Venlo. Auch 30 Jahre nach seinem Tod fasziniert Beuys, als ob er noch unter uns weilen würde. Eine Doku über den Visionär wird jetzt in Venlo gezeigt.

Deutsche Filme im Venloer Programmkino

Am Samstag, 11. Januar, 17 Uhr, werden in der Reihe „Kijken bij de Buren“, der deutsche Dokumentarfilm ‘Raumfahrer’ von Georg Nonnemacher (17.00 Uhr) und am Sonntag, 12. Januar, 11.30 Uhr, der deutsche Dokumentarfilm BEUYS von Andres Veiel gezeigt. Beide Filme werden im Rahmen des Limburg Filmfestival in Venlo nur ein einziges Mal gezeigt.

’Raumfahrer’ zeigt den kuriosen Ablauf der Verlegung eines Häftlings aus der Perspektive des Häftlings René. Es ist eine Reise mit Stop and Go, jeder Menge verschlossenen Türen und Toren und endlosen Zeiten des Wartens.

Lebendiges Denkmal

BEUYS ist ein lebendiges Denkmal des 1986 verstorbenen Künstlers Joseph Beuys, das sehr anschaulich seine Kunst und Motivationen und den prophetischen Künstler, der die Kunstwelt ab den Sechzigerjahren ein Vierteljahrhundert lang beschäftigt hat erklärt.

30 Jahre nach seinem Tod vermittelt Joseph Beuys den Eindruck, dass er ein Visionär, seiner Zeit weit voraus war. Er war der erste deutsche Künstler, der eine Einzelausstellung im Guggenheim Museum in New York bekam, während zu Hause in Deutschland seine Arbeit oft spöttisch als „der teuerste Müll aller Zeiten“ bezeichnet wurde. Er wurde einmal gefragt, ob ihm solche Bemerkungen egal seien, und er antwortete: „Ja. Ich will die Wahrnehmung der Menschen erweitern.“ Andres Veiel lässt den Künstler für sich selbst sprechen. Aus bereits früher veröffentlichtem Audio- und Videomaterial schuf er ein assoziatives, offenes Portrait, das wie der Künstler selbst, Raum eröffnet für Ideen, statt nur auf seine Aussagen zu starren.

Anschließend findet eine Fragestunde statt mit der langjährigen Beuys-Vertrauten Rhea Tönges.

Reservierungen: reserveren@nieuwescene.nl, Telefon: 0031 773518183

Bitte beachten: Aufführungsort: ehemaliges Museum Van Bommel Van Dam, Deken van Oppensingel 4-6 in Venlo, links neben dem Limburgs Museum. (Julianapark, von De Nieuwe Scène zu Fuß erreichbar). Ticketabholung: Filmtheater De Nieuwe Scene, Nieuwstraat 13 in Venlo).