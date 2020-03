Im Fall eines am Düsseldofer Flughafen gelandeten Passagiers hat sich der Corona-Verdacht nicht bestätigt. Am Mittag gab die Stadt Düsseldorf Entwarnung. Der britische Staatsbürger trägt das Coronavirus nicht in sich. Der Mann war am Montag aus Abu Dhabi kommend eingereis. Er wurde vorsorglich in Quarantäne genommen. Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, sei ein dritter Test auf das Virus negativ ausgefallen: "Daher kann er seine Reise in die Heimat nun fortsetzen." Der Mann habe sich vor der Weitereise ausdrücklich für die "äußerst zuvorkommende" Behandlung und Betreuung in Düsseldorf bedankt.

Da der Mann vor Abflug wohl zwei Tests – mit jeweils unterschiedlichen Ergebnissen – gemacht hatte, bestand zunächst Unklarheit darüber, ob der Mann infiziert sei, so Michael Bergmann von der Stadt Düsseldorf. Der Mann hatte bislang keine Symptome gezeigt. „Nicht jeder, der das Virus in sich trägt, erkrankt“, sagt Bergmann. Der Mann sei vorsorglich gebeten worden, nicht weiterzufliegen.

Zunächst am Düsseldorfer Flughafen untergebracht

Nach Informationen der Deutschen-Presse Agentur landete der Mann um 6.20 Uhr in Düsseldorf. Seit Montagmorgen war der Mann nach Angaben der Feuerwehr zunächst am Düsseldorfer Flughafen untergebracht worden. „Er zeigte keine Symptome, obwohl der Test positiv ausfiel“, so ein Sprecher. Am Montagabend habe ihn die Feuerwehr dann vom Flughafen abtransportiert. „Der Patient war stabil und zeigte keine Anzeichen.“

Düsseldorfer Flughafen arbeitet mit Gesundheitsamt zusammen

Der Düsseldorfer Flughafen verfüge über Notfall- und Pandemiepläne, sagte Unternehmenssprecher Thomas Kötter. Zudem würden die Passagiere und Belegschaft über Gesundheitsmaßnahmen informiert – und etwa dazu angehalten, sich regelmäßig die Hände zu waschen.

Der Flughafen stehe in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt. Landet ein mit Corona infizierter Passagier in Düsseldorf, gehe zunächst ein Notarzt ins Flugzeug, so Kötter. „Insgesamt hatten wird seit dem Corona-Aufkommen rund zehn Fälle, in denen ein Arzt an Board kam.“ Diese Verdachtsfälle hätten sich alle nicht bestätigt.