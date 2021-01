Tod in der Kita Fall Greta: Staatsanwalt beschlagnahmt Brief der Angeklagten

Mönchengladbach/Viersen. Wird sich Sandra M. zum Tod der kleinen Greta äußern? Psychiatrisches Gutachten könnte am nächsten Verhandlungstag vorgestellt werden.

Die Selbstverletzungen nach einem Vorfall im Wald im Kreis Kleve und die Zeugenaussagen der Angeklagten Sandra M. nach dem Atemstillstand der dreijährigen Greta in einer Kita in Viersen standen am Dienstag im Mittelpunkt im Mordprozess vor dem Landgericht Mönchengladbach.

Der 25-Jährigen wird vorgeworfen, Greta während des Mittagsschlafes erstickt zu haben, so dass sie später im Krankenhaus an einem hypoxischen Hirnschlag starb. Sie muss sich wegen heimtückischen Mordes und der Misshandlung dreier weiterer Kinder in Kindertagesstätten in Tönisvorst, und verantworten. Seit acht Wochen läuft nunmehr der Prozess vor dem Schwurgericht - und immer wieder taucht die Frage auf: Wird sich die Angeklagte zu den Vorwürfen äußern?

Gutachterin: Angeklagte muss sich selbst verletzt haben

Zunächst ging es an diesem Prozesstag erneut um den Vorfall im Mai 2019. Sandra M. berichtete Freundinnen, Arbeitskolleginnen und einem Onkel, dass sie damals in einem Waldstück eine Frau vor einem Vergewaltiger geschützt hätte. Der Täter habe daraufhin Sandra M. angegriffen, sie verletzt und bedroht. Doch eine 56 Jahre alte Gerichtsmedizinerin aus Duisburg kam zu dem Schluss: Die Verletzungen hat sie sich selbst beigebracht.

Diese Aussage bekräftigte sie auch am Dienstag noch einmal und betonte wiederholt die Eindeutigkeit. Wie sie zu dieser klaren Einschätzung komme, wollte Staatsanwalt Stefan Lingens von der sachverständigen Zeugin wissen. Unter anderem sei die Verletzung sehr begrenzt auf die Wange gewesen und nicht „dynamisch“. Bedeutet: Bei einem Angriff oder einem Kampf wären solch sauberen Verletzungen kaum möglich. Und: Wer sich selbst verletze, nutze dafür in der Regel leicht erreichbare Körperbereiche. Untypisch hingegen sei gewesen, dass sich die Angeklagte die Verletzungen in einem sichtbaren Bereich, auf der rechten Wange, zugefügt habe. Gemeinsam mit einem Polizeibeamten habe die Gerichtsmedizinerin Sandra M. damals geraten, psychologische oder psychiatrische Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Hätte Sandra M. als Beschuldigte belehrt werden müssen?

Verteidiger Felix Menke interessierte vor allem, ob dieses Gespräch an eine Vernehmungssituation erinnert habe und leitete damit seine Bedenken gegen die geplante Aussage der zweiten Zeugin ein. Geladen war die Polizeibeamtin, die Sandra M. nach dem Vorfall in der Viersener Kita, gemeinsam mit einem weiteren Polizeibeamten als Zeugin vernommen hat. Dagegen erhob der Verteidiger Widerspruch. Seiner Meinung nach hätte seine Mandantin damals ausführlich als Beschuldigte und nicht nur als Zeugin belehrt werden müssen. Doch zu dem Zeitpunkt habe es noch keinen konkreten Verdacht gegen konkrete Personen bestanden, hielt der Staatsanwalt dagegen. Die Kammer entschied, die Zeugin zu hören.

Den Vorsitzenden Richter Lothar Beckers interessierte vor allem, wie Sandra M. damals das Auffinden der kleinen Greta geschildert habe, weil es Aussagen gegeben habe, dass das Kind sauber zugedeckt gewesen sei. Die Polizeibeamtin schilderte indes, dass die Angeklagte versucht habe, Greta zu kitzeln, als sie nicht aufwachte.

Brief der Angeklagten entdeckt

Der Prozess wird am 20. Januar fortgesetzt. Dann soll ein Kinderarzt zu einem weiteren Fall eines herzkranken Mädchens gehört werden. Die Verteidigung kündigte an, weitere Zeugen zu laden. Auch das psychiatrische Gutachten könnte dann vorgestellt werden.

Spannend ist nach wie vor die Frage, ob sich die Angeklagte zur Sache äußern wird. Die Staatsanwaltschaft habe einen Brief beschlagnahmt, in dem sich die Beschuldigte erklärt. Die Eltern der betroffenen Kinder würden sicherlich gern etwas über die Gründe von Sandra M. erfahren, argumentierte er.