir da ein Gefühl Kontrollverlust, weil das Virus ja überall lauern kann. Und wenn wir „lauern“ sagen, nehmen wir da ja schon eine düstere Vokabel. Jeder ist in Gedanken, Gefühlen und im Verhalten beteiligt.

"Je fundierter die Informationen, desto besser fühlen sich die Menschen"

Wie gehen Menschen mit diesem Gefühl von Kontrollverlust um?

Seit zwei Wochen machen wir ja eine Studie genau dazu: Wie gehen Menschen mit dieser Situation um? Was hilft ihnen und was sind Dinge, die zu einer Destabilisierung führen können. Was wir zunächst herausgefunden haben: Es ist sehr wichtig, dass die Menschen klare, fundierte und auf Fakten basierende Informationen bekommen – je klarer und seriöser, desto besser. Je besser wir uns orientiert fühlen, je weniger Ängste wir haben, umso weniger schädlich wird auch unser Verhalten sein. Mehr als 11.000 Menschen haben schon teilgenommen und es zeigt sich, je fundierter die Informationen, desto besser fühlen sich die Menschen. Das ist der bislang wichtigste Befund.

Menschen reagieren auf Krisen, in dem sie im Wortsinne zusammenstehen. Das geht jetzt nicht. Was macht das mit uns?

Der Mensch ist ein soziales Wesen und das Zusammenstehen ist das Normale. Nur in der Gruppe sind wir geborgen und entwickeln uns weiter. Es ist jetzt die Herausforderung, diesen fürsorglichen Abstand zu halten, weil genau das uns das als Gruppe weiterhilft. Auch, wenn es überhaupt nicht in unser Muster passt. Es braucht einen Lernprozess, dass physischer Abstand kein sozialer Abstand ist. Deswegen ist es wichtig zu zeigen: Wir sind trotzdem verbunden, auch wenn wir physisch Abstand halten.

Wir erleben aber eine zwiespältige Rolle der sozialen Medien im Internet: Zum einen wird man rund um die Uhr mit dem Thema Corona konfrontiert und es grassieren Verschwörungstheorien. Sind soziale Medien eher Gewinn oder Verlust für die eigene Psyche?

Die Herausforderung ist, die Mediennutzung für sich so einzusetzen, dass sie einem hilft. Wichtig ist: Es geht ja nicht um soziale Distanz, sondern es geht um physische Distanz. Es geht darum, Abstand mit Herz zu schaffen. Da sind Messenger-Dienste, Videokonferenzen und das gute alte Telefon eine gute Sache. Für Menschen ist es schwierig, sich in einer nicht von einem selbst kontrollierbaren Situation zu orientieren. Für empfindsame Menschen sind solche Verschwörungstheorien eine Gefahr, weil solche Geschichten sie weiter verunsichern und sie sich dann an diese einfachen Theorien klammern und für seriöse Informationen kaum mehr erreichbar sind.

"Orientierungslosigkeit erhöht die Anfälligkeit für Fake-News"

Viele fordern ein hartes Durchgreifen der Politik bis hin zur Ausgangssperre. Ist das der Wunsch nach den strengen Eltern, die uns vor den Gefahren der Welt schützen?

Für uns in der Demokratie ist die Versammlungsfreiheit ein hohes Gut. Aber den Menschen fehlt

Orientierung. Wie genau sich das Virus wo ausbreitet, ist unklar und wir haben weder ein Medikament noch eine Impfung. Da ist es psychisch naheliegend zu sagen: Sag mir, was ich tun soll, dann habe ich Orientierung und empfinde weniger Angst. Das hat etwas Positives. Orientierungslosigkeit erhöht die Anfälligkeit für Fake-News und für das blinde Folgen vermeintlich orientierter Führer. Zum Glück sind wir da gerade nicht. Es ist auch für die Verantwortlichen schwierig: Das Problem ist, dass sich die Faktenlage immer wieder verändert – das ist auch für diejenigen, die solche klaren Ansagen machen sollen, extrem herausfordernd.

Wir sind alle gestresst, weil Lebensbereiche verändern, quasi infiziert sind. Wie können wir mit diesem Stress produktiv umgehen?

Es kommt sehr darauf an, wie ich das für mich frame. Das heißt, in welchen Zusammenhang ich das stelle. Wenn ich jetzt an die Begrenzungen und Einschränkungen denke, spüre ich Ohnmacht: Ich kann nichts mehr machen. Nicht mal ins Fitnessstudio oder in die Kirche gehen. Wenn ich daraus aber etwas für Sinnstiftendes mache, geht es. Ich kann mir sagen: Dadurch, dass ich zuhause bleibe tue ich etwas Gutes für Alte, Kranke und Menschen in systemrelevanten Berufen. Ich helfe der Gesellschaft. Und ich kann mich vielleicht auch mehr über mein Mikrosystem bestimmen, mich um meine Familie und die Kinder kümmern, wenn ich Homeoffice mache.

Da sind Sie und ich ja noch gut dran. Aber es gibt auch Familien und Menschen,die um ihre Jobs bangen, diese nicht mehr ausüben dürfen, und Geldsorgen haben.

Das sind existenzielle Dinge, die zusätzlich maximal verunsichernd sind. Zwar verdrängt das dann vielleicht die Angst vor der Krankheit, aber da kann man nur eine Sicherheit bekommen, wenn die Regierung verlässliche Aussagen macht zu Rettungsschirmen und Kreditprogrammen. Diese Enge, wenn ich womöglich nicht mal in den Garten oder auf den Balkon kann, kann schon dazu führen, dass Phänomene wie häusliche Gewalt wieder zunehmen.

Hamstern ist Kontrollversuch

Wenn ich Sie richtig verstehe, geht es darum, sich die Gewissheit zu verschaffen, dass man etwas tun kann. Darf man sich auch heimlich freuen, wenn man merkt: Oh, ich werde entschleunigt?

Natürlich darf man sich freuen und die Erfahrung machen, dass das für einen sinnstiftend ist, wenn man die Entschleunigung annimmt. Auch das ist ein Element, weil ich die Lage umdeute zu einer von mir sinnvoll genutzten Situation. Wenn man das schafft, hat das freiheitsstiftende Elemente.

Das mag sich jetzt noch wie Urlaub anfühlen. Aber wie lange halten wir durch?

Mhm. (denkt länger nach). Es wird Menschen geben, die kommen gut damit klar, aber es wird einige geben, für die das sehr problematisch, die geraten unter inneren Druck. Deswegen schauen wir als Psychologen und Psychosomatiker, welche Angebote wir entwickeln können. Das versuchen wir auch in der Klinik. Augenfällig ist ja zunächst die Versorgung der Menschen mit Atemwegserkrankungen. Das ist das erste. Aber in einem zweiten Schritt müssen wir schauen, wie wir den Menschen helfen können, die durch die neue Situation psychisch unter Druck geraten. Daran arbeiten wir gerade mit Hochdruck. Auch das wird auch eine Herausforderung für unser Gesundheitssystem.

Eine letzte Frage kann ich Ihnen nicht ersparen: Warum ist es ausgerechnet das Klopapier, das wir hamstern oder über das wir Witze machen?

Ähnliches gibt es ja auch bei Mehl und Haferflocken. Bei Nahrungsmitteln ist es ja noch nachvollziehbarer. Letztendlich ist das Hamstern immer der Versuch, wenigstens einen Teil des eigenen Lebens wieder unter Kontrolle zu bekommen. Wenn man dann vor einem leeren Regal steht, wird unser Egoismus weiter getriggert. Unsere Studie zeigt, dass neben der Solidarität auch der Egoismus zunimmt. Das führt dazu, zu sagen: Bevor jemand anders mir das Klopapier wegkauft, kaufe ich es lieber selbst. Und wir denken nicht daran, dass wir auch einen Waschlappen haben. Da besteht die Gefahr, dass sich dann wieder jeder selbst der Nächste ist. Aber warum es das Klopapier ist? Da will ich jetzt doch keine Interpretation wagen.