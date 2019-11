Kerken. Schlimmer Unfall auf der B9 in Kerken: Ein Kleinwagen kommt von der Straße ab und prallt gegen einen Baum. Der Fahrer überlebt den Unfall nicht.

Familienvater stirbt bei Unfall - Frau und Kinder verletzt

Ein 32-jähriger Familienvater ist am Samstagnachmittag bei einem Unfall auf der Hülser Straße (B9) in Kerken ums Leben gekommen. Das berichtete die Polizei am Samstagabend. Seine Frau (27) und zwei Kinder, die ebenfalls im Auto saßen wurden verletzt.

Nach Polizeiangaben war der Gelderner mit seinem Ford Fiesta von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er starb noch an der Unfallstelle. Das einjährige Kind erlitt schwere Verletzungen, die Frau und das vierjährige Kind wurden leicht verletzt. Alle wurden ins Krankenhaus gebracht. Ein Seelsorger betreut sie.

Sachverständiger rekonstruiert Unfall auf B9

Warum der Mann von der Straße abkam, ist noch unklar. Ein Sachverständiger wurde beauftragt, den Unfall zu rekonstruieren. Während der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Bundesstraße. (red/dpa)