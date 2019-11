So soll ein Kölner Gefängnis zum Ort der guten Taten werden

Köln. Täglich ein Stück Würde schenken will das katholische Bonifatiuswerk mit einer neuen Aktion. Dafür besuchte der Nikolaus ein Gefängnis in Köln.

Es ist ein ungewöhnlicher Ort für gute Nachrichten: Hier in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Köln sitzen Menschen, die Unrechtes getan, anderen Leid zugefügt, Mitmenschen verletzt haben. Doch ausgerechnet sie wollen ihre Chance nutzen und besonders in diesen Tagen zeigen, dass auch sie gute Seiten haben. Alexa, Dominik und Daniel, drei Häftlinge, berichten von ihren mitmenschlichen Taten – und welche Rolle der Nikolaus dabei spielt.

Das katholische Bonifatiuswerk hat an diesen ungewöhnlichen Ort eingeladen. Es will die JVA, wie viele andere Orte auch, zu einem Tatort für gute Taten machen. Das Vorbild: Der heilige Nikolaus.

Der Bischof von Myra teilte der Überlieferung zufolge sein geerbtes Vermögen an arme Mitmenschen. Mehreren jungen Frauen warf er heimlich Geld durchs Fenster und bewahrte sie so vor der Prostitution.

Daniel und Schwester Theresita M. Mueller unterhalten sich im Kinosaal der JVA Köln im Stadtteil Ossendorf. Foto: Andreas Buck / Foto

Dominiks Geschichte ist eine andere. Im nächsten Jahr kommt der 29-Jährige, der eigenen Angaben zufolge wegen einer Gewalttat in der JVA einsitzt, „raus“. Das wird der Tag sein, an dem er Gutes tun wird. Alles, was er im Gefängnis besessen hat, will er dort lassen. Ein Wasserkocher, eine Kaffeemaschine, einen Fernseher, all das wird er seinen Zellenkollegen „vererben“. Ihm selbst hat ein Häftling damals, als er in die JVA kam, solche Dinge überlassen. „Das hat mir damals viel bedeutet“, sagt er. „Eigentlich bekommt man hier nichts geschenkt.“

Das Warten auf Post brachte ihn zur Verzweiflung

Daniel, 36, erinnert sich an einen anderen, ganz besonderen Moment. Es gab eine Zeit, in der er lange auf Post gewartet hat. Eine Zeit des Wartens, die ihn fast zur Verzweiflung brachte. „Ich war am Boden zerstört“, erinnert er sich. Plötzlich klebte ein Zettel an seiner Tür. Ein anderer Häftling hat ihm ein paar Zeilen geschrieben, weil er darum wisse, dass er schon lange auf einen Brief warte. „Das hätte er nicht tun müssen, das ist nicht selbstverständlich“, sagt Daniel.

Das war der Moment, an dem er ein Stück weit Ehrfurcht empfand und beschloss, Mitmenschen mit kleinen Wohltaten Respekt zu erweisen. Das kann eine Tasse Kaffee sein, ein netter Satz oder ein Lächeln. Besonders in den ersten Tagen der Haft sei das wichtig. „Wir sind Inhaftierte oder werden unter einer Buchnummer geführt, aber dahinter versteckt sich immer ein Mensch“, sagt Daniel.

Sie nehmen sich die Taten des Nikolauses, in Person von Diakon Ulrich Merz (dritter v.li.) zum Vorbild: Die Häftlinge Alexa, Dominik und Daniel (v.li.) verteilen am 6. Dezember in der JVA Köln Schoko-Nikoläuse. Foto: Andreas Buck / FunkE

Alexa hat selbst erfahren, wie wichtig es ist, dass man jemanden an seiner Seite hat. Dieser Jemand hat ihr „einfach ein Ohr geschenkt“ in einer Zeit, in der es ihr nicht gut ging.

Für alles braucht man in der JVA einen Antrag

„Am Anfang ist es hier nicht leicht gewesen“, erinnert sie sich. Sie fand jemanden, dem sie ihr Herz ausschütten konnte. „Es hat den Menschen wirklich interessiert, wie es mit geht“, sagt sie. Diese Wertschätzung bedeutet ihr viel.

Die 29-Jährige hilft inhaftierten Frauen, die die deutsche Sprache nicht gut beherrschen, beim Ausfüllen von Anträgen. Denn: „Hier braucht man für alles einen Antrag“, sagt sie. Und sie engagiert sich im Freizeitteam und organisiert Veranstaltungen für die JVA-Insassen: Konzerte, Comedy, Karneval.

Der Nikolaus würde sich heute wundern

Drei Geschichten, die zeigen sollen, dass jeder ein Nikolaus sein kann. „Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit und Gerechtigkeit gehörten zum ‚Täterprofil‘ des Heiligen. In diesem Sinne kann er für uns heute, in einer oftmals profitorientierten Gesellschaft, ein echtes Vorbild sein“, erklärt der Generalsekretär des Bonifatiuswerkes, Monsignore Georg Austen.

Info So kann man bei der Aktion „Tat.Ort Nikolaus“ mitmachen Das Bonifatiuswerk möchte mit der Aktion Orte guter Taten schaffen und ruft alle interessierten Gruppen, Kindergärten oder Einzelpersonen auf, sich zu beteiligen. Wer etwas plant, kann ein Foto und eine kurze Erklärung an tatortnikolaus@bonifatiuswerk.de schicken. Die Aktion ist Teil der Kampagne „Weihnachtsmannfreie Zone“. Sie möchte den echten Nikolaus und nicht den aus dem Kommerz geborenen Weihnachtsmann, in den Fokus rücken. Der Erlös aus dem Verkauf von Schoko-Nikoläusen kommt karitativen Einrichtungen zu. Weitere Infos gibt es auf der Internetseite weihnachtsmannfreie-zone.de. In Köln haben Pfadfinder Schlafsäcke, Decken und Kleider für Obdachlose gesammelt, im an der ehemaligen innerdeutschen Grenze gelegenen Duderstadt hat die Gemeinde eine Dialogbank aufgestellt, auf der Menschen zusammen kommen, und einen generationengemischten Chor von 3 bis 93 Jahren gegründet. Paten dieser Aktion sind Sängerin Maite Kelly, die Moderatorinnen Yvonne Willicks und Gundula Gause sowie Komponist und Musikproduzent Michael Herberger, ein Großneffe von Sepp Herberger.

Dabei, sagt Diakon Ulrich Merz, hätte sich der Nikolaus heute gewundert: über die „selbst ernannten Retter des Abendlandes, die sich gegen Menschen stellen, die auf der Flucht sind“ und darüber, dass Menschen, die helfen wollen, „als Gutmenschen verspottet werden“.

Am 6. Dezember werden Dominik, Daniel und Alexa selbst zu Nikoläusen. Sie werden allen 943 Häftlingen und 450 Mitarbeitern kleine Schokofiguren bringen. Gefängnis-Seelsorger Stefan Ehrlich weiß um die Besonderheit dieses Moments: „Sie müssen die Augen sehen, wenn die Tür aufgeht und wir alles Gute zum Nikolaustag wünschen.“