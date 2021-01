Fall Greta: Auch in Tönisvorst kam es zu einem Vorfall

Vor dem Amtsgericht in Mönchengladbach ging der Prozess gegen eine 25-Jährige weiter, die ein Kita-Kind in Viersen getötet haben soll. (Archivbild)

Mönchengladbach Nächster Prozesstag im Fall Greta, die von ihrer Erzieherin getötet worden sein soll. Sandra M. soll auch in Tönisvorst ein Kita-Kind attackiert haben.

Schon länger hat sich die kleine J. gesträubt, in die Kita zu gehen. Sie fürchte sich vor Sandra M., berichtet ihr Vater am Montag vor Gericht. Nach Vorfällen in Krefeld und Kempen war es das dritte Kind, das mutmaßlich von Sandra M. in Gefahr gebracht worden sein soll, bevor die kleine Greta in Viersen starb.

, dem dreijährigen Mädchen in einer Kita in Tönisvorst den Brustkorb so zusammengedrückt haben, dass es bewusstlos wurde. Seit November steht die 25-Jährige wegen Mordes und der Misshandlung von Schutzbefohlenen vor Gericht. Die Beschuldigte soll die dreijährige Greta im April 2020 in einer Kita in Viersen so misshandelt haben, dass sie später an den Folgen der Atemnot starb.

Der Vorfall in der Kita in Tönisvorst ereignete sich am 29. Oktober 2019. J. ging erst seit September in die Kita. Das Mädchen leidet an einem angeborenen Herzfehler. Beim hypoplastischen Linksherzsyndrom ist die linke Herzklappe verengt, so dass weniger Sauerstoff ins Blut gelangt. Schon wenige Tage nach ihrer Geburt musste J. deswegen operiert werden. Die Kindergartenleitung und die Erzieherinnen waren darüber informiert, wussten, dass die kleine J. schneller als andere Kinder frieren könnte oder blaue Flecken bekommen könnte – und wie sie damit umzugehen haben.

Kita in Tönisvorst: Kleines Kind kommt ins Krankenhaus

An diesem 29. Oktober nahm die Angeklagte die kleine J. am Vormittag mit in den Wickelraum. Was dann passierte, kennen Prozessbeobachter aus den entsetzlichen Schilderungen der vergangenen sechs Prozesstage: Das Kind sei schlaff, die Lippen blau angelaufen, die Adern sichtbar, die Augen verdreht, die Atmung flach gewesen. Das Kind kam ins Krankenhaus, doch eine medizinische Erklärung für diesen Fall hätten die Ärzte nicht gehabt.

A uch der Vater von J., ein Pfarrer, der an diesem siebten Prozesstag neben Erzieherinnen der Kita in Tönisvorst aussagte, hatte keine Erklärung für das, was im Wickelraum passiert ist. Nach dem Vorfall habe seine Tochter – mehrmals und jeweils ganz deutlich – gesagt, dass ihr Sandra M. fest auf den Bauch gedrückt habe. Zwar glaubten die Eltern ihrem Kind, versuchten aber, sich das durch den Wickelvorgang zu erklären.

Tochter geht plötzlich nicht mehr gerne in die Kita

Und auch einen anderen Vorfall, bei dem Sandra M. das Mädchen im Gruppenraum von der Treppe geschubst haben soll, erklärten sich die Eltern durch ein Versehen. Doch Zweifel blieben, schließlich ging ihre Tochter nach dem mutmaßlichen Schubser nicht mehr so gern in die Kita, sprach gar davon, dass sie „Angst vor Sandra“ habe.

Vor und nach dem 29. Oktober 2019 habe es keinen solchen medizinischen Vorfall mehr bei J. gegeben. Doch das sonst so offene Mädchen sei nun ängstlicher und unsicherer geworden, beschrieb ihr Vater. Und eine ehemalige Arbeitskollegin von Sandra M. sagt am Montag vor Gericht: „Am einfachsten war der Umgang mit J., als Sandra weg war.“

Sandra M. wurde kurze Zeit später noch während der Probezeit gekündigt. Der Prozess wird am Donnerstag fortgesetzt.