Eifel: 120 Feuerwehrleute bei Waldbrand im Einsatz

Kreis Düren. Im Kreis Düren mussten die Einsatzkräfte bei Nideggen ein Feuer in unwegsamem Gelände löschen.

Ein großes Feuerwehr-Aufgebot hat am Mittwochabend (20. Mai 2020) nahe des Eifelstädtchens Nideggen die Ausdehnung eines möglicherweise verheerenden Waldbrandes verhindert. Mehrere Anrufer hatten kurz nach 22 Uhr von Rauch und einem weithin sichtbaren Feuerschein unterhalb des Felsens Hondjesley berichtet.

Auf etwa 100 Quadratmetern brannte der Wald dort in steilem, schwer zugänglichem Gelände, berichtete die Feuerwehr Nideggen an diesem Donnerstag. Erste Einsatzkräfte vor Ort riefen sofort Verstärkung. Die Brandstelle war mit Fahrzeugen nicht zu erreichen. Löschwasser musste aus der rund einen Kilometer entfernten Rur geholt werden.

Waldbrand in ganz NRW gestiegen

Den Angaben zufolge waren rund 120 Einsatzkräfte vor Ort. Das Feuer war nach 45 Minuten unter Kontrolle; mit einer Wärmebildkamera wurden Glutnester aufgespürt. Der Verdacht auf Brandstiftung steht im Raum – bei Aufräumarbeiten wurden unterhalb des Felskopfes ein Grill und Bierflaschen gefunden. Die Polizei ermittelt.

Rauchen und offenes Feuer sind in den Wäldern verboten. Vor einigen Wochen hatte es in Nordrhein-Westfalen mehrere große Brände gegeben. Nach der Trockenheit der vergangenen Tage ist die Waldbrandgefahr überall wieder deutlich gestiegen. Der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes weist für nahezu das komplette Bundesland die mittlere Gefahrenstufe 3 aus. Nach Niederschlägen soll sich die Lage am Samstag wieder entspannen. (dum)