Mülheim. Willkür? Weil zwei kurdische Musiker keine Visa bekommen, muss das Theater an der Ruhr in Mülheim ein Konzert mit kurdischen Musikern absagen.

Das Mülheimer Theater an der Ruhr erhebt schwere Vorwürfe gegen die Deutsche Botschaft in Ankara: Sie habe zwei kurdischen Musikern ohne plausible Begründung die Visa für die Einreise nach Deutschland verweigert.

Die Folge: Zum ersten Mal nach 13 Jahren muss ein Konzert der Reihe „Klanglandschaften“ abgesagt werden – eine Konzertreihe, an der u.a. auch das NRW-Kultursekretariat und der WDR beteiligt sind. „Bis dato haben alle eingeladenen Künstler*innen – zumindest nach wiederholten Versuchen – Visa für ihre Konzerte in Deutschland erhalten.“, so das Theater an der Ruhr.

Der Gitarrist und der Perkussionist bekamen kein Visum für Deutschland

Geplant waren Auftritte des kurdischen Folk-Musikers Mem Ararat & Friends am 11. Dezember im Pumpenhaus, Münster und am 12. Dezember im Theater an der Ruhr, Mülheim. Ararat zählt in seiner kurdischen Heimat zu den prominentesten oppositionellen Musikern. Doch dem Gitarristen Deniz Kaya und dem Perkussionisten Azad Yılmaz aus dem Ensemble des kurdischen Folk-Musikers Mem Ararat wird endgültig die Einreise verweigert.

Mem Ararat sagt dazu: „Ohne meine beiden musikalischen Weggefährten sehe ich mich außer Stande, ein künstlerisch adäquates Programm in Deutschland zu spielen. Deshalb bleibt uns nichts anderen übrig, als die Konzerte abzusagen. Wir sind traurig, dass wir nicht für unser deutsches Publikum spielen können und bestürzt über die Entscheidung der Deutschen Botschaft. Das Leben für kurdische Musiker in der Türkei ist in diesen Tagen nicht einfach – durch solche allem Anschein nach willkürlichen Entscheidungen wird es noch härter.“

Roberto Ciulli ist Gründer und Künstlerischer Leiter des Theater an der Ruhr vor dem Haupteingang des Theaters an der Ruhr. Foto: Caroline Seidel / dpa

Die Visa-Stelle der Deutschen Botschaft in Ankara verweist in ihrer formellen Begründung auf den angeblich „mangelnden Nachweis der Verwurzelung“ der beiden Musiker in ihrer Heimat. Dabei hatten Kaya und Yılmaz die verlangten Dokumente zu „bestehender Verwandtschaft, Familie und Grundeigentum“ wie gefordert beigebracht, um ihr lediglich fünftägiges Visum zu erhalten, so das Theater an der Ruhr..

Eine örtliche Agentur, die bereits im September mit der Beantragung der Visa beauftragt worden war, sah alle Voraussetzungen für die Erteilung erfüllt. Den Anträgen lagen außerdem die offiziellen Einladungen durch das Theater im Pumpenhaus und das Theater an der Ruhr bei. Selbst eine informelle Intervention des örtlichen Goethe-Instituts blieb ergebnislos, heißt es. Zuletzt ist Ararat wiederholt Opfer von willkürlicher Auftrittsverboten geworden. Für internationale Schlagzeilen sorgte im August 2018 etwa die Absage eines seiner Konzerte im kurdisch geprägten Diyarbarkir durch den türkischen Gouverneur der Region – ohne weitere Begründung.

Ersatzweise spielt nun Mehmet Atli, ebenfalls ein prominenter Vertreter Kurdistans

Ersatzweise, so das Theater an der Ruhr, spielt der prominente kurdische Singer-Songwriter Mehmet Atlı mit seiner Band. Tickets behalten ihre Gültigkeit, weitere Informationen gibt es auf den Websites der beiden Theater. Der traditionelle, kurdische Singer und Songwriter Mehmet Atlı stammt aus einer Eisenbahner-Familie und seine Biografie besagt, dass er seine Kindheit „auf den Bahnhöfen von Diyarbakır, Sirkeci und Ankara“ verbrachte – ein Umstand, der in der unbenennbaren Sehnsucht, die seine Musik prägt, einen lebendigen Ausdruck findet.

Mehmet Atli spielt nun für Mem Ararat im Theater an der Ruhr. Foto: Theater an der Ruhr

Zunächst studierte er Architektur und arbeitete bis 2010 seiner Ausbildung entsprechend, bis er in der Folge seines erfolgreichen zweiten Soloalbums „Wenda“ (2008) seiner Berufung folgte und sich fortan nur noch der Musik widmete: Texte und Musik stammen aus seiner Feder, zumeist auf der Basis oder inspiriert von Volksliedern aus den kurdischen Regionen Dersim, Koçgirî und Diyarbakır. Erst auf seinem dritten Album findet sich erstmals ein einzelnes Lied in türkischer Sprache, da er über zwanzig Jahre sein gesamtes Repertoire in Kurmanci und Zazaki entwickelt hatte.

Sein Statement dazu ist klar: „Sprachen sind kein Verbrechen. Ich habe kein Problem damit, türkisch zu singen. Aber ich möchte nicht, dass jemand vergisst, dass ich Kurde bin und kurdisch spreche. Wir müssen unsere Sprache verteidigen“. In Mülheim und Münster wird er mit einer Triobesetzung spielen – die beiden Konzerte widmet er seinem Kollegen Mem Ararat, der nunmehr schweren Herzens die Konzerte abgesagt hat.