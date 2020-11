Krefeld: Drogenbande verschickte hippe Werbebotschaften

Am Niederrhein. Der Polizei Krefeld ist ein empfindlicher Schlag gegen die lokale Drogenszene gelungen. Sechs Männer der "Green Company" wurden festgenommen.

Sie nannten sich "Green Company" und rühmten sich, "die besten Botaniker der Stadt" zu sein. Die Kundschaft wurde mit hippen WhatsApp-Statusnachrichten auf dem Laufenden gehalten, voller cooler Smileys mit Sonnenbrillen und Hasen-Emojis (für "Haze" = Haschisch). Nun haben Krefelder Polizei und Staatsanwaltschaft dem Treiben ein Ende gesetzt.

Bei einer Razzia am vergangenen Dienstag wurden sechs Männer festgenommen und elf Wohnungen in der südlichen Innenstadt durchsucht, teilten die Ermittler an diesem Freitag (27. November 2020) mit. Insgesamt 1,7 Kilogramm Marihuana wurden sichergestellt, dazu kleinere Mengen Kokain, Feinwaagen für die Portionierung, mehr als 10.000 Euro mutmaßliches "Dealgeld" sowie eine hochwertige Uhr und Goldketten.

Spezialkräfte waren bei der Razzia im Einsatz

"Wir haben es mit einer hierarchisch strukturierten, wirklich gut organisierten Betäubungsmittel-Bande zu tun", ist Staatsanwältin Silke Naumann überzeugt. Als Kopf gilt ein 35-jähriger Krefelder türkischer Abstammung. Weil es Hinweise auf eine Schusswaffe gegeben hatte, waren Spezialkräfte bei der Razzia im Einsatz. "Diese Hinweise haben sich dann aber nicht bestätigt", sagte Kriminalhauptkommissar Holger Sauren, Leiter der Ermittlungskommission "Green".

Die Beamten gehen davon aus, dass die "Green Company" ganz beträchtlichen Mengen Rauschgift umgesetzt hat - und zwar seit März. Die Rede ist von bis zu einem Kilo Marihuana und 100 Kunden pro Tag, Kleindealer und Endverbraucher. Verkauft wurde zunächst in Wohnungen im Bereich der südlichen Marktstraße - "später dann auch direkt von der Straße aus", berichtete Sauren. Die Ermittler vermuten, dass die Bande neben Marihuana und Kokain auch Amphetamine im Angebot hatte.

Gramm Marihuana kostete zehn Euro, Boni möglich

Als Besonderheit gelten die Werbebotschaften, die sich nach 24 Stunden auf den Smartphones der Empfänger selbst gelöscht haben. Sie enthielten neben zielgruppengerechter Ansprache ("Yo, was geht?"), Rechtschreibfehlern ("heute dicke Tütten"), prallen Verheißungen ("macht extrem high") auch verkaufsrelevante Informationen wie Marihuana-Sorte, Zeit und Ort.

"Das war professionelles Marketing für Schwerkriminalität", meint Oberstaatsanwalt Axel Stahl. Verkauft wurde das Gramm Marihuana für zehn Euro, allerdings ging die Bande auch beim Vertrieb sehr professionell vor, sie gewährte Boni bis 20%. "Wenn bei einen Lieferung mal die Qualität nicht so gestimmt hat, gab es beim nächsten Mal etwas obendrauf", erklärte Hauptkommissar Sauren.

Botschaft: "Hey Leute, der Verkauf geht weiter"

Dem Kopf der "Green Company" standen zwei 28-jährige "Koordinatoren" zur Seite, alle drei Führungskräfte der Bande sind laut Polizei einschlägig vorbestraft. Bei den drei weiteren festgenommenen Männern (19 bis 32 Jahre) handelt es sich um sogenannte "Läufer", also Verkäufer. Auch wenn sich die Truppe "Botaniker" bezeichnete: Die Ermittler gehen davon aus, dass das Cannabis nicht selbst angebaut, sondern bezogen wurde.

Monatelange Ermittlungen, insbesondere Telekommunikationsüberwachungen und Observationen, hatten die Beamten der "EK Green" zu den Verdächtigen geführt. Erste Hinweise hatte es im März gegeben, wenige Wochen nach einer anderen erfolgreichen Drogenermittlung in der Innenstadt , der "EK Popeye". Da kursierten in der Szene plötzlich Smartphone-Botschaften "Hey Leute, der Verkauf geht weiter". Ganz offensichtlich war nach der Festnahme der einen Bande direkt die nächste in die Marktlücke gesprungen, meinte Holger Sauern.

Schwerste Schäden bis hin zu chronischen Psychosen

Er vermutet, dass es vielleicht Bekanntschaften geben könnte, schließlich ist die südliche Innenstadt nicht groß. Hinweise auf einen direkten Zusammenhang zwischen beiden Banden habe man nicht. Zur Bezugsquelle des Rauschgiftes wollten Polizei und Staatsanwaltschaft an diesem Freitag nichts sagen: "Das ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen", so Oberstaatsanwalt Stahl. Er wies daraufhin, dass den jetzt Festgenommenen langjährige Haftstrafen drohen.

Der Konsum von Cannabis werde in der öffentlichen Diskussion oft sehr verharmlost: "Die Realität ist eine andere", sagte Stahl. Man habe es hmit "hoch wirksamen, psychotropen Stoffen" zu tun: "Sie können gerade bei jungen Menschen schwerste Schäden bis hin zu chronischen Psychosen auslösen", mahnte der Oberstaatsanwalt.