Düsseldorfer Journalist im Visier türkischer Nationalisten

Düsseldorf Der Kurde Kakshar Oremar lebt seit Jahren in der Landeshauptstadt. Jetzt ist er zum Kollateralopfer türkischer Innenpolitik geworden.

Kakshar Oremar sitzt in seinem Zimmer in Düsseldorf, es ist einfach eingerichtet, an einer Wand steht ein Bücherregel, die Vorhänge sind zugezogen. Seit zwei Wochen traut sich der 52-Jährige nicht mehr raus, und das hat nichts mit Corona zu tun. Oremar ist Buchautor und Journalist. Seit einigen Tagen ist er Ziel von Hassbotschaften und Morddrohungen und das hat Gründe, die in der türkischen Innenpolitik zu suchen sind. Oremar ist zu einer Art Kollateralopfer geworden.

Oremar stammt aus Urmia, einer Stadt im Nordwesten des Iran. Er ist Kurde und seine Familie war immer in den kurdischen Befreiungskampf involviert, erzählt er. Sein Großvater sei 1946 an der Seite des legendären Kurdenführers Qazi Mohammed gestorben, des Regierungschefs der kurzlebigen kurdischen Republik Mahabad, sein Vater habe als Peschmerga gekämpft. Er selbst geriet in den neunziger Jahren immer wieder in Konflikt mit dem iranischen Mullah-Regime und wurde mehrmals inhaftiert. „Bei der letzten Inhaftierung haben sie mir gedroht, mich das nächste Mal aufzuhängen.“

Oremar betont: Ich bin ein unabhängiger Journalist

Ende 1997 flüchtete Oremar über die Türkei nach Deutschland, wo er politisches Asyl erhielt. Seitdem schreibt er von Düsseldorf aus Bücher über die kurdische Geschichte. Hin und wieder bereist er den irakischen Teil Kurdistans, wo er Interviews mit kurdischen Politikern verschiedener Parteien führt – der konservativen PDK, der sozialdemokratischen PUK oder der Arbeiterpartei PKK, die in der Türkei und in Deutschland als Terrororganisation gilt. „Ich bin ein unabhängiger Journalist“, betont er, und dass er Mitglied bei der Gewerkschaft Verdi sei.

2014 besucht Oremar die Kandil-Berge im Nordosten des Irak. Dorthin hat sich die aus der Türkei stammende PKK-Führung zurückgezogen. Zu dieser Zeit gab es einen Waffenstillstand zwischen der türkischen Regierung und der PKK, es wurden Friedensverhandlungen geführt. Oremar sprach in den Kandil-Bergen mit PKK-Kadern. „Ich habe mich als Friedensstifter gesehen und wollte helfen, den Friedensprozess zu beschleunigen.“ Nach dem Aufenthalt im Irak sei er in die türkische Hauptstadt Ankara eingeladen worden, um über seine Erfahrungen zu berichten.

Bilder von Facebook-Account veröffentlicht

Jetzt wird ihm dieses Engagement zum Verhängnis. Eine staatsnahe Boulevard-Zeitung hat am 24. Dezember einen Artikel veröffentlicht, in dem ein 2014 entstandenes Bild von Oremar und dem im Mai 2020 bei einem Luftschlag im Irak getöteten PKK-Kader Kasim Engin zu sehen ist – und ein Bild, dass Oremar gemeinsam mit Selahattin Demirtas zeigt. Bilder von seinem Facebook-Account.

Demirtas war der Co-Vorsitzende der prokurdischen türkischen Partei HDP, die 2015 beachtliche Wahlerfolge erzielte. Ende 2016 wurde Demirtas wegen Terrorvorwürfen inhaftiert, was auf internationale Kritik stieß. Am 22. Dezember 2020 forderte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die sofortige Freilassung des Oppositionsführers. Der türkische Präsident Erdogan lehnte dies prompt ab. Der zwei Tage später erschienene Artikel soll belegen, dass Demirtas über Oremar Kontakt zur PKK hat.

Nach Todesdrohungen verlässt er nicht mehr sein Haus

Was den türkischen Oppositionsführer diskreditieren soll, hat auch für Oremar Konsequenzen: „Seit dem Artikel erhalte ich auf Facebook und über E-Mails Todesdrohungen“, erzählt er. „Ich bin zu einer Zielscheibe für türkische Nationalisten geworden.“ Da seine Adresse öffentlich einsehbar war, habe ihn sein Anwalt vor möglichen Angriffen gewarnt. „Seitdem traue ich mich nicht mehr aus dem Haus heraus.“

Es ist eine bedrückende Situation für den 52-Jährigen. „Ich habe es sehr geschätzt, dass ich in Deutschland frei arbeiten kann. Dass ich jetzt in meiner Wohnung gefangen bin und bedroht werde, erinnert mich an die Zeit unter dem iranischen Regime.“ Zur Angst kommt Wut über diejenigen, die ihn bedrohen: „Diese Leute wollen zeigen, dass sie auch in Deutschland Macht haben. Sie haben keine Achtung vor europäischen Gesetzen.“

Sein Anwalt hat jetzt eine Strafanzeige bei der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft gegen die Verantwortlichen der Zeitung gestellt, die in Deutschland ein Büro unterhält, und er hat den Staatsschutz eingeschaltet.