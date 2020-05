Eine Wagenwäsche für „Effe“

Oberhausen. Und plötzlich heißt der Gegner Bayern München – vor fast 50.000 Zuschauern im Gelsenkirchener Parkstadion geht es gegen Kahn, Matthäus, Basler, Effenberg und Co.!! In der DFB-Pokalsaison 1998/99 legt Rot-Weiß Oberhausen eine furiose Serie hin. Erst werfen die Kleeblätter den Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach aus dem Wettbewerb (siehe auch unten stehenden Text!), dann wartet der Deutsche Rekordmeister auf die Truppe von Kulttrainer Aleksandar Ristic. „Als wir die Rolltreppe runter zum Rasen gefahren sind und die Kulisse gesehen haben, neben uns die ganzen Bayern-Stars, da flatterte dem einen oder anderen aus unserer Truppe schon das Höschen“, beschreibt Achim Weber das Kräftemessen mit dem späteren Champions-League-Finalisten.

Dem Torjäger sollte es der Zweitliga-Aufsteiger vor allem zu verdanken haben, dass es so weit kommt. Zehn Monate vor dem historischen DFB-Pokal-Halbfinale feiert RWO den Sprung ins Unterhaus des Fußballs. „Die Party war legendär. Wir sind mit dem Planwagen durch Oberhausen gefahren und haben vor jedem Haus, das unserem Präses gehörte, extra Theater gemacht“, berichtet Weber lachend.

„Baulöwe“ Hermann Schulz feiert mit. Mit seinem Geld hat der RWO-Boss ordentliche Truppe zusammengestellt. Erfahrene Spieler wie Libero Daniel Ciuca, Verteidiger Peter Quallo, Mittelfeldrenner Jürgen Luginger, Regisseur Carsten Pröpper und vorne eben „Schlitzohr“ Weber bringen die nötige Qualität mit, um auch eine Etage höher zu bestehen. Dazu kommen „junge Wilde“ wie Lars „Turbo“ Toborg, der mit seinem Tempo vorne perfekt zum abgezockten „Webster“ passt.

Als es in der zweiten Liga dennoch nicht läuft, schicken Schulz und Manager Manfred Rummel Aufstiegstrainer Gerd vom Bruch nach Hause und holen einen prominenten Trainer ins unscheinbare Oberhausen: Aleks Ristic.

Mit Ristic kommt die Wende

Der Bosnier hat nach Stationen beim Hamburger SV, Fortuna Düsseldorf und Schalke 04 keine Probleme damit, bei einem nicht ganz so großen Klub anzuheuern. Mit Erfolg: Unter Ristic gewinnt RWO nicht nur fünf Partien hintereinander, sondern sorgt auch im DFB-Pokal für Furore. „Für RWO war das neu“, erklärt Achim Weber. „Während du sonst die Ochsentour über den Verbandspokal machen musstest, warst du als Zweitligist plötzlich für die Hauptrunde gesetzt.“

Ein Jahr zuvor scheitert Oberhausen noch in der ersten Runde mit 0:2 gegen Werder Bremen, diesmal aber läuft es anders. Taktikfuchs Ristic macht gegen die großen Gegner wie HSV und Gladbach den Laden hinten dicht und setzt voll auf Konterfußball. „Das hat super geklappt. Der schlechte Rasen im Stadion Niederrhein spielte uns zusätzlich in die Karten, damit kamen die Bundesligisten nicht zurecht“, erzählt Weber. Ein zusätzlicher Anreiz: Im Cup winken den Spielern schöne Prämien. „Bei RWO hast du ja nicht die Welt verdient. Da kamst du nicht an die Fleischtöpfe heran – außer im Pokal“, bemerkt Weber.

Steht das Weiterkommen gegen den HSV noch auf Messers Schneide, wird Gladbach fast schon souverän rausgekegelt. Lars Toborg und Achim Weber besorgen den verdienten Sieg heraus. „Wir hatten Selbstbewusstsein und wussten nach dem Sieg gegen Hamburg, dass wir auch den nächsten Großen schlagen könnten“, verrät Weber, der mit sechs Treffern zum besten Torschützen des Wettbewerbs wird.

Nun also das Halbfinale. Im Lostopf liegen der Wolfsburg, Bremen – und München. „Bayern ist mein Lieblingsgegner. Die Chancen stehen 50:50“, gibt Ristić zum Besten. „Wir hatten schon den Europapokal vor Augen und wollten alles, nur nicht die Bayern“, wirft hingegen Weber ein. „Außer Hermann Schulz, der war ja München-Fan...“

Triumphzug auf der Autobahn

Um richtig Kasse zu machen, zieht RWO ins Parkstadion um. Schon die Busfahrt vom Hotel in Oberhausen nach Schalke wird für die Pokalhelden zum Triumphzug. „Wir haben die ganzen Fans gesehen, das war schon eine einmalige Stimmung“, spürt Weber noch heute eine Gänsehaut, wenn er an den 10. März 1999 denkt. Viele der 47.300 Zuschauer kommen an diesem Mittwochabend allerdings mit Verspätung zum Spiel, als eine Straßenbahn auf dem Weg nach Gelsenkirchen ausfällt und alle weiteren Bahnen behindert. Hinzu kommt ein dicker Stau auf der A2, weshalb viele Fans bis zu 30 Minuten nach Anpfiff im Parkstadion eintreffen.

Da steht es bereits durch Carsten Jancker 1:0 für den Favoriten (25.). Stefan Effenberg lässt noch vor der Pause das 2:0 folgen. „Da hat man schon die Qualität gesehen. Die konnten jederzeit zulegen“, nickt Weber. „Solche Leute haben ein ganz anderes Selbstverständnis. Der ‘Effe’ hat zu unserem Siggi Bieger gesagt: ‘Und am Wochenende wäscht du wieder meinen Wagen, Junge!’ So lief das auf dem Platz ab.“

RWO schlägt sich dennoch tapfer. Nachdem Toborg zweimal den möglichen Anschlusstreffer liegen lässt, sorgt auf der anderem Seite Thomas Linke für die Entscheidung. Daniel Scheinhardt ist kurz vor Schluss lediglich noch der Ehrentreffer per Strafstoß vergönnt.