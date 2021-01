Eifel-Stadt appelliert: "Bitte, bitte, bleiben Sie zu Hause"

Die Zufahrt zum geschlossenen Skigebiet "Weißer Stein" in der Eifel wurde am vergangenen Wochenende gesperrt.

In der Eifel In den NRW-Mittelgebirgen wird am Wochenende erneut ein großer Besucheransturm befürchtet. In der Eifel haben sich die Gemeinden vorbereitet.

Das Winterwetter und der Neuschnee lockten am vergangenen Wochenende viele Menschen in die Bergregionen in NRW.

Nicht nur das Sauerland ächzte unter einem Ansturm - auch die Eifel und das Oberbergische Land waren betroffen.

Die Eifel-Stadt Monschau hofft darauf, dass sich dieses Chaos nun nicht wiederholt.

„Bitte, bitte, bitte bleiben Sie zu Hause“, lautet der Appel von Silvia Mertens, Bürgermeisterin der Stadt Monschau. Der starke Schneefall in der Eifel, dem Sauer- und Siegerland sowie im Bergischen Land hat in den vergangenen Wochen zahlreiche Tagestouristen, auch vom Niederrhein und dem Ruhrgebiet, in die Wintersportgebiete gelockt. Der angekündigte Neuschnee in den kommenden Tagen und das sonnige Wetter dürfte bei vielen den Wunsch auf Rodel-, Ski- oder Winterwanderspaß mitten im Lockdown keimen lassen.

„Wir hoffen auf das Verständnis der Menschen, sodass der starke Besucherstrom an den Wochenenden künftig ausbleibt“, so Mertens. Dennoch bereite sich die Eifel-Stadt an der Grenze zu Belgien auch weiterhin auf den Touristenstrom vor. Gemeinsam mit den angrenzenden Kommunen, Roetgen und Simmerath, hat sich Monschau auf ein einheitliches Konzept geeinigt. Polizei und Feuerwehr sollen das Verkehrschaos regeln. Dies sei nötig, weil viele Besucher am vergangenen Wochenende Zufahrten, Rettungswege, Bürgersteige und Radwege blockiert haben oder ohne Erlaubnis auf privaten Wiesenflächen geparkt haben, die dadurch erheblich beschädigt wurden, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Verkehrschaos in der Eifel: Vorgärten in Simmerath zerstört

„Wir haben keine Skipisten und dementsprechend auch keine Parkplätze. Wir werden dennoch überrollt und der ganze Ort wird zugeparkt. Viele Vorgärten wurden dadurch kaputt gemacht“, weiß Bernd Goffart, Bürgermeister in Monschaus Nachbarstadt Simmerath zu berichten. Für die kommenden Wochen habe sich die Stadt deshalb vorgenommen, widerrechtlich parkende Autos „rigoros abzuschleppen“, so der Bürgermeister. Insgesamt 80 Polizisten sind außerdem vor Ort, um die Einhaltung der Corona-Regeln zu prüfen. Die Bußgelder sind hoch und das nicht nur in der Eifel.

Auch im Sauerland drohen Strafen: Wer sich nicht an die in Winterberg geltende Maskenpflicht hält, muss 50 Euro zahlen. Für Verstöße gegen die Kontaktregeln riskiert jeder Beteiligte 250 Euro. Was denen droht, die das Betretungsverbot brechen, ist noch unklar, heißt es aus Winterberg. „Wir prüfen, was rechtlich möglich ist, aber es wird sicher saftig sein“, so Stadtsprecherin Rabea Kappen. Winterberg riegelte bereits am vergangenen Wochenende Zufahrtsstraßen ab und untersagte den Aufenthalt auf und um rund 40 Skipisten.

Hellenthal am vergangenen Wochenende: Besucher Rodeln im dichten Nebel an einem Abhang im Skigebiet "Weißer Stein" in der Eifel. Foto: Henning Kaiser / dpa

Auch das nordhessische Willingen hat wegen des befürchteten Ansturms von Schneetouristen, die Skipisten und Rodelhänge, ab Freitag gesperrt hat. Die entsprechende Regelung habe der Landkreis Waldeck-Frankenberg auf Grundlage des Infektionsschutzrechts der Corona-Pandemie beschlossen, nachdem am vergangenen Wochenende Tausende Besucher aus dem benachbarten Nordrhein-Westfalen nach Nordhessen auswichen.

Tagestourismus in Corona-Zeiten Kontrollen an den Ausflugszielen

Auch der knapp 8000 Einwohner-Ort Hellenthal im Kreis Euskirchen hat die unmittelbaren Parkplätze an den Ausflugszielen abgesperrt. „Wir sind vorbereitet und werden unsere normalen Kontrollen durchführen. Sollten wir merken, dass der Ansturm doch wieder größer wird, justieren wir bei den Kontrollen mit Men- und Womanpower nach“, sagt Rudolf Westerburg, der Bürgermeister der Eifelgemeinde. Zunächst hoffe man jedoch auf die Vernunft der Menschen, dass diese zu Hause bleiben.

Zur Vorsicht sperrt auch die Gemeinde Reichshof im Bergischen Land das Wintersportgebiet Blockhaus-Belmicke an diesem Wochenende. Auch hier wurden Hygieneauflagen und Abstandregeln in den vergangenen Wochen nicht immer eingehalten. „Wir sehen uns verpflichtet hier einzugreifen und die Straßen zum Skigebiet zum Wochenende zu sperren, um ein Verkehrschaos zu vermeiden und auch der Corona-Pandemie entgegen zu wirken. Wie sehr wir uns auch immer auf Schnee und die vielen Besucher aus den umliegenden Städten freuen, diesen Winter geht es leider nicht“, sagt Bürgermeister Rüdiger Gennies. Je nach Schneelage werde diese Sperrung auch an den weiteren Wochenenden der Saison 2020/2021 umgesetzt.