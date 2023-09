Düsseldorf-Treff: Freudiges Wiedersehen zum Silberjubiläum

Düsseldorf. Nach drei Jahren Pause fand der Düsseldorf-Treff der NRZ auf den Rheinterrassen wieder statt. Viele bekannte Gesichter gaben sich die Ehre.

Bereits zum 25. Mal trafen sich am Donnerstagabend Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und Gesellschaft in den Rheinterrassen zum beliebten Düsseldorf-Treff. 400 Gäste kamen, und es wurde deutlich, wie sehr sich die Anwesenden nach drei Jahren Treff-Pause auf die Gespräche und das Netzwerken gefreut hatten.

Herausgeber Heinrich Meyer sprach traditionell die ersten Worte auf der kleinen Bühne im Kuppelsaal. Er warf einen Blick auf den Ukraine-Krieg, auf die Verunsicherung unserer Gesellschaft und betonte am Donnerstagabend einmal mehr, dass sich die NRZ weiterhin gegen jede rechtsradikale und linksradikale Strömung stellen wird. Applaus aus dem Auditorium. Später nahm Meyer noch eine Staffelübergabe vor. Götz Middeldorf, langjähriger Lokalchef in Düsseldorf und seit rund einem Jahr im Ruhestand, wurde verabschiedet und Stephan Wappner als neuer Lokalchef offiziell vorgestellt.

Hoher Besuch aus der Politik

Heinrich Meyer begrüßte die Gäste auf den Rheinterrassen. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Und es gab auch hohen Besuch beim Silberjubiläum des Düsseldorf-Treffs in den Rheinterrassen. Mona Neubaur (Grüne) als stellvertretende Ministerpräsidentin des Landes kam ebenso wie Barbara Hendricks (SPD), die ehemalige Bundesumweltministerin, oder auch Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP). „Strazi“ kam etwas später, weil sie zuvor noch bei einer Veranstaltung im Landtag war. Als die FDP-Frontfrau sich unter die Leute mischte, erzählte sie der NRZ, dass sie mit ihrem Auto nun im Parkverbot steht. „Nur für euch“, sagte Strack-Zimmermann lachend.

Mit bester Laune trotz verbogener Brille stürzte sich auch Ex-OB Thomas Geisel in die Gespräche. Er war mit seinem Fahrrad gestürzt, erzählte er. Die abgeschürften Knie werden den SPD-Mann aber nicht daran hindern, bald von Garmisch-Partenkirchen aus mit einer seiner Töchter den Aufstieg auf die Zugspitze zu wagen. Er hofft, die Bergstation der höchsten deutschen Erhebung in acht Stunden zu schaffen.

DFB-Vizepräsident ebenfalls zu Gast

Der ehemalige Düsseldorfer Lokalredaktionsleiter Götz Middeldorf herzt seinen Nachfolger Stephan Wappner. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Um den Aufstieg ging es auch in manchen Gesprächen, die mit Fortunas-Aufsichtsratsmitglied und DFB-Vize Peter Frymuth geführt wurden. Der ehemals als Leiter der Bezirksverwaltungsstelle im Stadtbezirk 8 tätige Frymuth traf auch noch Paul Jäger, mit dem er lange Zeit die Geschicke des Vorstandes von Fortuna Düsseldorf geführt hat.

Apropos Fortuna: Dass Mona Neubaur glühende Anhängerin der Rot-Weißen ist, daraus macht die Spitzenpolitikerin der Grünen kein Geheimnis. Am Donnerstag hatte sie aber keine Muße, sich über Sport zu unterhalten. Neubaur vertiefte sich in ein Gespräch mit IHK-Vertretern aus Duisburg. „Der Industriestrom ist nötig, gleichzeitig sollte für alle anderen Verbraucher die Stromsteuer gesenkt werden“, so die stellvertretende NRW-Ministerpräsidentin.

Freude über neue Auszubildende

Erstmals bei dieser Gelegenheit durfte die NRZ auch Nicola Stratmann, Leiterin des Tulip Inn an der Arena, und ihre Revenue-Managerin Katja Herweg begrüßen. Stratmann, die sich ehrenamtlich gerne als Mitglied der IHK-Vollversammlung und im Stifterrat der Bürgerstiftung engagiert, berichtete freudestrahlend, dass das Tulip Inn sieben Auszubildende gewinnen konnte, was ganz offensichtlich in der augenblicklichen Zeit nicht ganz so einfach ist.

Auch CDU-Ratsmitglied Christian Rütz ließ sich sehen. Der Jurist sprach dabei von der schwierigen Lage, in der sich die klassischen Print-Medien befänden. Aber der Tenor war positiv: Gut, dass die NRZ die Stellung halte; gut, dass sie oftmals Sachverhalte aufgreife, die nicht so im Fokus stünden.

Treffen mit alten Bekannten und Freunden

Die Band „Swing Factory“ sorgte für die passende Live-Musik. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Auch NRZ-Kolumnist Prof. Dr. Stephan Martin, Koryphäe auf dem Gebiet der Diabetologie, schaute im Kuppelsaal vorbei. Der Chefarzt für Diabetologie und Direktor des Westdeutschen Diabetes- und Gesundheitszentrums freute sich, dass der Termin nach vier Jahren wieder stattfand. „Man trifft hier jedes Jahr alte Bekannte und Freunde und kann sich an solch einem Abend gut austauschen.“

Wegen der Pandemiepause war es für viele Persönlichkeiten aus der Stadtgesellschaft auch der erste NRZ-Treff. Etwa für die Linke-Ratsfrauen Julia Marmulla und Sigrid Lehmann, die ihre Mandate in der Coronazeit antraten. Die Atmosphäre in der imposanten Halle hat sie überzeugt: „Eine gelungene Premiere“, so Marmulla. Ihre Parteigenossin stimmte ihr zu, und auch Volt-Ratsherr Gottfried Panhaus, der sich am Stehtisch mit ihnen unterhielt, pflichtete bei.

