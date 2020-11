Diagnose Blutkrebs: Michaels (26) Freunde geben nicht auf

Essen/Ratingen. Michael aus Ratingen hat Leukämie. Um ihm und anderen zu helfen, haben seine Freunde eine Online-Aktion gestartet, mit prominenten Unterstützern.

Eine Woche lang wartet Michael ab, bevor er sich dazu entschließt, seinen Hausarzt aufzusuchen. Hinterm Ohr hatte er durch Zufall einen angeschwollenen Lymphknoten ertastet. Der 26-Jährige bleibt gelassen, möchte aber trotzdem auf Nummer sicher gehen. Eine reine Routineuntersuchung, hofft der IT-Spezialist. „Bereits als Kind hatte ich mit größeren Lymphknoten zu kämpfen“, erzählt Michael. Unbesorgt fährt er in die Praxis. Ohne zu ahnen, dass die Diagnose der Ärzte sein ganzes Leben auf den Kopf stellen wird.

Michael ist 19, als er 2013 am Kopernikus-Gymnasium in Ratingen sein Abitur macht. Im selben Jahr gründet er mit Freunden eine Hobby-Fußballmannschaft und wird Trainer. „Ich bin ein bisschen versierter in Sachen Taktik, dafür aber etwas schlechter auf dem Platz“, scherzt Michael. Seine Ausbildung zum Fachinformatiker schließt er nach drei Jahren ab. In der Firma kümmert er sich um die Betreuung der Azubis. Ein Herzensprojekt, erzählt der 26-Jährige.

Erster Verdacht: „Das ist kein gutes Zeichen, meinte der Hausarzt“

Auch privat läuft alles nach Plan: Anfang 2020 zieht Michael in seine erste eigene Wohnung, spart Geld für Möbel. „Die Schlüsselübergabe war bereits im Januar, offiziell eingezogen bin ich aber erst Ende März.“ Der Beginn eines neuen Lebensabschnitts, auf den Michael monatelang hingefiebert hat. Er sollte allerdings nur von kurzer Dauer sein: Heute liegt der IT-Spezialist in der Uniklinik Essen. Seit drei Wochen hofft er bereits auf einen passenden Stammzellenspender. Ein Wettlauf gegen die Zeit, bei dem Michael nichts weiter tun kann, als abzuwarten.

Der 26-Jährige erinnert sich noch gut an den Tag, als er im Wartezimmer seines Hausarztes saß. „Das war der 15. September“, erzählt Michael. „Der Arzt hat mich abgetastet, Blut abgenommen und gesagt, ich soll in zwei Tagen noch mal wiederkommen.“ 48 Stunden später erfährt der Hobby-Trainer zum ersten Mal, dass in seinem Körper etwas nicht in Ordnung ist: „Mir wurde erklärt, dass meine weißen Blutkörperchen ziemlich im Keller sind“, so Michael. „Das ist kein gutes Zeichen, meinte der Hausarzt.“

Michael erhält die Diagnose Blutkrebs - ein Schlag ins Gesicht

Michael wird noch am selben Tag in die Uniklinik eingeliefert. „Die Ärzte haben diverse Untersuchungen durchgeführt“, erinnert er sich. Zweieinhalb Wochen muss sich der IT-Spezialist gedulden, bis die Diagnose vorliegt. „Aber es lag schon früh auf der Hand, dass es wohl irgendeine Form von Krebs ist.“ Michael zählt die Tage. Wegen der Corona-Pandemie darf er erst nach einer Woche Besuch empfangen. Seine Eltern kommen ab und zu vorbei, bringen frische Klamotten. Seine Freunde unterstützen ihn über WhatsApp und mit Videoanrufen. Dann ist klar: Michael hat Leukämie.

„Die Diagnose war natürlich ein Schlag ins Gesicht, aber ich halte nichts davon, den Kopf in den Sand zu stecken“, sagt Michael. „Es gibt Leute, die weinen oder aufgeben, aber das bin ich nicht.“ Auch seine Freunde lassen Michael nicht im Stich. Gemeinsam mit der DKMS starten sie eine Online-Registrierungsaktion. Mit Erfolg: Bis zum Wochenende hatten sich unter dem Motto „Fünf für Micha“ bereits 581 neue Stammzellenspender registriert. „Ich war von der Resonanz total überrascht. Selbst Manuel Neuer und Julian Draxler haben die Aktion auf ihren Social-Media-Kanälen geteilt.“

Michaels Freundeskreis startet eine Online-Registrierungsaktion

Zudem erhält Michael über Facebook und Instagram täglich neue Nachrichten. „Die Leute schreiben mir: ‚Du schaffst das ‘“, erzählt der 26-Jährige. „Das ist schon etwas, das einem Rückenwind gibt.“ Auch anderen Patienten wollen Michael und seine Freunde mit ihrer Online-Aktion Hoffnung schenken. Wer sich bei der DKMS als Spender registriert, wird in eine weltweite Datenbank aufgenommen – und unterstützt somit neben Michael Tausende Patienten, die ihren persönlichen Lebensretter suchen. „Selbst wenn wir nur einen Menschen retten können, hat es sich gelohnt“, sagt der Hobby-Trainer.

Obwohl Michael seit sechs Wochen in der Uniklinik liegt, sei sein gesundheitlicher Zustand „eigentlich ganz gut“: „Man merkt aber wie schwach man geworden ist.“ Anfangs sei er noch regelmäßig über die Station gelaufen, wenn ihm langweilig war. „Jetzt schaffe ich noch maximal zehn Minuten.“ Jammern möchte Michael aber nicht. „Wenn Ende der Woche die Werte in Ordnung sind, darf ich für drei bis vier Tage nach Hause. Das ist mein Lichtblick.“ Ein Etappenziel im Wettlauf mit dem Krebs. Die Ziellinie – ein passender Spender – ist noch nicht in Sicht. „Aber ich bin zuversichtlich, dass alles gut ausgeht.“

>>> Stammzellenspende: So können Sie sich registrieren lassen

Personen, die keine Vorerkrankungen haben und zwischen 17 und 55 Jahre alt sind, können Michael und anderen Patienten helfen. Auf der Internetseite www.dkms.de/5fuermicha einfach mit wenigen Klicks die Registrierungsunterlagen nach Hause bestellen. Interessenten erhalten drei Wattestäbchen und eine Anleitung, mit der sie selbständig einen Abstrich vornehmen können. Der Registrierungsprozess dauert nur fünf Minuten und ist kostenlos. Die DKMS nimmt auch Geldspenden entgegen.