An Rhein und Ruhr. Mit dem Abflauen von Sturm „Sabine“ ist die Gefahr in den Wäldern nicht gebannt. Vielerorts konnten sich Förster selbst noch gar kein Bild machen.

Wichtige Botschaft vom Landesbetrieb Wald und Holz: „Die Wälder sollten weiter nicht betreten werden“, mahnte Sprecher Michael Blaschke an diesem Montag (10. Februar 2020) auf Nachfrage der Redaktion. Mit dem Abflauen von Sturm „Sabine“ sei die Gefahr durch herabfallende Äste oder eventuell noch umstürzende Bäume nicht gebannt.

Ersten Einschätzungen aus dem Rheinland zufolge hat „Sabine“ in den Forsten wohl nicht so schlimm gewütet wie Vorgängerorkan „Friederike“ vor zwei Jahren. Es gebe zwar zahlreiche, einzelne umgestürzte Bäume; und dort, wo der Borkenkäfer schon Fichtenbestände gelichtet hatte, seien auch teilweise ganze Areale vom Wind niedergemäht worden. Zumindest im Bereich Rhein-Sieg-Erft schienen die Schäden aber nicht so gravierend zu sein, wie man hätte befürchten können.

Verkeilte Bäume sind unberechenbar

Einschätzungen aus anderen Regionalforstämtern lagen am Vormittag allerdings noch nicht vor. Vielerorts kamen die Förster aber bisher gar nicht in die Wälder rein, es sind also noch (böse) Überraschungen möglich.

Wald-und-Holz-Sprecher Blaschke bat um Geduld: „Solange es immer noch Böen gibt, können wir in den Wäldern noch nicht mit den Aufräumarbeiten beginnen.“ Wichtig sei, dass Spaziergänger und Freizeitsportler Wegsperrungen infolge der Aufräumarbeiten unbedingt beachteten. Auch die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) mahnte: „Die Aufarbeitung von Sturmholz ist besonders gefährlich“, so SDW-Sprecherin Sabine Krömer-Butz. Durch die Unberechenbarkeit der verkeilten Bäume passierten oft schwere Unfälle.

Orkan „Sabine" in NRW – Die Fotos einer unruhigen Nacht 1 / 34 Orkan „Sabine" in NRW – Die Fotos einer unruhigen Nacht Vielerorts konnten Bäume dem starken Sturm nicht widerstehen und knickten um. In Bochum wurde dieses Wohnhaus getroffen. Foto: FUNKE Foto Services

2 / 34 Orkan „Sabine" in NRW – Die Fotos einer unruhigen Nacht Vorsorglich wurden am Sonntag Waldwege gesperrt - wie hier in Bottrop. Foto: FUNKE Foto Services

3 / 34 Orkan „Sabine" in NRW – Die Fotos einer unruhigen Nacht Aus gutem Grund - wie diese Aufnahme aus Sonsbeck zeigt. Foto: dpa

4 / 34 Orkan „Sabine" in NRW – Die Fotos einer unruhigen Nacht In Düsseldorf wurden Autos beschädigt. Foto: dpa

5 / 34 Orkan „Sabine" in NRW – Die Fotos einer unruhigen Nacht Die Feuerwehr in Herford musste diesen Baum zerteilen, der ein Auto unter sich begrub. Foto: dpa

6 / 34 Orkan „Sabine" in NRW – Die Fotos einer unruhigen Nacht In Mülheim an der Ruhr zeigte sich an diesem zerstörten Auto, welche Gefahr von umstürzenden Bäumen ausgeht. Foto: dpa

7 / 34 Orkan „Sabine" in NRW – Die Fotos einer unruhigen Nacht Hier hat die Feuerwehr in Düsseldorf am Straßenrand Äste zersägt. Foto: dpa

8 / 34 Orkan „Sabine" in NRW – Die Fotos einer unruhigen Nacht Auch in Essen riss der Sturm Bäume um. Foto: dpa

9 / 34 Orkan „Sabine" in NRW – Die Fotos einer unruhigen Nacht In Viersen knallte ein Baum auf ein Carport. Foto: dpa

10 / 34 Orkan „Sabine" in NRW – Die Fotos einer unruhigen Nacht In Hagen war die Feuerwehr auf der Autobahn 45 im Einsatz. Die A45 in Fahrtrichtung Frankfurt musste zwischen dem Kreuz Hagen und der Anschlussstelle Hagen-Süd voll gesperrt werden. Foto: dpa

11 / 34 Orkan „Sabine" in NRW – Die Fotos einer unruhigen Nacht Auch in Herne wütete der Sturm. Foto: FUNKE Foto Services

12 / 34 Orkan „Sabine" in NRW – Die Fotos einer unruhigen Nacht Dieses Carport wurde in Bochum umgeweht. Foto: dpa

13 / 34 Orkan „Sabine" in NRW – Die Fotos einer unruhigen Nacht An der Herbeder Ruhrbrücke in Witten zerrte "Sabine" an den LKW-Sperren. Foto: FUNKE Foto Services

14 / 34 Orkan „Sabine" in NRW – Die Fotos einer unruhigen Nacht Das Foto der Feuerwehr Iserlohn zeigt Rettungskräfte vor einem Zug, der von einem umgestürzten Baum getroffen wurde. Foto: dpa

15 / 34 Orkan „Sabine" in NRW – Die Fotos einer unruhigen Nacht Auch dieses Foto zeigt unter einem Baum begrabene Fahrzeuge in Bochum. Foto: dpa

16 / 34 Orkan „Sabine" in NRW – Die Fotos einer unruhigen Nacht In Essen hielt sich Sturm "Sabine" nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Foto: FUNKE Foto Services

17 / 34 Orkan „Sabine" in NRW – Die Fotos einer unruhigen Nacht In Herne bot diese Baustellenabsperrung auf der Holsterhauser Straße Angriffsfläche für den Wind. Foto: FUNKE Foto Services

18 / 34 Orkan „Sabine" in NRW – Die Fotos einer unruhigen Nacht Dieses Foto aus Herne zeigt, dass das Sturmtief auch an Regen nicht sparte. Foto: dpa

19 / 34 Orkan „Sabine" in NRW – Die Fotos einer unruhigen Nacht In Bochum knickte ein Wegweiser um. Foto: FUNKE Foto Services

20 / 34 Orkan „Sabine" in NRW – Die Fotos einer unruhigen Nacht Dramatische Szenen auch in Mönchengladbach. Foto: dpa

21 / 34 Orkan „Sabine" in NRW – Die Fotos einer unruhigen Nacht In Herford kippte ebenfalls ein Baum auf ein Wohnhaus. Foto: dpa

22 / 34 Orkan „Sabine" in NRW – Die Fotos einer unruhigen Nacht Dieses Fahrzeug wurde auf der Autobahn 45 bei Hagen beschädigt. Foto: dpa

23 / 34 Orkan „Sabine" in NRW – Die Fotos einer unruhigen Nacht Sturmtief "Sabine" wie gemalt - hier über Düsseldorf. Foto: dpa

24 / 34 Orkan „Sabine" in NRW – Die Fotos einer unruhigen Nacht Hier leuchtete der Mond durch ein kurzes Wolkenloch. Foto: dpa

25 / 34 Orkan „Sabine" in NRW – Die Fotos einer unruhigen Nacht Auch am Morgen war der Sturm noch kraftvoll: In Gladbeck bot diese Kehrmaschine soviel Angriffsfläche, dass sie umgeweht wurde. Foto: FUNKE Foto Services

26 / 34 Orkan „Sabine" in NRW – Die Fotos einer unruhigen Nacht Am Montag morgen ruhte der Zugverkehr. Keine guten Nachrichten für Pendler. Foto: FUNKE Foto Services

27 / 34 Orkan „Sabine" in NRW – Die Fotos einer unruhigen Nacht In Düsseldorf sind die Bahnsteige am morgen menschenleer. Foto: dpa

28 / 34 Orkan „Sabine" in NRW – Die Fotos einer unruhigen Nacht Züge sollten erst ab 10 Uhr rollen. Foto: dpa

29 / 34 Orkan „Sabine" in NRW – Die Fotos einer unruhigen Nacht Annullierte Flüge werden auf einer Anzeigetafel am Flughafen Köln Bonn angezeigt. Foto: dpa

30 / 34 Orkan „Sabine" in NRW – Die Fotos einer unruhigen Nacht Diese Reisenden übernachteten im Flughafen in Köln Bonn. Foto: dpa

31 / 34 Orkan „Sabine" in NRW – Die Fotos einer unruhigen Nacht Im Bahnhof Dortmund strandeten zahlreiche Reisende. Foto: AFP

32 / 34 Orkan „Sabine" in NRW – Die Fotos einer unruhigen Nacht Ebenso in Köln. Foto: dpa

33 / 34 Orkan „Sabine" in NRW – Die Fotos einer unruhigen Nacht Dieser ICE fuhr nicht weiter. Foto: dpa

34 / 34 Orkan „Sabine" in NRW – Die Fotos einer unruhigen Nacht Auch für diese Reisenden endete die Fahrt in Dortmund. Foto: AFP

Fichtenholzpreis hat sich mehr als halbiert

Stürme zu Jahresbeginn sind nichts Ungewöhnliches – im Januar 2018 brauste „Friederike“, im März 2019 „Eberhard“. Das nun angefallene Sturmholz erwischt die Förster in NRW aber zur Unzeit. Die anhaltende Borkenkäferplage hat dafür gesorgt, dass riesige Mengen Holz auf dem Markt und die Preise im Keller sind. Allein bei der Fichte fielen in den Jahren 2018 und 2019 laut jüngsten Zahlen aus dem NRW-Umweltministerium über 18,7 Millionen Kubikmeter Schadholz an. Der Preis für den Festmeter Fichtenholz hat sich von ehemals rund 90 Euro mehr als halbiert.