Kommentar Flughafen Weeze: Ryanair hat die Zukunft in der Hand

Ryanair droht den Flughafen Weeze zu verlassen. Hier steht die Macht der großen Airline gegen die Interessen von Politik und Wirtschaft vor Ort.

Die großen Fluggesellschaften bestimmen, welcher Airport leben darf – und welcher nicht. Das Geschäft mit den Flugstrecken ist hart und umkämpft. Weil Weeze von Anfang an vom nicht zimperlichen Billigflieger Ryanair abhängig war, steht der kleine Flughafen nun auf der Kippe.

Dabei ist es eigentlich gut, wenn sich in NRW mehrere Airports das Geschäft teilen: So können Spitzen abgefangen und manche nächtliche Landung vermieden werden. Doch dagegen steht die Macht der großen Airlines. Besonders Ryanair setzt mit der Schließungsdrohung seine Mitarbeiter unter Druck. Politik und Wirtschaft am Niederrhein können da nur fassungslos zuschauen. Wo bleibt der NRW-Verkehrsminister?