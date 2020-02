Feuerwehreinsatz: Bahnstrecke Düsseldorf-Köln gesperrt

Symbolbil. Die Hauptbahnverbindung zwischen Düsseldorf und Köln ist am Montag für Stunden gesperrt worden.

Leverkusen. Nach einem Notarzteinsatz in Leverkusen ist die Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Köln gesperrt worden. Züge werden umgeleitet.

Ein Notarzteinsatz hat am Montag zu einer stundenlangen Sperrung der Hauptbahnverbindung zwischen Düsseldorf und Köln geführt. Am Bahnhof Leverkusen-Mitte gab es einen Personenunfall mit einem ICE, der in Richtung Düsseldorf fuhr. 300 Fahrgäste mussten aus dem Zug evakuiert werden.

Gegen 9 Uhr hatte die Bundespolizei die Strecke gesperrt. Der Fernverkehr wird umgeleitet, teilte die Deutsche Bahn mit. Die S-Bahnline S6 war zwischen Düsseldorf und Köln für drei Stunden unterbrochen. Die Linie RE1 war zwischen Düsseldorf Hauptbahnhof und Köln-Mülheim unterbrochen, teilte die Deutsche Bahn mit. Das galt auch für die Linie RE5 vom Betreiber National Express. Als Ersatz waren Busse unterwegs.

Gegen 12 Uhr berichtete die Bundespolizei, dass die Strecke wieder freigegeben worden sei, S-Bahn und Regionalzuglinien könnten wieder auf ihrem Regelweg fahren. Laut Bahn komme es jedoch noch zu Verspätungen.

Fernverkehr wird über Güterzugstrecke umgeleitet

Wie lange die Sperrung für den Fernverkehr dauert, war am Mittag laut Bundespolizei noch nicht absehbar. Züge zwischen Düsseldorf und Köln werden unter anderem über eine Güterzugstrecke umgeleitet.

Reisende sollten sich vor ihrer Fahrt über die Verbindungen erkundigen. Die Deutsche Bahn aktualisiert ihre Meldungen bei Twitter und auf der Webseite. (dae)