Flughafen Düsseldorf: Mehrere Flüge in die Türkei annulliert

Am Flughafen Düsseldorf sind am Samstag dem zweiten großen Abreisentag beim Ferienbeginn mehrere Flüge in die Türkei kurzfristig annulliert worden.

Düsseldorf. Der Ferien start hat am Flughafen Düsseldorf zu Problemen geführt. Polizei-Einsatz wegen Gedränge. Fluglinie Pegasus annulierte mehrere Flüge.

Vor Beginn der Sommerferien ist es am Flughafen Düsseldorf am Freitag zu Problemen bei der Abfertigung gekommen. Nach Auskunft eines Sprechers war eine Fluggesellschaft am Nachmittag mit Flügen in die Türkei betroffen. Es habe lange Warteschlangen gegeben.

Wie der WDR berichtete, seien für sieben Flüge des türkischen Billigfliegers Pegasus nur zwei Schalter geöffnet gewesen. Auch am Samstagmorgen hätten sich bei der Fluggesellschaft lange Warteschlangen gebildet. Die Fluglinie habe angeblich Personalprobleme, hieß es im WDR.

Flughafen Düsseldorf: Fluglinie Pegasus annuliert und verlegt mehrere Flüge

Laut Flugplan wurden am Samstag mehrere Pegasus-Flüge in die Türkei kurzfristig annulliert: Unter anderem der 8 Uhr-Flug mit Ziel Istanbul, eine Maschine um 8.10 Uhr mit Ziel Balikesir/Edremit und um 9.55 Uhr nach Ankara. Außerdem annulliert wurde diese Flüge:

Der 11.40 Uhr-Flug mit Ziel Kayseri

13.40 Uhr-Flug nach Istanbul

Drei Flüge nach Antalya (14.15 Uhr; 15 Uhr; 18 Uhr).

(14.15 Uhr; 15 Uhr; 18 Uhr). 21 Uhr-Maschine nach Izmir

Nach Auskunft eines Flughafensprechers wurden für Samstag insgesamt fünf der 17 Pegasus-Flüge in Düsseldorf gestrichen. Sechs weitere Flüge wurden zu den Flughäfen Frankfurt, Münster oder Köln-Bonn verlegt. "Die betroffenen Passagiere wurden durch die Airline informiert", teilte der Sprecher mit. Bereits am Freitag habe Pegasus Flüge in die Türkei annuliert. Betroffenen Passagiere könnten laut Airline ersatzweise an diesem Samstag zwischen 11.30 Uhr und 14.15 Uhr ab Düsseldorf ihre Flüge antreten.

Freitag: Tumult vor Check-In-Schaltern

„Die Abfertigung liegt allein in der Zuständigkeit der Airline und ihres Dienstleisters“, teilte der Flughafen Düsseldorf auf Nachfrage mit. Flughafenpersonal habe den Prozess koordiniert und geholfen. Es sei Wasser an die wartenden Passagiere verteilt worden. Die geplanten Abflugzeiten am Freitag seien um rund zwei Stunden nach hinten verschoben worden.

Ein Sprecher der Bundespolizei bestätigte einen Einsatz am Freitag. Nach Auskunft des Flughafens haben die Beamten die Fluggesellschaft beim Check-in unterstützt, um die Situation zu entspannen. Auch am Samstag war die Bundespolizei wieder vor Ort, berichtete ein Sprecher.

Bundespolizei musste Lage beruhigen

Laut WDR-Informationen sei es am Freitag zu Tumulten unter Flugreisenden gekommen. Auch etwa 40 Beamte einer Einsatzhundertschaft der Düsseldorfer Polizei waren vor Ort, bestätigte die Bundespolizei am Abend.

Nach Auskunft des Polizeipräsidiums beruhigten die Einsatzkräfte außerhalb des Sicherheitsbereichs die Situation. „Es war schlicht sehr voll. Mehr ist aber nicht passiert“, sagte die Leitstelle der Deutschen Presse-Agentur.

120.000 Fluggäste am ersten Ferien-Wochenende in Düsseldorf

Beim Flughafen Düsseldorf sagte der Sprecher zu den Flug-Annullierungen: „Wir bedauern die Situation und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten für unsere Passagiere und unterstützen mit eigenem Personal, um die Fluggäste über die Situation zu informieren.“ Zu Gründen der Annullierunge müssten sich Betroffene direkt an die Fluggesellschaft wenden.

Am ersten Ferienwochenende werden am Flughafen Düsseldorf rund 120.000 Fluggäste erwartet, sagte der Sprecher. Abgesehen vom Geschehen rund um die Fluglinie Pegasus verlaufe bislang alles reibungslos.

Auch am zweitgrößten NRW-Airport Köln/Bonn stieg zum Ferienstart das Passagieraufkommen, Zwischenfälle in der Abfertigung wurden am Samstag nicht bekannt. „Wir rechnen von Freitag bis Sonntag mit insgesamt 70.000 Fluggästen“, sagte eine Flughafen-Sprecherin.

(dae/mit dpa)

Täglich wissen, was in der Region passiert: Hier kostenlos für den WR-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein